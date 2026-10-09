Vừa làm thầy giáo vừa đi hát, ca sĩ Hồ Trung Dũng giờ ra sao?

Còn nhớ hồi cuối năm 2015, Hồ Trung Dũng ra mắt album phòng thu mang tên Alive, gồm 11 ca khúc do chính anh sáng tác, kể câu chuyện về sự sống, yêu thương và những lựa chọn can đảm giữa thăng trầm cuộc đời. Đáng chú ý, hình ảnh cassette là một định dạng tưởng như đã cũ kỹ trong thời đại nhạc số nhưng lại được anh lựa chọn cho sản phẩm đó.

Hình ảnh đặc biệt trong album của Hồ Trung Dũng

Chia sẻ về quyết định này, nam ca sĩ cho biết mình thích những điều đi hơi ngược dòng và yêu thích những sản phẩm vật lý. Với album Alive, chiếc cassette không chỉ là một cách thể album mà còn mang đến cho khán giả trải nghiệm sở hữu một sản phẩm âm nhạc đặc biệt hơn.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng giữ bản sắc riêng giữa thị trường giải trí biến động Ảnh: NSX

Theo Hồ Trung Dũng, sự trở lại của cassette dạo gần đây diễn ra một cách âm thầm nhưng lại mạnh mẽ. Khi các nền tảng kỹ thuật số ngày càng phát triển, người nghe cũng bắt đầu tìm kiếm những sản phẩm có tính cá nhân và tạo cảm giác đặc biệt khi sở hữu. Nam ca sĩ cho rằng sự phát triển của nhạc số không nhất thiết khiến những định dạng cũ biến mất. Ngược lại, chính sự phát triển ấy có thể khiến những giá trị từng quen thuộc được tìm lại và trở nên hấp dẫn theo một cách khác.

Nói về cách lựa chọn vị trí của mình giữa thị trường âm nhạc có nhiều xu hướng mới, Hồ Trung Dũng cho rằng mỗi nghệ sĩ và khán giả đều có cách nhìn khác nhau. “Không phải mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả nào cũng nên được nhìn qua một lăng kính”, Hồ Trung Dũng chia sẻ.

Sau nhiều năm hoạt động, nam ca sĩ cho biết anh hài lòng với con đường đã lựa chọn. Anh đã từng chứng kiến nhiều giai đoạn khác nhau của thị trường âm nhạc, từ những giá trị có sức sống lâu dài đến những xu hướng được khán giả trẻ yêu thích. Giọng ca 8X cho rằng mỗi thời điểm đều có những điều phù hợp riêng và bản thân không nhất thiết phải chạy theo tất cả những thay đổi ấy.

Chương trình Đời nghệ sĩ có sự góp mặt của Hồ Trung Dũng lên sóng trên VTV9, ngày 10.10 Ảnh: NSX

Hồ Trung Dũng ở tuổi 44

Đến hiện tại, Hồ Trung Dũng vẫn miệt mài theo đuổi con đường đã lựa chọn, dù bận rộn với công việc giảng dạy. Nam ca sĩ chia sẻ: “Tôi may mắn, tôi ổn định và tôi cảm thấy thoải mái khi được là chính mình”. Với anh, việc có thể duy trì hoạt động nghệ thuật qua nhiều giai đoạn của thị trường cũng là một điều đáng trân trọng.

Nhìn lại những ngày đầu bước vào âm nhạc, Hồ Trung Dũng cho biết anh bắt đầu khá đơn giản khi hát những gì mình muốn hát, những điều bản thân có thể cảm nhận và truyền tải đến khán giả. Theo thời gian, khi cảm xúc và kỹ năng được tích lũy, anh dần tìm đến nhiều hơn với những ca khúc cũ. Những lựa chọn này không xuất phát từ quá nhiều tính toán mà được hình thành tự nhiên trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Càng đi qua nhiều chặng đường, Hồ Trung Dũng càng nhìn nhận hành trình nghệ thuật như một quá trình tồn tại và trưởng thành. Nam ca sĩ cho rằng cuộc sống của mỗi người đều có những giai đoạn thăng trầm và điều quan trọng là có thể đứng dậy sau những biến động để tiếp tục bước đi. Nhìn lại hành trình của mình, anh cảm thấy tự hào vì đã có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn và tiếp tục theo đuổi âm nhạc.

Với anh, mỗi người đều có một hành trình riêng và những thử thách riêng cần vượt qua. Alive vì thế không chỉ là tên một album mà còn thể hiện tinh thần tiếp tục sống, tiếp tục bước đi sau những biến động của cuộc đời. Qua những trải nghiệm đã đi qua, nam ca sĩ cho thấy sự bền bỉ trong việc theo đuổi âm nhạc và những giá trị mà anh tin tưởng.