Vừa chia tay bạn gái, Romeo Beckham đã có ngay tình mới?

Caroline Daur (30 tuổi), là gương mặt nổi bật trong làng thời trang quốc tế. Không chỉ là một người mẫu được công nhận, cô còn là một blogger có tầm ảnh hưởng lớn. Đáng chú ý, Caroline Daur dường như đã nhận được sự ủng hộ từ mẹ của Romeo Beckham từ nhiều năm trước.

Quý tử nhà Beckham bị bắt gặp tiệc tùng với người mẫu hơn 7 tuổi sau khi chia tay bạn gái Ảnh: Pagesix

Vào năm 2018, trang Facebook chính thức của Victoria Beckham từng đề nghị Caroline Daur chia sẻ hình ảnh mặc một trong những thiết kế của cô. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1995 cũng nhiều lần góp mặt tại các buổi trình diễn thời trang của thương hiệu Victoria Beckham.

Bạn gái mới của con trai David Beckham là ai?

Caroline Daur bắt đầu gây dựng tên tuổi vào đầu năm 2010 thông qua blog thời trang cá nhân. Kể từ đó, cô thu hút được 4,6 triệu người theo dõi trên Instagram và hơn 1 triệu người theo dõi trên TikTok. Ước tính hiện tại, khối tài sản của cô vào khoảng 4,61 triệu USD.

Người đẹp gốc Hamburg từng chia sẻ rằng cô tự hào vì là một người thành công theo cách "tự thân vận động". "Tôi không có đại diện, quản lý hay trợ lý. Mọi thứ tôi đều tự làm", Caroline Daur chia sẻ.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Caroline Daur còn xuất hiện trên truyền hình, từng làm giám khảo khách mời cho phiên bản Đức của chương trình Next Top Model. Cô cũng từng phát hành loạt video tập luyện thể thao trực tuyến, giúp nhiều người theo dõi có thể tập luyện tại nhà. Gần đây, cô xác nhận sẽ tham gia một vai diễn trong loạt phim truyền hình Đức trên nền tảng Netflix mang tên She Said Yes, được quay vào năm 2024.

Ngoài công việc, Caroline Daur từng chia sẻ về cuộc sống cá nhân, đặc biệt là việc cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) khi đã trưởng thành. "Tôi không bất ngờ khi nhận được chẩn đoán này. Những người xung quanh tôi cũng không ngạc nhiên. Dù đến muộn, chẩn đoán đó đã giải thích rất nhiều điều", cô thừa nhận.

Caroline Daur hiện là một người mẫu và blogger thời trang danh tiếng Ảnh: Instagram carodauri

Trước đó, bạn gái cũ của Romeo Beckham là DJ Kim Turnbull từng bị coi là nguyên nhân khiến đại gia đình Beckham lục đục. Một nguồn tin cho biết Brooklyn Beckham cảm thấy không thoải mái khi em trai hẹn hò với Kim Turnbull và cho rằng cha mẹ có phần thiên vị Romeo, nhất là khi cậu em xuất hiện ở vị trí quan trọng trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của cha.

Sau những ồn ào, Romeo Beckham và Kim Turnbull đã chính thức chia tay vào đầu tháng 6 năm nay. Gần đây, anh bị bắt gặp xuất hiện cùng Caroline Daur tại Paris, nơi cả hai cùng tham dự trận bán kết đơn nam tại giải quần vợt Pháp mở rộng. Họ có cùng niềm yêu thích với bộ môn thể thao này - yếu tố được cho là đã kết nối cặp đôi.