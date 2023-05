Vua Anh Charles III chính thức đăng quang

Vua Charles III và hoàng hậu Camilla chính thức đăng quang với nghi lễ hoành tráng nhất tại Anh trong 70 năm qua.



Chiếc vương miện Thánh Edward có niên đại 360 năm đã được đội lên đầu Vua Charles III vào ngày 6.5, đánh dấu việc ông chính thức đăng quang trong nghi lễ truyền thống diễn ra tại Tu viện Westminster ở thủ đô London (Anh). Ở tuổi 75, ông trở thành vị quân chủ cao tuổi nhất đăng quang, sau khi kế vị do mẹ ông là cố Nữ hoàng Elizabeth II băng hà vào ngày 8.9.2022.

Tiếp quản ngai vàng

Dòng người trước đó đã đổ về thủ đô của Anh để chứng kiến thời khắc lịch sử, trong đó có một số người thậm chí dựng trại từ vài ngày trước ven tuyến đường rước lễ The Mall. Theo CNN, từ sáng 6.5, cảnh sát London đã thông báo rằng mọi khu vực dọc theo tuyến đường này đã đầy người nên không tiếp nhận thêm. Vào lúc 10 giờ 20 (giờ địa phương), cỗ xe ngựa Diamond Jubilee State đưa Vua Charles III và hoàng hậu Camilla rời Cung điện Buckingham đến Tu viện Westminster, với đội kỵ binh tháp tùng trong tiếng quốc ca của đoàn quân nhạc.

Tại Tu viện Westminster, trước sự chứng kiến của khoảng 100 nguyên thủ, lãnh đạo quốc gia, trong đó có các hoàng gia từ châu Âu đến châu Á, Vua Charles III đã tuyên thệ tuân theo luật pháp và bảo vệ Giáo hội Anh, trước khi ngồi lên ngai vàng theo nghi lễ truyền thống đã có từ năm 1066 khi Vua William I đăng quang. Nhà vua được xức dầu thánh và tiếp nhận các bảo vật hoàng gia, trước khi cùng hoàng hậu Camilla trở về Cung điện Buckingham trên cỗ xe ngựa Gold State. Theo sau họ là cuộc diễu hành của 7.000 binh sĩ và 19 đoàn quân nhạc. Cuối buổi lễ, nhà vua cùng hoàng hậu và nhiều thành viên hoàng gia xuất hiện trên ban công Cung điện Buckingham vẫy chào đám đông bên dưới. Do thời tiết xấu, màn trình diễn của Không quân Hoàng gia Anh tại đây được rút ngắn, với sự tham gia của các trực thăng và đội bay trình diễn Red Arrows.

Thời kỳ mới

Theo tờ The Guardian dẫn lời Thủ tướng Anh Rishi Sunak, lễ đăng quang của Vua Charles III là một sự thể hiện đáng tự hào về lịch sử, văn hóa và truyền thống. "Một minh chứng sống động về tính cách hiện đại của đất nước chúng ta, và một nghi lễ qua đó khởi đầu một thời kỳ mới".

Trong lễ đăng quang, Vua Charles III vẫn thể hiện tư tưởng mới của ông ở nhiều khía cạnh, theo AFP. Nhà vua chỉ mời 2.300 khách tham dự sự kiện chính bên trong Tu viện Westminster, ít hơn nhiều so với lễ đăng quang của mẹ ông vào năm 1953 với hơn 8.000 người tham dự. Vua Charles III còn là vị quân chủ đầu tiên của Anh đọc to lời cầu nguyện, mong muốn mọi người thuộc mọi đức tin và tín ngưỡng "có thể cùng được dẫn dắt đến con đường hòa bình". Buổi lễ có sự hiện diện của đại diện nhiều tôn giáo khác và nhà vua tuyên thệ "sẽ tìm cách thúc đẩy một môi trường nơi mọi người thuộc mọi tín ngưỡng có thể sống tự do". Bên cạnh đó, lần đầu tiên trong lễ đăng quang với bề dày lịch sử gần 1.000 năm có sự xuất hiện của các giám mục nữ. Trên thực tế, nước Anh dưới thời Vua Charles III là một quốc gia đa dạng về tôn giáo và sắc tộc hơn so với thời điểm mẹ ông đăng quang.

Việc trang trí Tu viện Westminster dịp lễ đăng quang cũng phản ánh mối quan tâm lớn của ông đến đa dạng sinh học và phát triển bền vững, với hoa lá từ đảo Skye ở Scotland cho đến vùng Cornwall ở bờ biển tây nam nước Anh. Nhựa dùng một lần và xốp cắm hoa bị cấm, trong khi tất cả hoa sẽ được quyên góp từ thiện sau buổi lễ. Nhiều lễ phục được sử dụng lại, trong khi dầu xức trong nghi lễ hoàn toàn có nguồn gốc thực vật. Tổng giám mục Giáo hội Anh Justin Welby tại buổi lễ cũng nhắc lại những ưu tiên của nhà vua, trong đó có "cách chúng ta nuôi dưỡng và khuyến khích thế hệ trẻ trong việc bảo tồn thế giới tự nhiên".