Vụ xả súng đẫm máu ở California: Nghi phạm được sinh ra ở VN?

Cụ thể, Huu Can Tran (72 tuổi) - người được cho là đã bắn chết 11 người trong vụ xả súng hàng loạt ở phòng tập nhảy Star Ballroom Dance Studio thuộc thành phố Monterey Park, bang California ngày 21.1 (giờ địa phương) - đã quen vợ cũ của mình tại phòng tập nhảy này.

The New York Times dẫn lại tài liệu nhập cư cho biết ông Huu Can Tran sinh ra ở VN, rồi di cư sang Mỹ vào cuối những năm 1980 và nhập quốc tịch Mỹ vào năm 1990 hoặc 1991. Sau đó, Huu Can Tran kết hôn vào tháng 6.2001 và ly dị vào tháng 5.2006, theo hồ sơ tòa án.

Tran là khách quen thường xuyên tại Star Ballroom Dance Studio.

Huu Can Tran bắt đầu lui tới Star Ballroom Dance Studio khoảng hai thập niên trước, sau khi di cư đến California. Phòng tập khiêu vũ mở cửa vào năm 1990 này là một địa điểm để những người châu Á trung niên hay lớn tuổi và người Mỹ gốc Á giao lưu. Được biết, chính tại nơi này, Tran đã làm quen với người vợ cũ của mình.





CNN dẫn lời vợ cũ của Tran, người đề nghị giấu tên, cho biết ông này dạy khiêu vũ tại Star Ballroom. Người vợ cũ bị sốc trước hành động của Tran và nói rằng Tran không có tiền sử bạo lực đáng kể dù tính tình nóng nảy.

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC, Chester Chong, một quan chức của Phòng Thương mại Trung Quốc, suy đoán rằng vụ nổ súng bắt nguồn từ một tranh chấp trong gia đình. Người ta cho rằng vợ cũ của Tran đang tham dự lễ đón tết Nguyên đán tại phòng tập nhảy khi vụ xả súng xảy ra.

"Ông ấy tìm thấy vợ mình ở đó. Ông ấy bắt đầu bắn mọi người khi họ khiêu vũ”, CBS dẫn lời một nhân chứng giấu tên tại hiện trường cho biết.

Ông Chong cũng giải thích rằng thông thường các thành viên của cộng đồng người Hoa thân thiết sẽ tức giận nếu họ không được mời tham dự các sự kiện địa phương. Mặc dù vậy, các nhà chức trách Monterey Park không xác nhận giả thuyết này và động cơ của gây án vẫn chưa được làm rõ. Hiện vụ việc đang được điều tra.