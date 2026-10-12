Vừa ly hôn, 'Người Nhện' Tobey Maguire làm chủ hôn cho đám cưới của vợ cũ

Tobey Maguire không ngần ngại làm chủ hôn trong đám cưới của vợ cũ ẢNH: AFP

Theo Page Six hôm 11.10 (giờ địa phương), Jennifer Meyer và Geoff Ogunlesi tổ chức đám cưới lãng mạn tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hawaii (Mỹ) vào cuối tuần qua. Điều đáng chú ý nhất tại sự kiện này chính là việc chồng cũ của Jennifer Meyer - tài tử Tobey Maguire, đích thân đảm nhận vai trò chủ hôn. Trong loạt ảnh được ghi lại tại hôn lễ, ngôi sao loạt phim Người Nhện mặc vest đen lịch thiệp, trang trọng chủ trì buổi lễ, chứng kiến khoảnh khắc cô dâu chú rể trao lời hẹn ước và nụ hôn ngọt ngào khi bước vào chương mới của cuộc đời.

Đám cưới của Jennifer Meyer và Geoff Ogunlesi cũng gây chú ý khi quy tụ dàn khách mời "khủng": tài tử Leonardo DiCaprio và bạn gái - người mẫu Vittoria Cerett; vợ chồng tỉ phú Jeff Bezos và vợ Lauren Sánchez, nữ diễn viên Courteney Cox, Kate Hudson, Rachel Zoe…

Loạt ảnh Tobey Maguire làm chủ hôn trong đám cưới của vợ cũ nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội và thu hút nhiều cuộc bàn tán sôi nổi. Phần lớn khán giả bất ngờ, thích thú trước tình huống đặc biệt này. Một số người hâm mộ đùa rằng "ngay cả kịch bản phim cũng chưa dám viết như vậy". Bên cạnh đó, không ít dân mạng cảm phục trước mối quan hệ tốt đẹp giữa nam diễn viên và vợ cũ sau đổ vỡ, cách họ ủng hộ cuộc sống mới của nhau và giữ sự kết nối để chăm sóc con chung.

Đám cưới kể trên diễn ra chỉ ít tuần sau khi Tobey Maguire và Jennifer Meyer hoàn tất thủ tục ly hôn. Cuộc hôn nhân của họ đã rạn nứt từ 2016 rồi nộp đơn ly hôn hồi 2020 sau nhiều năm ly thân. Truyền thông tiết lộ mãi đến tháng 9 vừa qua, cặp đôi mới hoàn tất thủ tục ly hôn. Theo tài liệu mà Page Six thu thập được hồi đầu tháng này, phán quyết ly hôn nêu rõ tình trạng hôn nhân hoặc quan hệ vợ chồng của họ chính thức chấm dứt và hai bên được khôi phục trạng thái độc thân. Họ có hai con chung: con gái Ruby (19 tuổi) và con trai Otis (17 tuổi).

Mối quan hệ của Tobey Maguire và vợ cũ sau ly hôn

Tobey Maguire và Jennifer Meyer thời còn bên nhau ẢNH: AFP

Trong cuộc phỏng vấn trên chương World's First Podcast hồi 2022, Jennifer Meyer từng thừa nhận có rất nhiều khó khăn khi cùng Tobey Maguire nuôi dạy con cái sau đổ vỡ. Tuy nhiên, Meyer vẫn gọi cuộc chia tay của họ là một "trải nghiệm đẹp đẽ" trong đời mình. "Đó là một lựa chọn… Nhưng để tôi nói cho bạn biết nhé, nỗ lực cần bỏ ra thực sự khủng khiếp", cô chia sẻ. Người đẹp cũng dành những lời khen ngợi khi nhắc đến chồng cũ, khẳng định mình sẵn sàng "làm bất cứ điều gì trên đời" vì anh. "Tôi thậm chí không thể diễn tả được mối quan hệ ấy. Anh ấy như là anh trai của tôi. Tôi yêu anh ấy vô cùng", Jennifer Meyer nói về sự gắn kết với người cũ.

Jennifer Meyer là một nhà thiết kế trang sức đồng thời là con gái của Ronald Meyer - người từng giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Universal Studios. Sau khi chia tay Tobey Maguire, cô có mối quan hệ tình cảm với Geoffrey Ogunlesi, con trai của một tỉ phú người Nigeria. Cặp đôi đính hôn năm 2024 và đón con gái chung hồi tháng 6.2026.

Tobey Maguire nổi tiếng với vai Người Nhện trong 3 phần phim Spider-Man (2002, 2004, 2007) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM Spider-Man

Tobey Maguire sinh năm 1975 tại Mỹ, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ cuối thập niên 1980 và được khán giả quốc tế biết đến nhiều nhất với vai Spider-Man trong loạt phim điện ảnh cùng tên ra mắt từ 2002 đến 2007. Tài tử cũng trở lại với vai diễn này trong Spider-Man: No Way Home (2021). Ngoài ra, nghệ sĩ 51 tuổi còn ghi dấu ấn trên màn ảnh qua nhiều tác phẩm: Seabiscuit, The Good German, The Great Gatsby, Brothers… Bên cạnh vai trò diễn viên, Tobey Maguire sở hữu công ty sản xuất riêng, tham gia đồng sản xuất nhiều dự án nổi tiếng: Good People, Pawn Sacrifice, Babylon…