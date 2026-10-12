Vua nông sản Việt và ‘đế chế’ tỉ đô từ hệ sinh thái ‘niềm tin’

Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Intimex (Intimex Group) Đỗ Hà Nam trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên nhân ngày Doanh nhân Việt Nam chia sẻ, điều ông vui nhất sau tất cả những danh hiệu là góp phần cải thiện đời sống của người nông dân Việt Nam.

Công đoàn Tập đoàn Intimex lần thứ 3 nhận Huân chương Lao động ẢNH: DNCC

Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra một chiều cuối tháng 8, đúng ngày công bố danh sách 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất - "PRIVATE 100 năm 2026" và Intimex đứng thứ 70 nhưng dẫn đầu trong số ít ỏi các doanh nghiệp nông sản lọt vào top này.

"Chốt đơn" 3.000 tấn cà phê trên tờ giấy ăn

Phóng viên: Chúc mừng anh được vinh danh là người đóng thuế nhiều thứ 70 và dẫn đầu các doanh nghiệp nông sản trên cả nước. Đất nước vươn mình trong kỷ nguyên nhanh hay chậm cũng một phần nhờ sự đóng góp thiết thực và giá trị của các doanh nghiệp như Intemex, anh đón nhận thông tin này như thế nào?

Ông Đỗ Hà Nam: "Có thật không? Thật vậy à?" (quay sang trợ lý đã nhanh chóng xác nhận). Tôi bận quá, đến lúc bạn nói tôi mới biết. Rất bất ngờ nhưng tôi thật sự rất vui và hạnh phúc vì được đóng góp cho đất nước như bạn nói, một cách thiết thực. Bởi ngành nghề của tôi là đưa nông sản của bà con nông dân Việt Nam đến bàn ăn của bạn bè quốc tế và mang về những đồng đô la để cải thiện cuộc sống của chính họ, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Vì thế, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc và yêu công việc của mình. Tôi may mắn hơn so với nhiều người khác, nên càng đóng góp được nhiều thì niềm hạnh phúc cũng tăng theo.

Trong lễ kỷ niệm 20 năm, anh đã tóm tắt sự thành công của Intimex được xây dựng dựa trên "niềm tin". Với doanh số xuất khẩu năm 2025 đạt 2,1 tỉ USD, có thể hình dung hàng nghìn hợp đồng với hàng triệu tấn nông sản của Việt Nam mỗi năm đã "qua cửa" của Intimex để đến với thế giới… Liệu có lúc nào đó ông phải hy sinh doanh thu, sản lượng hay phải đấu trí để giữ trọn "niềm tin" đó hay không?

Xin đừng nghĩ về "niềm tin" như một khẩu hiệu hay lí thuyết vì nếu bạn giữ chữ tín theo kiểu đó thì chỉ một đến hai lần thôi sẽ phá sản, đối tác sẽ "vô cùng thương tiếc" vĩnh biệt bạn. Người ta sẽ mang đi chôn rồi quên bạn đi rất nhanh chứ làm sao còn ông Nam nào ngồi ở đây trò chuyện với bạn (cười lớn). Trong kinh doanh, niềm tin phải được hiểu theo nghĩa là cả 2 bên cùng thắng, khó khăn cùng chia sẻ trên cơ sở phù hợp với sự vận hành của thị trường. Tinh thần hợp tác và đối tác lâu dài chứ không phải buôn chuyến. Hơn 2 thập kỉ kinh doanh, tôi có thể khẳng định "niềm tin" xây dựng trên cơ sở như vậy mới bền chặt.

Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Intimex ẢNH: DNCC

Ví dụ tôi có một khách hàng lớn ở Tây Ban Nha. Năm 2006, lãnh đạo doanh nghiệp ấp ấy sang TP.HCM, trong bữa tiệc tối ở khách sạn Caravelle tôi được biết họ đang gặp khó khăn vì một nguồn cung 3.000 tấn cà phê "bỗng dưng" không liên lạc được nhiều ngày. Thời điểm đó cà phê đang lên cơn sốt giá nên chuyện "bất ngờ mất tích" không lạ. Trước tình cảnh đó, với vai trò là một đối tác khá thân thiết tôi ngỏ lời cung cấp lượng hàng tương ứng thay thế. Điều kiện là giao trong 3 tháng và phía bạn phải trả trước 1/3 giá trị hợp đồng. Nghe thế ông ấy mừng lắm. Chúng tôi "chốt đơn" cùng nhau ngay tại đó, hợp đồng được ký bằng tờ giấy ăn. Thực sự thì trong bối cảnh đó, mình có thể nâng giá lên thì người ta vẫn cám ơn mình. Nhưng dù khi ấy Intimex vẫn là một doanh nghiệp nhỏ, lượng cà phê xuất khẩu mỗi năm chỉ khoảng 50.000 tấn thôi nhưng tôi vẫn quyết định "giải cứu" bạn mình. Hợp đồng đó tôi không lời đồng nào nhưng niềm tin giữa 2 bên đã nâng mối quan hệ lên một tầm cao mới. Chúng tôi từ đó về sau không chỉ là đối tác mà đã trở thành bạn bè, 2 gia đình thường lui tới với nhau.

Đặc biệt khi cả thế giới đứng trước lằn ranh sinh tử của đại dịch Covid-19; Intimex vẫn nắm chặt tay các đối tác để cùng nhau vượt qua khó khăn. Chúng tôi đã chia sẻ với những người bạn ở khối FDI lượng vaccine được cấp để cùng nhau vượt qua đại dịch; cùng nhau thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Nhờ những mối quan hệ được xây dựng dựa trên niềm tin trong thời gian dài nên dù bất cứ hoàn cảnh nào những người bạn này cũng dành cho Intimex nhiều đơn hàng với số lượng lớn.

Ông đã biến đối tác thành bạn bè nhờ giúp họ vào thời điểm khó khăn. Ở chiều ngược lại, Intimex có nhận được sự hỗ trợ hay giúp đỡ nào từ đối tác hay không?

Có chứ. Khoảng 10 năm trước, cũng do biến động giá cả, dòng tiền không xoay kịp khi đến lúc đáo hạn ngân hàng. Một "mối ruột" của tôi đã chuyển 1,5 triệu USD cho chúng tôi mượn. Thời điểm đó, con số này còn khá lớn. Nhờ vậy mà khó khăn tạm thời được giải quyết. Và tất nhiên, chúng tôi trở thành những đối tác thân thiết với nhau đến tận bây giờ.

Vua nông sản Việt và tư duy toàn cầu

Để làm được điều đó theo ông Đỗ Hà Nam, đòi hỏi người đứng đầu và các cộng sự của mình phải có tư duy toàn cầu, không ngừng đổi mới và tập trung phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, phải nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản Việt Nam thông qua việc tăng cường chế biến sâu, kết hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu. Trong nhiều năm qua, Intimex Group đã chủ động phối hợp cùng các địa phương, tổ chức quốc tế và đối tác trong chuỗi cung ứng triển khai các chương trình phát triển cà phê bền vững như: 4C, Rainforest Alliance và Chương trình Cảnh quan bền vững đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Đến nay, hơn 45.000 nông hộ đã tham gia các chương trình phát triển cà phê bền vững cùng Intimex Group với tổng diện tích gần 73.000 ha và sản lượng đạt vượt 300.000 tấn. Những kết quả này không chỉ phản ánh quy mô của các chương trình mà còn tạo nền tảng để xây dựng các chuỗi cung ứng minh bạch, có khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng quốc tế.

Bên cạnh xuất khẩu nông sản thô, Intimex đang vận hành hết công suất nhà máy chế biến cà phê hòa tan 10.000 tấn/năm. Intimex cũng chuẩn bị đầu tư nhà máy cà phê sấy lạnh quy mô lớn nhất Việt Nam với giá trị đầu tư đến 1.700 tỉ đồng. "Các nhà máy chế biến nông sản của chúng tôi chuyển đổi từ đốt than sang tái sử dụng bã cà phê làm chất đốt; bên cạnh đó tăng tốc chuyển đổi sang sử dụng điện mặt trời mái nhà…", ông Nam tự hào khoe.