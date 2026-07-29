'Vua thép' bỏ túi 15.480 tỉ đồng lợi nhuận sau 6 tháng

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận doanh thu 55.557 tỉ đồng, tăng 53% so với quý 2/2025. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 6.424 tỉ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn lần lượt là 108.870 tỉ đồng và 15.480 tỉ đồng, tương ứng tăng 47% và 103% so với nửa đầu năm 2026.

Tập đoàn Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á ẢNH: HP

Năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỉ đồng. Với kết quả này, Hòa Phát đã hoàn thành 52% doanh thu và 70% lợi nhuận kế hoạch năm. Trong đó, lĩnh vực thép đóng góp 93% doanh thu và 68% lợi nhuận.

Sau nửa năm, Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước 8.477 tỉ đồng tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quý 2 vừa qua, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất hơn 3,6 triệu tấn thép thô (phôi thép), tăng 48% so với cùng kỳ năm trước và tăng 9% so với quý 1. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 3,5 triệu tấn, tăng 35% so với cùng kỳ 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất gần 7 triệu tấn thép thô, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 6,5 triệu tấn, tăng 32% so với nửa đầu năm ngoái. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng HRC ghi nhận gần 3,4 triệu tấn, tăng 57% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này còn cung cấp ra thị trường 453.000 tấn ống thép, tăng 13% so với nửa đầu năm 2025; 189.000 tấn tôn mạ, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Nông nghiệp tiếp tục là lĩnh vực đóng góp doanh thu, lợi nhuận lớn thứ 2 cho Tập đoàn, sau nhóm sản xuất kinh doanh thép. Nông nghiệp Hòa Phát tiêu thụ gần 177.000 tấn thức ăn chăn nuôi, xuất bán hơn 212.000 con heo, hơn 10.000 con bò và 170,7 triệu quả trứng gà trong nửa đầu năm.

Từ đầu năm đến nay, Tập đoàn Hòa Phát còn khởi công đầu tư thêm nhiều khu công nghiệp mới như Hoàng Diệu (Hải Phòng), Đồng Phúc (Bắc Ninh), KCN Số 2, KCN Số 6 (Hưng Yên). Tổng diện tích các KCN này đạt 1.125 ha.

Với lĩnh vực điện lạnh, điện máy gia dụng, Hòa Phát đã khởi công nhà máy tủ lạnh mới tại Phú Mỹ với vốn đầu tư 50 triệu USD, công suất thiết kế 1,2 triệu sản phẩm/năm, hướng tới mở rộng xuất khẩu và đón làn sóng dịch chuyển đơn hàng sản xuất sang Việt Nam.

Tập đoàn Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn/năm, chủ yếu là các loại thép cuộn cán nóng, thép chất lượng cao. Hiện Hòa Phát đang tập trung đẩy mạnh tiến độ dự án Nhà máy sản xuất Ray đường sắt và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, công suất 700.000 tấn/năm. Sau 7 tháng khởi công, dự án đã hoàn thành hơn 50% tiến độ.

Dự kiến, Hòa Phát cung cấp sản phẩm ray cho thị trường từ quý 2/2027, phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam.