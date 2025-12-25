Vừa có người trúng giải độc đắc 1,8 tỉ USD tại Mỹ vào đêm Giáng sinh

Các giải độc đắc lớn thường thúc đẩy doanh số bán vé tại Mỹ ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 25.12 đưa tin một vé số bán ra tại bang Arkansas đã trúng giải độc đắc Powerball hơn 1,8 tỉ USD, một trong những giải thưởng cao nhất trong lịch sử vé số tại Mỹ.

Giải thưởng đã tăng vọt sau khi đợt xổ số ngày 22.12 không có người thắng, với giá trị giải thưởng tăng lên 1,817 tỉ USD. Đây là giải thưởng lớn thứ 2 trong lịch sử xổ số tại Mỹ và là giải Powerball lớn nhất năm 2025.

Các số trúng thưởng là 4, 25, 31, 52, 59 và Powerball 19 được quay số khoảng một giờ trước nửa đêm 24.12. Xác xuất trúng giải độc đắc là 1/292,2 triệu.

Đây mới là lần thứ hai bang Arkansas có người trúng giải độc đắc Powerball. Lần đầu tiên là vào năm 2010.

Vé Powerball có giá 2 USD/vé. Người trúng giải may mắn có thể lựa chọn nhận khoản tiền nhận hằng năm với tổng trị giá 1,8 tỉ USD trong 29 năm hoặc nhận một khoản tiền mặt một lần khoảng 834,9 triệu USD trước thuế.

Giải độc đắc Powerball trước đó đã được 2 vé ở Missouri và Texas trúng vào ngày 6.9, chia nhau giải thưởng 1,787 tỉ USD.

Giá trị giải độc đắc tăng lên khi không có người trúng thưởng, dù tỷ lệ trúng thưởng cao hơn nhiều đối với các giải nhỏ hơn của trò chơi.

"Đây thực sự là một giải thưởng phi thường, có thể thay đổi cuộc đời", theo ông Matt Strawn, Chủ tịch nhóm sản phẩm Powerball và Giám đốc điều hành Công ty Xổ số Iowa.

Trước đây, giải độc đắc đã có người trúng một lần vào đêm Giáng sinh năm 2011 và 4 lần vào ngày Giáng sinh.

Giải thưởng xổ số lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ là giải độc đắc Powerball trị giá 2,04 tỉ USD, được trúng tại California vào năm 2022.

Các giải độc đắc lớn thường thúc đẩy doanh số bán vé, tăng doanh thu cho quỹ xổ số của tiểu bang, vốn được dùng để hỗ trợ giáo dục và các khoản chi tiêu công khác.