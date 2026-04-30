Vua Charles nhắn nhủ gì với nước Mỹ?
Vua Charles nhắn nhủ gì với nước Mỹ?

La Vi
30/04/2026 13:00 GMT+7

Vua Anh Charles hôm 28.4 phát biểu trước Quốc hội Mỹ khẳng định rằng bất chấp thời đại đầy bất ổn và xung đột ở châu Âu cũng như Trung Đông, Vương quốc Anh và Mỹ sẽ mãi là đồng minh trung kiên.

Bài phát biểu diễn ra vào thời điểm có sự chia rẽ sâu sắc giữa hai đồng minh lâu năm về cuộc chiến với Iran.

"Dù có bất kỳ khác biệt nào, dù có bất kỳ bất đồng nào, chúng ta vẫn đoàn kết trong cam kết bảo vệ nền dân chủ", Vua Charles tuyên bố.

Trong bài phát biểu mà Điện Buckingham từng nói sẽ không mang tính chính trị, Vua Charles đã đề cập đến chỉ trích của Tổng thống Donald Trump đối với NATO và nhấn mạnh tính cần thiết của việc Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine.

"Khi NATO viện dẫn Điều 5 lần đầu tiên và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đoàn kết trước mối đe dọa khủng bố, chúng ta đã cùng nhau đáp lại lời kêu gọi như những gì người dân của chúng ta đã làm suốt hơn một thế kỷ. Hôm nay, thưa Ngài Chủ tịch Hạ viện, sự kiên quyết không lay chuyển đó là cần thiết để bảo vệ Ukraine và những con người dũng cảm nhất của đất nước này", Vua Charles phát biểu.

Vua Charles và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục trong Lễ đón tiếp cấp nhà nước hôm 28.4

Nhà vua Anh dường như cũng đề cập đến chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump trong bài phát biểu: "Tôi cầu nguyện bằng tất cả trái tim rằng liên minh của chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ các giá trị chung với các đối tác của chúng ta ở châu Âu, Khối Thịnh vượng chung và khắp thế giới (Vỗ tay) và rằng chúng ta không để tâm đến những tiếng kêu thúc giục ngày càng thu mình vào bên trong".

Sau đó, tại một bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước ở Nhà Trắng, ông Trump nói rằng Vua Charles không muốn Iran có vũ khí hạt nhân, một tuyên bố mà nhà vua không bình luận.

"Chúng ta đã đánh bại đối thủ cụ thể đó về mặt quân sự, và chúng ta sẽ không bao giờ để đối thủ đó – mà Vua Charles còn đồng ý với tôi nhiều hơn cả tôi – chúng ta sẽ không bao giờ để đối thủ đó có được vũ khí hạt nhân", ông Trump nói.

Phố Downing và Điện Buckingham đã không trả lời ngay các câu hỏi về những bình luận của ông Trump liên quan đến Iran.

