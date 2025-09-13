Vừa trở lại Việt Nam, Ducati lập tức giảm giá xe tăng ưu đãi

Bất chấp thị trường mô tô xe máy Việt nam đang đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, sức mua giảm khiến doanh số bán hàng của nhiều hãng xe "lao dốc", thậm chí không ít cái tên phải tạm rời cuộc đua… thương hiệu mô tô Ý - Ducati bất ngờ trở lại.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 9.2025 Ducati chính thức trở lại thị trường Việt Nam thông qua sự hợp tác với Trâm Anh Motorsports (TAMS). Đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối ủy quyền chính thức của Ducati tại Việt Nam, thay cho công ty CT-Wearnes Việt Nam.

Ducati chính thức trở lại thị trường Việt Nam thông qua sự hợp tác với Trâm Anh Motorsports Ảnh: B.H

Trước đó, CT-Wearnes đã rút lui sau gần 5 năm hợp tác (từ tháng 8.2020) với hãng mô tô Ý để nhập khẩu phân phối các mẫu xe Ducati tại Việt Nam. Tình hình kinh doanh khó khăn khiến công ty lần lượt đóng cửa đại lý bán hàng ở Hà Nội rồi chính thức nói lời chia tay với thương hiệu mô tô đến từ Ý, khiến hoạt động bán hàng của Ducati bị gián đoạn.

Tuy nhiên, với danh tiếng của một trong những thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới cùng với việc "bắt tay" cùng TAMS, đại diện Ducati hy vọng lần trở lại này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho Ducati cũng như những khách hàng đã dành niềm tin yêu cho thương hiệu tại Việt Nam. "Mối quan hệ đối tác chiến lược này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cam kết của chúng tôi nhằm mang đến trải nghiệm Ducati đẳng cấp thế giới cho một cộng đồng các tay lái đầy đam mê, vốn đang ngày càng phát triển tại Đông Nam Á. Chúng tôi tin tưởng rằng Trâm Anh Motorsports sẽ nâng tầm trải nghiệm của Ducati và khách hàng tại Việt Nam". Ông Marco Biondi, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh, Marketing thương hiệu Ducati tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ.

Đáng chú ý, trở lại Việt Nam lần này thông qua nhà nhập khẩu, phân phối mới, Ducati nhanh chóng tạo lập lại lợi thế cạnh tranh thông qua chính sách giảm giá xe, tăng ưu đãi cũng như hé lộ kế hoạch mẫu mã sản phẩm, hệ thống phân phối mới.

Ducati tiếp tục phân phối tại Việt Nam 7 mẫu xe thuộc nhiều phân khúc khác nhau với giá bán giảm từ 5% - 10% so với mức giá trước đây Ảnh: B.H

Cụ thể, thông qua TAMS, Ducati tiếp tục phân phối tại Việt Nam 7 mẫu xe thuộc nhiều phân khúc khác nhau với giá bán giảm từ 5% - 10% so với mức giá trước đây. Trong đó, mẫu Ducati Scambler với 4 phiên bản có giá thấp nhất từ 360 - 445 triệu đồng; Ducati Hypermotard 950 có giá từ 489 - 499 triệu đồng; Ducati Multistrada có 4 phiên bản giá từ 680 - 999 triệu đồng. Streetfighter giá từ 655 triệu đến 1,039 tỉ đồng; Panigale có giá từ 759 triệu đến 1,199 tỉ đồng.

Không chỉ giảm giá bán xe, TAMS cũng tung ra chương trình ưu đãi với nhiều gói quà tặng khác nhau với tổng trị giá lên đến gần 200 triệu đồng cho khách hàng mua xe Ducati.

Đáng chú ý, ngoài việc hé lộ sẽ đưa về Việt Nam phiên bản mới của 3 mẫu xe gồm Multristrada, Panigale và X Diavel. Trong thời gian tới Ducati cùng TAMS sẽ xây dựng mạng lưới bán hàng dịch vụ mới tại Hà Nội và TP.HCM. Ngoài ra, theo đại diện TAMS, công ty đang thực hiện các khoản đầu tư để phát triển một khu phức hợp thể thao mô tô độc quyền nhằm nâng cao dịch vụ hậu mãi, xây dựng một hệ sinh thái toàn diện cho các tay lái. TAMS cũng sẽ tổ chức một chuỗi các sự kiện như trải nghiệm Ducati Riding Experience (DRE), Ducati Track Days, hành trình trải nghiệm, lái thử xe và các buổi hội thảo kỹ thuật.

TAMS cũng sẽ tổ chức một chuỗi các sự kiện như trải nghiệm Ducati Riding Experience (DRE), Ducati Track Days Ảnh: B.H

Sự trở lại của Ducati giúp các tín đồ đam mê mô tô tại Việt Nam có thêm lựa chọn, đồng thời tăng tính cạnh tranh trên thị trường. So với Yamaha hay Honda, Ducati dù có giá bán cao hơn nhưng lại được nhiều khách hàng đánh giá cao về thiết kế và cảm giác lái, cùng với xuất xứ châu Âu.