Vừa xuất viện, đi nhậu chúc mừng thì bị CSGT Thủ Đức xử lý nồng độ cồn

Tối 3.5, tổ công tác Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức lập chốt kiểm soát nồng độ cồn tại giao lộ Tô Ngọc Vân - Gò Dưa (P.Tam Bình) và kết hợp tuần tra linh động trên tỉnh lộ 43 (TP.Thủ Đức).

Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức lập chốt, kết hợp tuần tra linh động, qua đó kiểm soát hiệu quả tài xế vi phạm nồng độ cồn TRẦN DUY KHÁNH

Lấy lý do vừa xuất viện để xin tha

Lúc 20 giờ 50 phút, tổ công tác tuần tra trên tỉnh lộ 43 thì phát hiện nam tài xế L.A.T (ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) lái xe máy (biển số 59X3-928.XX) có biểu hiện say xỉn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, nam tài xế này vi phạm nồng độ cồn 0,216 mg/l khí thở.

Làm việc với CSGT, ông L.A.T không xuất trình được giấy phép lái xe. Ông T. cho hay, sau 5 ngày nằm viện trị bệnh, ông được xuất viện ra về, lúc chạy ngang qua quán nhậu thì được bạn bè rủ uống ly bia chúc mừng.

Nhiều trường hợp bị CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức xử phạt vi phạm nồng độ cồn trong tối 3.5 TRẦN DUY KHÁNH

"Anh em tụi nó rủ quá, tôi mới về nên phải vô chúc mừng, uống với nó hết một ly bia cối rồi lái xe ra về. Tôi còn tỉnh lắm. Đô tôi bình thường phải đi tăng hai, 10 lon trở lên mới say, nay mới uống 1 cối mà", ông L.A.T phân trần với tổ công tác, mong được bỏ qua nhưng bất thành.

Với kết quả đo nồng độ cồn như trên, CSGT đã lập biên bản vi phạm đối với ông T., tạm giữ phương tiện 7 ngày, phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung tước giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng.

Hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn kịch khung

Khoảng 21 giờ, ông C.T.C (ngụ TP.Thủ Đức) lái xe máy rời khỏi quán nhậu trên tỉnh lộ 43, với biểu hiện loạng choạng, lập tức bị tổ công tác phát hiện, yêu cầu dừng xe kiểm tra. Kết quả ông C. vi phạm nồng độ cồn 0,560 mg/l khí thở (mức vi phạm kịch khung, tức >0,4 mg/l khí thở).

Đa số các trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung TRẦN DUY KHÁNH

Làm việc với tổ công tác, ông C. không xuất trình được CCCD và giấy đăng ký xe. Ông C. cho biết, mình làm nghề thợ xây, hôm nay gần cuối tuần nên đồng nghiệp rủ đi nhậu, uống hết vài lon bia thì ông C. lái xe ra về và bị CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Sau khi biết với mức vi phạm nồng độ cồn như trên sẽ bị tạm giữ phương tiện 7 ngày, phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng thì ông C. bực tức: "Tôi cảm thấy mình còn bình thường nên mới lái xe về. Làm thợ hồ một tháng chưa đến 5 triệu đồng, giờ phạt cỡ đó, bỏ xe luôn đó, tiền đâu mà nộp phạt".

Khoảng 30 phút tiếp theo, PV Thanh Niên ghi nhận tổ công tác phát hiện, xử lý thêm 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung, trong đó có trường hợp nồng độ cồn đo được lên đến 1,238 mg/l khí thở. Đáng chú ý, có trường hợp sau khi uống rượu bia trên địa bàn Q.12, tài xế tự lái xe máy hơn 10 km về TP.Thủ Đức và bị tổ công tác tuần tra phát hiện xử lý, nồng độ cồn đo được ở mức kịch khung.

Sau khi tuần tra, phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn, CSGT đưa tài xế về chốt để lập biên bản xử lý vi phạm TRẦN DUY KHÁNH

Ghi nhận đến 22 giờ cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức đã phát hiện, lập biên bản, xử lý khoảng 10 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Qua đó, góp phần bảo vệ trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn trên địa bàn đảm trách.