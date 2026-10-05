Vừa mua iPhone 18 mới, hãy vào mục Pin kiểm tra ngay 3 thông số này

Ngoài vỏ hộp và ngoại hình, phần pin cũng nói lên nhiều điều về chiếc iPhone 18 vừa nhận. Theo Apple Việt Nam, từ iPhone 15 chạy iOS 17.4 trở lên, người dùng vào Cài đặt > Pin > Tình trạng pin để xem chi tiết.

Đầu tiên là dung lượng tối đa của pin, với máy mới thường ở mức 100%; nếu thấp hơn rõ rệt, nên mang máy đến nơi bán kiểm tra.

Thứ hai là số lượng chu kỳ, được Apple tính khi máy dùng lượng pin tương đương 100% dung lượng, cộng dồn nhiều lần sạc, nên máy mới vài hôm chỉ có con số thấp.

iPhone 18 Pro mới mở hộp, thời điểm nên kiểm tra ngay các thông số pin ẢNH: PETAPIXEL

Thứ ba là thời điểm pin được sản xuất và thời điểm sử dụng lần đầu tiên, trong đó mốc sử dụng lần đầu nên trùng hoặc sát ngày bóc hộp; nếu sớm hơn nhiều ngày, máy có thể đã được kích hoạt trước.

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