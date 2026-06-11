Vữa nhà ga metro Cát Linh - Hà Đông rơi vỡ kính xe buýt

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe buýt BRT đang lưu thông trên đường bất ngờ bị mảng bê tông rơi xuống trúng, làm vỡ kính.

Một mảng vữa từ nhà ga Văn Khê rơi xuống trúng xe buýt BRT đang chạy bên dưới, làm vỡ kính sườn xe và bong sơn tại vị trí va chạm ẢNH: THÀNH AN

Sự việc được ghi lại tại khu vực dưới chân nhà ga Văn Khê (P.Dương Nội), thuộc tuyến metro Cát Linh - Hà Đông. Ở thời điểm vụ việc xảy ra, xe buýt BRT chạy theo hướng bến xe Yên Nghĩa đi đường Quang Trung, đoạn gần ngã ba Ba La.

Ngay khi vụ việc xảy ra, tài xế đã cho xe dừng lại giữa đường. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường ghi nhận và lập biên bản vụ việc.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 11.6, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro - đơn vị vận hành), xác nhận vụ việc và cho biết sự cố nêu trên xảy ra vào ngày 9.6 vừa qua và không gây thiệt hại về người.

Theo đại diện Hà Nội Metro, mảng vật liệu rơi xuống là lớp vữa ốp lát thuộc hạng mục trang trí tên nhà ga, không liên quan kết cấu công trình, lớp vữa này không có lưới liên kết bên trong.

Thời gian tới, Hà Nội Metro sẽ rà soát toàn bộ các nhà ga trên tuyến để đánh giá hiện trạng, đồng thời triển khai các biện pháp gia cố, xử lý kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông bên dưới.

Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông có tổng mức đầu tư khoảng 18.000 tỉ đồng, gồm 12 nhà ga, được khai thác thương mại tháng 11.2021.

Sau vài năm vận hành thương mại, nhiều hạng mục của tuyến metro này đã xuống cấp, hư hỏng. Trong đó, nhiều nhà ga có tấm lợp mái che thang cuốn ngoài trời và mái che đi bộ bị bong, lật. Lan can kính cường lực tại các nhà ga Văn Quán, Thượng Đình, Láng… bị vỡ, nghiêng đổ; mái nhà ga Yên Nghĩa bị thủng lớn.

Vào năm 2025, một đoàn tàu của tuyến metro này đã 2 lần xảy ra sự cố nước từ hệ thống điều hòa chảy từ trần xuống.

Sau khi tình trạng xuống cấp được phản ánh, hồi tháng 6 vừa qua, Hanoi Metro đã tiến hành sửa chữa, thay thế nhiều hạng mục để bảo đảm tuyệt đối an toàn khi tàu vận hành, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và hạn chế gây ảnh hưởng đến hành khách.