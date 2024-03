Vừa rời SM sau 16 năm gắn bó, 'cỗ máy nhảy' Taemin xác nhận đến Việt Nam

Taemin quyết định rời SM sau 16 năm gắn bó SM ENTERTAINMENT

Hôm 5.3, truyền thông Hàn đưa tin Taemin nhóm SHINee không gia hạn hợp đồng độc quyền với công ty chủ quản SM Entertainment và lựa chọn hướng đi mới. Việc ngôi sao 31 tuổi rời SM sau 16 năm gắn bó nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Trước khi quyết định trên được công bố, ngôi sao này vẫn tích cực với các hoạt động quảng bá mini album Guilty trình làng tháng 10.2023. Nam idol cũng xuất hiện cùng SHINee trong tour diễn SHINee World VI: Perfect Illumination. Nhóm vừa hoàn thành đêm diễn tại Singapore hôm 2.3 và có Lisa (BlackPink) đến ủng hộ.



Hiện nhiều fan lâu năm đang đặt câu hỏi về kế hoạch của Taemin trong tương lai. Theo AllKpop, "cỗ máy nhảy" này sẵn sàng bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp nghệ thuật dưới trướng một công ty quản lý khác. Tuy nhiên, anh dự kiến vẫn tiếp tục hợp tác với SM trong các hoạt động của nhóm SHINee.

Taemin biểu diễn cùng các thành viên SHINee tại Singapore cách đây ít ngày và được Lisa (BlackPink) đến ủng hộ SHINee INSTAGRAM

Thông tin Taemin chia tay "ông lớn" SM chưa kịp hạ nhiệt trong cộng đồng người hâm mộ SHINee thì nam thần tượng này lại khiến fan Việt "đứng ngồi không yên" khi chuẩn bị trở lại Việt Nam vào cuối tháng 3 này. Được biết, ngôi sao 31 tuổi sẽ biểu diễn trong một đêm nhạc quốc tế diễn ra tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) ngày 30.3.2024, nằm trong chuỗi sự kiện của Amazing Binh Dinh Fest 2024. Ngoài nam thần tượng Hàn Quốc này, đại nhạc hội còn quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt: Văn Mai Hương, Hòa Minzy, Tăng Duy Tân, Lyly, Justatee, Quang Hùng Master D, Chu Thúy Quỳnh...

Lần trở lại này của Taemin đánh dấu màn tái hợp giữa anh và người hâm mộ Việt sau 4 năm. Đầu năm 2020, ngôi sao đình đám xứ Hàn từng đến Hà Nội biểu diễn tại một đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ Kpop và để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng fan Việt. Trong đêm nhạc sắp tới, em út nhóm SHINee được kỳ vọng sẽ mang đến những màn biểu diễn thăng hoa, bùng nổ trên sân khấu.

Người hâm mộ Việt đang mong chờ màn tái ngộ với Taemin sau hơn 4 năm GQ

Taemin sinh năm 1993, anh gia nhập làng giải trí Hàn Quốc hồi 2008 với tư cách là thành viên nhóm nhạc SHINee đồng thời góp mặt trong đội hình "siêu nhóm nhạc" SuperM (ra mắt hồi 2019) cũng trực thuộc SM Entertainment. Sau 16 năm hoạt động nghệ thuật, ngôi sao này ghi dấu ấn với với vẻ đẹp phi giới tính đầy cuốn hút, những sản phẩm âm nhạc chất lượng cùng khả năng vũ đạo đỉnh cao, được xem là một trong những "cỗ máy nhảy" của Kpop. Bên cạnh các hoạt động cùng nhóm, anh còn được đánh giá cao qua loạt album solo: Press it, Move, Taemin, Never Gonna Dance Again với nhiều bản hit được yêu thích.