'Vua vai phụ' phim Hồng Kông Tần Bái ra sao ở tuổi 81?

Mới đây, Khương Lệ Văn, con gái của Tần Bái, chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh mới nhất về cha. Trong đoạn video, mái tóc của nam diễn viên sinh năm 1945 đã bạc trắng nhưng gương mặt vẫn hồng hào, bước đi vững vàng và tinh thần khá tốt. Tần Bái còn hào hứng giơ hai tay lên cao, nhún nhảy theo điệu nhạc trong khi con gái đứng bên cạnh vui vẻ tương tác cùng cha.

Tận hưởng những năm tháng bình yên bên gia đình tại Canada

Tần Bái gia nhập làng giải trí từ hơn 50 năm trước và từng góp mặt trong hàng loạt bộ phim truyền hình TVB đình đám như Tâm hoa phóng, Cửu ngũ chí tôn, Người cha tuyệt vời, Thử thách nghiệt ngã, Chuyện chàng Vượng hay Hào môn dậy sóng. Dù phần lớn đảm nhận các vai phụ, Tần Bái vẫn ghi dấu ấn nhờ khả năng biến hóa linh hoạt. Từ những nhân vật chính trực, doanh nhân giàu có cho đến kẻ phản diện, tiểu nhân hay những người dân bình thường, nam diễn viên đều có thể thể hiện một cách sinh động và để lại ấn tượng với khán giả.

Dù phần lớn đảm nhận vai phụ, Tần Bái vẫn tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ khả năng biến hóa đa dạng từ nhân vật chính trực, doanh nhân giàu có đến phản diện và lão nông dân chân chất Ảnh: Chụp màn hình phim Hạt ngọc phương Đông

Không chỉ thành công trên màn ảnh nhỏ, Tần Bái còn tham gia hơn 200 bộ phim điện ảnh. Sự nghiệp của ông kéo dài từ những tác phẩm trong thập niên 1950 như Vương thị tứ hiệp cho tới Phá địa ngục ra mắt năm 2024. Trong nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Tần Bái từng nhiều lần được trao giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông, qua đó khẳng định vị trí của một trong những diễn viên kỳ cựu của làng phim xứ Cảng thơm.

Đằng sau sự nghiệp bền bỉ, cuộc sống tình cảm của Tần Bái từng trải qua không ít thăng trầm. Thời trẻ, nam diễn viên kết hôn với diễn viên Lương Thịnh Tử. Hai người có với nhau hai con là Khương Văn Kiệt và Khương Lệ Văn. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Tần Bái quyết giành quyền nuôi các con. Theo truyền thông Hồng Kông, ông thậm chí chấp nhận để lại phần lớn tài sản cho vợ cũ như một khoản bồi thường để có thể trực tiếp chăm sóc hai con. Sau khi giành được quyền nuôi con, Tần Bái gần như nhận mọi công việc diễn xuất có thể để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bên cạnh áp lực công việc, ông còn tự mình đảm nhận trách nhiệm chăm sóc hai con.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Tần Bái gặp người vợ Nhật Bản Morishita Eri, kém ông 7 tuổi. Thời điểm hai người đến với nhau, Tần Bái đã có hai con và không có nhiều tài sản. Tuy nhiên, Morishita Eri vẫn lựa chọn đồng hành cùng ông trong giai đoạn khó khăn. Sau khi kết hôn, bà chăm sóc Khương Văn Kiệt và Khương Lệ Văn như con ruột. Sự tận tâm của mẹ kế cũng khiến hai người con của Tần Bái có mối quan hệ rất gần gũi với bà. Khác với chồng, Morishita Eri sống kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Hiện tại, hai người con của Tần Bái đều đã có cuộc sống riêng ổn định. Khương Văn Kiệt kết hôn năm 2022 và đến năm 2026 đón con gái chào đời. Nhờ vậy, Tần Bái cũng chính thức lên chức ông. Trong khi đó, Khương Lệ Văn từng gây chú ý với vai Liza trong bộ phim Mái ấm gia đình. Sau khi rời TVB, cô tích cực tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp ở thị trường nước ngoài. Khi các con lần lượt lập gia đình và sự nghiệp cũng đi vào quỹ đạo, Tần Bái cuối cùng có thể giảm nhịp độ công việc sau nhiều thập kỷ bận rộn. Ở tuổi 81, nam diễn viên chủ yếu tận hưởng cuộc sống tại Canada, thỉnh thoảng tụ họp cùng các con, đi du lịch, chơi mạt chược hoặc uống trà. Sau hơn nửa thế kỷ cống hiến cho màn ảnh, "vua vai phụ" Hồng Kông đang dành những năm tháng tuổi già để tận hưởng niềm vui giản dị bên gia đình.