Vừa lên hạng V-League, đội bóng Công an Nhân dân được chuyển giao

Thực hiện “Đề án phát triển Câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân theo hướng chuyên nghiệp”, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo chuyển giao Câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân về Công an TP.Hà Nội quản lý và đổi tên thành Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Việc chuyển đổi này nhắm giúp cho đội bóng có điều kiện tốt nhất để tham gia giải đấu khốc liệt nhất của bóng đá Việt Nam V-League.

Việc chuyển giao sẽ giúp CLB bóng đá Công an Hà Nội trở thành nơi hội tụ của nhiều tuyển thủ quốc gia và nhiều cầu thủ tài năng, tiềm năng, hứa hẹn cống hiến cho khán giả những màn thư hùng đáng chú ý và là đối thủ đáng gờm với các câu lạc bộ khác trong mùa giải V-League 2023, khởi tranh từ ngày 3.2.2023.

Để chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2023, CLB bóng đá Công an Hà Nội đã tập trung và bắt tay ngay vào công tác tập luyện dưới sự hướng dẫn của các HLV chuyên nghiệp tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và đội bóng nghành công an sẽ sử dụng sân vận động Hàng Đẫy làm sân nhà cho các giải đấu. Đây cũng là sân nhà của các đội Hà Nội FC và Viettel FC.





Hiện tại, CLB bóng đá Công an Hà Nội đang liên hệ tìm người ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng sau sự ra đi của "thuyền trưởng" Thạch Bảo Khanh. HLV Lê Huỳnh Đức là ứng cử viên tiềm năng và đưa vào danh sách ưu tiên của đội bóng khi ông đã từng khoác màu áo công an trong sự nghiệp. Ở những trận đấu của V-League 2022, cựu HLV Đà Nẵng được mời về làm Giám đốc Kỹ thuật cho CLB Sài Gòn FC, nhưng đã quyết định rời đi vì lý do cá nhân.