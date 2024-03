Vừa á quân tại Đức, tại sao Nguyễn Thùy Linh sớm dừng bước giải cầu lông Pháp mở rộng?

Được đánh giá cao hơn Wen Chi-hsu vì có thứ hạng cao hơn (22 so với 27) và từng thắng đối thủ trong cả 2 lần chạm trán trước đó nhưng Nguyễn Thùy Linh thi đấu không như mong đợi. Nguyên nhân chính là thể lực tay vợt số 1 Việt Nam không đảm bảo sau khi vừa "cày ải" đến trận chung kết giải Đức mở rộng vừa kết thúc cách đây vài ngày.

Nguyễn Thùy Linh dừng chân ở vòng 1 giải cầu lông Pháp mở rộng 2024 HÀ PHƯƠNG

Ở ván 1, Wen Chi-hsu nhập cuộc mạnh mẽ, phát huy hiệu quả những cú đập cầu đầy uy lực trong khi Nguyễn Thùy Linh chủ yếu gài cầu để phân phối sức nhưng cũng không thành công. Tay vợt Đài Loan có chuỗi ghi điểm ấn tượng để vươn lên giành chiến thắng 21/16 ở ván đầu.

Sang ván 2, Nguyễn Thùy Linh càng bộc lộ điểm yếu về thể lực trong khi Wen Chi-hsu hưng phấn tâm lý, tiếp tục hiệu quả trong những pha đập cầu và xuất sắc trong phòng ngự. Tay vợt hạng 27 thế giới tiếp tục có màn bứt phá mạnh mẽ để vươn lên giành chiến thắng 21/12 và khép lại thắng lợi 2-0 đầy thuyết phục.

Thể lực không tốt khiến Nguyễn Thùy Linh thất bại trước tay vợt bị đánh giá thấp hơn HÀ PHƯƠNG

Dừng chân ngay vòng 1 nội dung đơn nữ giải cầu lông Pháp mở rộng khi thua Wen Chi-hsu sau 34 phút so tài, Nguyễn Thùy Linh có thêm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi trước khi tham gia giải cầu lông All England Open diễn ra từ 12 đến 17.3. Đây là giải đấu thuộc hệ thống World Tour Super 1.000, đẳng cấp cao hơn cả giải Pháp mở rộng khi có tổng tiền thưởng 1,3 triệu USD. Kết quả bốc thăm giải All England Open cũng không thuận lợi cho Nguyễn Thùy Linh khi cô phải chạm trán với hạt giống số 2 Chen Yufei (Trung Quốc, hạng 2 thế giới, đương kim HCV Olympic) ở vòng đầu.