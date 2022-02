Vừa ra mắt, 'đàn em Twice' đã vướng nghi vấn đạo nhái

Hôm 22.2, “ông lớn” Kpop vừa cho ra mắt một nhóm nhạc thần tượng mới với tên gọi NMIXX, đồng thời phát hành MV bài hát O.O. Chỉ sau 1 ngày công chiếu, ca khúc này đã đạt được hơn 20 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube, mang về cho “đàn em Twice” thành tích tương đối khả quan.

Trong khi các fan nhà JYP hết lời khen ngợi nhan sắc và tiềm năng của các thành viên NMIXX, thì một số người phát hiện ra rằng MV O.O có nhiều nét tương đồng so với MV Illusion - được phát hành vào 3 năm trước của nhóm nhạc nam Ateez.

Theo đó, khi MV đầu tay của NMIXX được tung ra với các bối cảnh con tàu lớn, đám mây hồng xuất hiện xuyên suốt, cư dân mạng đã không khỏi liên tưởng đến Illusion - một bản hit được biết đến với chủ đề cướp biển, cùng hình tượng con tàu di chuyển trên trời.

Nhiều ý kiến cho rằng sự giống nhau này là do cả hai nhóm đều cộng tác với studio sản xuất DIGIPEDI. Song, sự thật là studio trên không hợp tác cùng Ateez trong Illusion. Vì vậy, mọi người đang yêu cầu phía JYP Entertainment phải giải thích rõ ràng cáo buộc đạo nhái. Trên Twitter, hashtag về vấn đề này cũng trở nên thịnh hành với hàng chục nghìn lượt tương tác, bày tỏ sự bức xúc về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của một công ty giải trí lớn.

Không chỉ vậy, bên cạnh việc đạo MV, trang phục của NMIXX cũng bị tố sao chép ý tưởng. Cụ thể, sáng 23.2, nhà thiết kế có tài khoản Twitter @friskmegooddd, vốn được biết đến với tài biến tấu giày Nike thành áo corset, đã lên tiếng về việc ê-kíp NMIXX đạo nhái mẫu của mình. Người này viết: “Thật điên rồ, tôi đã thiết kế mẫu này trong 3 năm và họ nhận được 13.000 lượt thích từ thiết kế của tôi”.

Trước lùm xùm, nhà tạo mẫu của nhóm nhạc tân binh - Doooho đã chỉnh sửa chú thích trên mạng xã hội của mình với nội dung: “Lấy cảm hứng từ Friskmegood”. Song, động thái này vẫn chưa làm chính chủ cảm thấy hài lòng.





Những tưởng mọi ồn ào sẽ tạm lắng xuống, thì ngay sau đó, 7 bộ váy dạ hội đầy màu sắc của các thành viên NMIXX bị cho là quá giống với thiết kế nổi tiếng nằm trong bộ sưu tập Haute Couture của Viktor & Rolf Spring Summer 2019 và Giambattista Valli x HM.

Ngoài ra, mặc dù JYP tuyên bố NMIXX sẽ mang đến Kpop một thể loại âm nhạc mới với tên gọi Mixx pop, tức kết hợp nhiều bài hát khác nhau thành một bản nhạc hoàn chỉnh. Nhưng nhiều người chỉ ra rằng các nhóm nhạc trước như Aespa đã làm được điều này từ lâu, vậy nên những gì mà JYP tung hô về "gà nhà" là không đúng sự thật và nhóm cũng không phải là người tiên phong. Không chỉ vậy, ca khúc đầu tay của NMIXX còn bị đánh giá là khó nghe, rời rạc, đồng thời có phần gượng ép.

Mọi người bình luận: “Tôi không ghét NMIXX. Nhưng thành thật mà nói, các giai điệu bị xáo trộn quá nhiều khiến bài hát rất khó hiểu", “Thông điệp của bài hát không rõ ràng”, “Giọng hát, rap và mọi thứ đều tuyệt nhưng ca khúc thì nhàm chán, cũng không có đoạn gây nghiện”...

Hiện, JYP đang đứng trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng fan Kpop. Các ý kiến khác còn cho rằng cách tạo tai tiếng để thu hút sự chú ý cho nhóm nhạc mới của công ty là không hiệu quả.

Mặt khác, đây không phải là lần đầu tiên JYP dính phải cáo buộc đạo nhái. Trước đó, vào tháng 11.2021, công ty giải trí này từng bị lên án vì sao chép logo We are here của nhóm nhạc nam Monsta X. Một lần khác, MV bản hit More & more do Twice thể hiện, bị nhà sáng tạo người Mỹ Davis McCarthy tố ăn cắp ý tưởng tác phẩm nghệ thuật Pulse portal của ông.