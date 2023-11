Vui nhộn, ý nghĩa với loạt phim sitcom về ứng xử trên mạng xã hội

Đó là thực trạng đang diễn ra mỗi ngày trong thời đại số. Tất cả đều có trong loạt phim sitcom (hài kịch tình huống) về ứng xử văn minh trên mạng xã hội. Phim mang màu sắc hài hước, cốt truyện dễ hiểu, các câu chuyện cũng được chuyển tải qua góc nhìn dí dỏm, nhẹ nhàng và gần gũi với đời sống của người trẻ. Xem phim, đâu đó bạn sẽ thấy được hình ảnh của chính mình và những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta mỗi ngày.



Nhóm bạn trẻ trong series phim sitcom về ứng xử văn minh trên không gian mạng (từ trái sang: Nam, Cường, Lệ, Vy) CHỤP MÀN HÌNH

Loạt phim với sự tham gia của các diễn viên: Lương Thu Trang (vai Thu Quỳnh), Thanh Sơn (vai người yêu Vy "xi ty"), Quang Trọng (vai Cường "loa phường"), Trọng Minh (vai Nam "đi ốp"), Quỳnh Trang (vai Lệ "không sầu"), Minh Trà (vai Vy "xi ty")…

Livestream… bất ổn

Series (loạt) phim sitcom xoay quanh cuộc sống của nhóm sinh viên năng động, trẻ trung (Vy, Lệ, Cường, Nam) với các tình huống oái ăm khi sử dụng mạng xã hội. Những hành động vô tình, chạy theo "trend" nhưng dẫn đến những sự cố… khó đỡ. Và hành trình rút ra những bài học về ứng xử văn minh trên không gian mạng của những bạn trẻ này bắt đầu bằng một buổi livestream (phát trực tiếp)… bất ổn.

Phim với những tình huống hài hước, dí dỏm nhưng không kém phần sâu sắc

Một cuộc điện thoại từ quê nhà báo rằng bố bị bệnh vẫn chưa khỏi, cộng với nỗi lo không có tiền đóng học phí khiến Lệ thêm phiền lòng. Để có tiền giúp bạn, Vy nghĩ ra cách kinh doanh trực tuyến, thế là cả nhóm cùng bắt đầu livestream bán hàng.

Cứ nghĩ đơn giản nhưng… đời không như mơ, đợt livestream đầu tiên không có khách nào chốt đơn. Thế rồi, cả nhóm lại "bắt trend" cho hợp thời khi nghĩ phải "chửi khách như con" thì sẽ thu hút và bán được hàng. Nghĩ là làm, nhưng buổi bán hàng trực tuyến đó đã bị dừng giữa chừng vì bỗng dưng livestream bị khóa.

Thu Quỳnh là người chị đi trước, ở cùng khu ký túc xá, khi nghe kể buổi bán hàng bất ổn của nhóm Vy đã sang phòng nhắc nhở và giải thích cho các em hiểu vì sao livestream bị khóa.

Diễn viên Thanh Sơn (bên phải) trong vai người yêu Vy “xi ty”

"Các em livestream bán hàng mà dùng những lời lẽ không hay và mắng chửi khách như thế là hành vi lăng mạ, miệt thị người khác, vi phạm đến quy tắc và tiêu chuẩn cộng đồng. Không những thế, đang livestream mà bật nhạc thì rất dễ vi phạm về sở hữu trí tuệ. Khi tham gia mạng xã hội, các em phải tuân thủ pháp luật, quy định, điều khoản, cũng như tiêu chuẩn cộng đồng của các nền tảng", những gì Thu Quỳnh nhắn gửi đến nhóm của Vy cũng là bài học rút ra cho chính các bạn trẻ khi muốn dùng mạng xã hội để livestream bán hàng.

Tập 2 của series phim sitcom chuyển tải câu chuyện về những bạn trẻ mộng tưởng vào thế giới mạng, lập kênh với mong muốn nổi tiếng và kiếm tiền nhưng không đầu tư vào các nội dung tích cực, lành mạnh mà lại chạy theo mục tiêu "câu like", "câu view".

Trong tập phim, Nam đã cho rằng cách làm của Cường khi muốn xây dựng kênh nhưng dè bỉu, chê bai người khác là hành vi ứng xử thiếu văn minh và khẳng định sớm muộn gì kênh của Cường cũng sẽ bị đóng.

Cuối tập phim, Nam khuyên Cường: "Muốn có người xem và tương tác thì kênh phải xây dựng nội dung lành mạnh, văn minh, hướng đến những điều tích cực. Cộng với độ đẹp trai của Cường thì đảm bảo kênh sẽ lên top. Hãy sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, văn hóa để xây dựng môi trường internet lành mạnh, an toàn cho chính bạn".

Bỗng dưng thành… trà xanh trên khắp mạng xã hội

Tập 3 của series phim sitcom đưa người xem đến tình huống nhóm bạn trẻ nhận được cuộc gọi từ người lạ và báo Cường bị tai nạn đang nằm viện, cần chuyển khoản gấp để làm phẫu thuật. Sau cuộc gọi là tin nhắn thoại với giọng thều thào của Cường nhờ chuyển khoản, khiến cả nhóm không còn chút nghi ngờ nào.

Đang thực hiện các thao tác chuyển khoản thì Cường xuất hiện, cả nhóm mới vỡ lẽ là bị lừa. Nhóm bạn trẻ bị thao túng tâm lý bởi một thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý khiến người bị hại hoang mang, hoảng sợ để phải chuyển khoản ngay. Trước đó Cường có vào đường link "giọng hát hay online", link này yêu cầu phải gửi giọng hát kèm theo thông tin cá nhân. Chính vì thế, sau khi có thông tin đối tượng, kẻ gian đã dùng phần mềm chỉnh sửa giọng nói để giả đoạn tin nhắn thoại gửi cho nhóm bạn của Cường.

Cường hoang mang khi nhận ra tất cả lỗi là do mình. Cường đúc kết: "Mỗi chúng ta phải bảo vệ thông tin cá nhân của mình trên mạng xã hội vì an toàn trên mạng là an toàn của chính bạn".

Ở một diễn biến khác trong tập 4 của series phim, Cường là một người thường xuyên theo dõi các trang mạng xã hội "giật gân, câu view". Vô tình một ngày, bạn thân của Cường lại là nạn nhân trên những trang này.

Vy bị kẻ xấu ghép hình ảnh và trở thành "trà xanh" (tức người thứ 3) bị chính thất tìm đánh ghen. Nhiều người tò mò quay lại đoạn đánh ghen này (dù sự thật là nhầm người) tung lên mạng xã hội "câu like, câu view" và kết quả là hình ảnh của Vy tràn ngập trên khắp các trang có nội dung xấu, độc.

Cả nhóm rối bời, không biết làm thế nào để giúp bạn thì người yêu Vy đã chỉ cách là kêu gọi mọi người đính chính lại thông tin, vào trang đăng tin sai sự thật report (báo cáo sai phạm) để nội dung này không lan rộng.

Kết tập phim, Cường khoe đã bỏ theo dõi các trang tiêu cực nên mạng xã hội của anh chàng bây giờ trong sạch hơn, không còn nhìn thấy những đề xuất về nội dung xấu nữa.

Những gì Nam kết lại cũng là thông điệp mà tập phim muốn nhắn gửi đến bạn trẻ: "Xem các bài đăng không rõ nguồn gốc, những tài khoản không rõ thông tin sẽ tạo điều kiện cho đối tượng lừa đảo hoạt động một cách mạnh mẽ và phát triển. Chính vì thế, chúng ta không nên tiếp cận những thông tin xấu. Nếu phát hiện những thông tin xấu, phải lập tức báo cáo vi phạm, giống như việc chúng ta report vừa rồi để giúp Vy cũng góp phần tạo nên môi trường an toàn và lành mạnh trên mạng. Hãy sử dụng không gian mạng một cách có trách nhiệm, cẩn trọng và văn minh".