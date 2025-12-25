Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Vừa có người trúng giải độc đắc 1,8 tỉ USD tại Mỹ vào đêm Giáng sinh

Khánh An
Khánh An
25/12/2025 14:50 GMT+7

Giải độc đắc Powerball trị giá hơn 1,8 tỉ USD vừa có người trúng thưởng tại Mỹ vào đêm Giáng sinh và là giải độc đắc lớn thứ 2 từ trước đến nay tại nước này.

Vừa có người trúng giải độc đắc 1,8 tỉ USD tại Mỹ vào đêm Giáng sinh - Ảnh 1.

Các giải độc đắc lớn thường thúc đẩy doanh số bán vé tại Mỹ

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 25.12 đưa tin một vé số bán ra tại bang Arkansas đã trúng giải độc đắc Powerball hơn 1,8 tỉ USD, một trong những giải thưởng cao nhất trong lịch sử vé số tại Mỹ.

Giải thưởng đã tăng vọt sau khi đợt xổ số ngày 22.12 không có người thắng, với giá trị giải thưởng tăng lên 1,817 tỉ USD. Đây là giải thưởng lớn thứ 2 trong lịch sử xổ số tại Mỹ và là giải Powerball lớn nhất năm 2025.

Các số trúng thưởng là 4, 25, 31, 52, 59 và Powerball 19 được quay số khoảng một giờ trước nửa đêm 24.12. Xác xuất trúng giải độc đắc là 1/292,2 triệu.

Đây mới là lần thứ hai bang Arkansas có người trúng giải độc đắc Powerball. Lần đầu tiên là vào năm 2010.

Vé Powerball có giá 2 USD/vé. Người trúng giải may mắn có thể lựa chọn nhận khoản tiền nhận hằng năm với tổng trị giá 1,8 tỉ USD trong 29 năm hoặc nhận một khoản tiền mặt một lần khoảng 834,9 triệu USD trước thuế.

Giải độc đắc Powerball trước đó đã được 2 vé ở Missouri và Texas trúng vào ngày 6.9, chia nhau giải thưởng 1,787 tỉ USD.

Giá trị giải độc đắc tăng lên khi không có người trúng thưởng, dù tỷ lệ trúng thưởng cao hơn nhiều đối với các giải nhỏ hơn của trò chơi.

"Đây thực sự là một giải thưởng phi thường, có thể thay đổi cuộc đời", theo ông Matt Strawn, Chủ tịch nhóm sản phẩm Powerball và Giám đốc điều hành Công ty Xổ số Iowa.

Trước đây, giải độc đắc đã có người trúng một lần vào đêm Giáng sinh năm 2011 và 4 lần vào ngày Giáng sinh.

Giải thưởng xổ số lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ là giải độc đắc Powerball trị giá 2,04 tỉ USD, được trúng tại California vào năm 2022.

Các giải độc đắc lớn thường thúc đẩy doanh số bán vé, tăng doanh thu cho quỹ xổ số của tiểu bang, vốn được dùng để hỗ trợ giáo dục và các khoản chi tiêu công khác.

Giải độc đắc xổ số Powerball tăng giá trị, nhiều người Mỹ mong đổi đời

Tin liên quan

Vé số độc đắc 7.300 tỉ đồng, kỷ lục của EuroMillions đã có chủ

Vé số độc đắc 7.300 tỉ đồng, kỷ lục của EuroMillions đã có chủ

Một người may mắn đã phá kỷ lục khi trúng giải độc đắc có giá trị lớn nhất trong lịch sử xổ số EuroMillions.

Khám phá thêm chủ đề

giải độc đắc xổ số Trúng số Powerball Arkansas Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận