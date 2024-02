VUG9 đầy ắp năng lượng tích cực từ TCP Việt Nam

VUG9 - Mỗi trận đấu là một cuộc vui

Nhiều năm tổ chức với quy mô ngày một bài bản cùng chất lượng thi đấu nâng cao, Giải Thể thao Sinh Viên Việt Nam (VUG) đã khẳng định được vị thế là sân chơi lớn và uy tín bậc nhất dành cho các bạn sinh viên khắp cả nước. Không chỉ tạo môi trường thi đấu lành mạnh và công bằng, VUG còn góp phần lan tỏa tình yêu thể thao, mở ra cơ hội cho các bạn trẻ thể hiện năng khiếu và giao lưu kết nối.



Trở lại với mùa giải thứ 9, VUG đã có nhiều điểm "lột xác" thu hút sự đón nhận đông đảo của các bạn GenZ. Nhận thấy sự nở rộ của bộ môn thể thao kết hợp điện tử trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, lần đầu tiên giải đấu VUG chào đón hạng mục mới - eSport thông qua nội dung PUBG: BATTLEGROUNDS quy tụ hơn 64 đội dự thi đến từ các trường đại học trên toàn quốc.

Sức trẻ bừng tỉnh năng lượng, cháy mọi cuộc vui tại sân chơi thể thao lớn nhất

Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam đã trải qua 8 mùa giải và trở thành một sân chơi thể thao lớn, thường niên và uy tín trong cộng đồng sinh viên cả nước. Đặc biệt mùa giải VUG9, với sự tham gia, phối hợp đầy nhiệt thành của Công ty TCP Việt Nam - Nhãn hàng nước tăng lực Warrior đã góp phần mở rộng quy mô, nâng tầm mạnh mẽ và là điểm nhấn trong suốt quá trình phát triển Giải đấu. Ngoài những nội dung thi đấu chính, các bạn sinh viên còn được tham gia các hoạt động động đồng hành cùng Warrior với tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ và tràn đầy năng lượng, góp phần không nhỏ vào thành công chung của Giải năm nay.

Sức trẻ bật tinh thần chiến binh

Cụ thể, bên cạnh hỗ trợ giải thưởng cho các nội dung thi đấu chính, nhãn hàng Warrior còn tổ chức cuộc thi vô địch ném rổ "Shoot-out Contest Powered by Warrior" với thể thức đơn giản, luật chơi dễ hiểu, các bạn trẻ chưa tập luyện cũng có thể dễ dàng tham gia. Dù không nằm trong nội dung thi đấu chính thức, song sức nóng từ các trận đấu của "Shoot-out Contest Powered by Warrior" không hề kém cạnh. Khép lại giải đấu phụ chính là hình ảnh các bạn trẻ thi đấu hết mình, sẵn sàng giương cao tinh thần cạnh tranh lành mạnh và cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi trẻ.

Nguồn năng lượng ấy còn lan tỏa mạnh mẽ trên khu vực cổ vũ với cuộc thi "Best homies - Powered by Warrior" cũng do nhãn hàng nước tăng lực Warrior khởi xướng. Được biết, đây là giải thưởng dành cho các trường có số lượng sinh viên tham gia cổ động đông đảo, thể hiện được tinh thần cổ vũ nhiệt huyết, tình yêu trường lớp, bạn bè, đồng đội và cuồng nhiệt nhất. Bằng cách khơi dậy niềm tự hào về trường lớp, cuộc thi góp phần khuyến khích lối cổ động văn minh, chuyên nghiệp, tiếp thêm lửa nhiệt huyết cho chính các bạn sinh viên tham gia thi đấu chính thức.

Warrior trở thành người bạn đồng hành tiếp thêm năng lượng giúp các bạn trẻ vui hết sức, trải nghiệm hết mình và có thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ

Trở lại từ tháng 3.2023 đến tháng 12.2023, VUG mùa giải thứ 9 đã khép lại thành công tốt đẹp với quy mô tổ chức được nâng tầm đáng kể với hơn 5 bộ môn, vô số màn tranh đấu đến từ các trường đại học khắp cả nước. Đặc biệt, VUG9 cũng đánh dấu sự khởi đầu của Warrior trên chặng đường gắn kết sứ mệnh tiếp năng lượng cho giới trẻ theo đuổi đam mê thể thao, nối dài nỗ lực của thương hiệu trong việc đồng hành cùng GenZ trong lĩnh vực âm nhạc và gaming đã thực thi trước đó. Không chỉ đến với VUG9 trong tư cách đơn vị đồng tổ chức, dấu ấn mà TCP Việt Nam và nhãn hàng nước tăng lực Warrior để lại cho mùa giải năm nay còn là nguồn năng lượng tích cực, tiếp lửa cho các bạn sinh viên cháy hết mình, mọi lúc mọi nơi.

Sự trở lại của sân chơi VUG9 năm nay với những phần tranh tài cực kỳ ấn tượng đã cho thấy sức trẻ và nhiệt huyết của các bạn sinh viên đối với các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Bước sang mùa thứ 9 triển khai, Giải Thể thao Sinh Viên Việt Nam là một trong những hoạt động tích cực thúc đẩy sự phát triển các phong trào thể dục, thể thao, qua đó tạo thói quen rèn luyện thể thao lành mạnh, góp phần phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần cho thế hệ trẻ. Trên hành trình đó, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đặc biệt đánh giá cao sự đồng hành của TCP Việt Nam và nhãn hàng nước tăng lực Warrior nhằm mang đến sân chơi văn hóa, thể thao và giải trí lành mạnh cho sinh viên. Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung Ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết