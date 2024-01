Ngày 13.1.2024, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết những ngày qua, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu, tăng lệch sang phía đông.

Vừa kết thúc mưa rét, miền Bắc lại thêm đợt không khí lạnh mới

Không khí lạnh đã gây mưa cho Bắc bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và làm giảm nền nhiệt ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Cụ thể, tại khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 16 - 18 độ C, vùng núi từ 14 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Trời chuyển rét.

Theo dự báo, miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh gây mưa, trời chuyển rét.

"Trong những ngày tới, không khí lạnh sẽ suy yếu và lệch dần sang phía đông. Vì vậy, từ thời điểm này trở đi, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ trong những ngày tới", ông Vũ Anh Tuấn thông tin.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, cũng cho biết trong những ngày tới ít có khả năng xảy ra hiện tượng nồm ẩm.

Ông Tuấn dự báo từ ngày 19 - 21.1, miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh. Đợt không khí lạnh này mang tính chất khô nhiều hơn ẩm nên sẽ gây mưa. Nhiệt độ tại Bắc bộ sẽ giảm, trời chuyển rét.

Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết đánh giá, miền Bắc nước ta đang trong thời kỳ giữa mùa đông, vì vậy sẽ xuất hiện nhiều đợt không khí lạnh. "Vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 có khả năng xuất hiện một đợt mưa nhỏ ở miền Bắc giống thời gian vừa qua", ông Tuấn thông tin thêm.