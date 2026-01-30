Vui và tin về bộ sách giáo khoa thống nhất

Bộ sách có tính ứng dụng và thực tiễn cao

Ghi nhận cho thấy, quyết định của Bộ GD-ĐT đã đáp ứng được sự mong đợi của nhiều trường và thầy cô về bộ SGK thống nhất. Tất cả đều hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng dạy học, góp phần xây dựng nền giáo dục phổ thông phát triển bền vững trong chặng đường mới.

Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống của NXBGDVN giúp thầy trò các nhà trường hứng khởi với từng tiết dạy ẢNH: NXBGDVN

Cô Vũ Thị Thúy, giáo viên dạy toán, Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Hưng Yên), nhận xét bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" có tính ứng dụng và thực tiễn cao. Đúng như tên gọi, các bài toán trong sách giáo khoa không còn là những con số khô khan mà được lồng ghép khéo léo vào các tình huống đời sống quen thuộc như: tính toán chi phí đi chợ, đo đạc diện tích sân trường, hay giải quyết những vấn đề liên quan đến môi trường và giao thông. Nhờ đó, học sinh có thể dễ dàng trả lời được câu hỏi: "Học toán để làm gì?".

Cấu trúc bài học hiện đại, theo đó mỗi bài học thường được thiết kế theo mô hình phát triển năng lực với 4 bước rõ rệt. Về hình thức, sách có thiết kế đồ họa hiện đại, màu sắc tươi sáng, hình ảnh minh họa sinh động…

Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống được tin yêu lựa chọn ẢNH: NXBGDVN

Cô Vi Thùy Hương, giáo viên dạy ngữ văn THCS ở Bắc Ninh, cũng "vỡ òa cảm xúc" khi đón nhận thông tin về bộ SGK thống nhất vì lâu nay thầy trò nhà trường rất tâm đắc với bộ SGK mà mọi người vẫn thân thương gọi là "Sách Kết nối". Theo cô Hương, đây là bộ SGK được biên soạn rất chỉn chu, đặt lợi ích của người sử dụng lên hàng đầu.

Không chỉ có ngữ liệu được chọn lọc cẩn thận và rất hay, cô Hương đánh giá đây là bộ SGK dễ dạy bởi nội dung bám sát thực tế, tính ứng dụng cao, cấu trúc bài học rõ ràng, các hoạt động đa dạng (thực hành tiếng Việt, trao đổi, củng cố vấn đề), giúp giáo viên dễ dàng triển khai tiết học, đồng thời khuyến khích học sinh tương tác và liên hệ với cuộc sống. Đây cũng là bộ sách có nhiều tài liệu, hướng dẫn hỗ trợ giáo viên rất hiệu quả.

Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống của NXBGDVN giúp thầy trò các nhà trường hứng khởi với từng tiết dạy ẢNH: NXBGDVN

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Hà Nội), cho biết từ năm học 2026 - 2027, khi triển khai bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống", nhà trường có thuận lợi do đã tổ chức dạy - học với bộ sách này ở hầu hết các môn học, vì vậy giáo viên và học sinh có điều kiện kế thừa kinh nghiệm dạy học, không phải thay đổi quá nhiều về phương pháp và giáo án. Guồng quay đổi mới đang hoạt động ngày càng trơn tru sau 5 năm qua sẽ tiếp tục vững tin thực hiện tiếp sứ mệnh của mình.

Nhận xét về những điểm nổi bật của bộ SGK tiếng Việt lớp 1, cô Nguyễn Thị Quyên, giáo viên Trường tiểu học Long Biên (Hà Nội), cho rằng bộ sách tiếp thu những thành quả mới nhất trong biên soạn SGK dạy học ngôn ngữ từ các nước phát triển và kế thừa kinh nghiệm dạy học tiếng Việt tại Việt Nam. Kiến thức trong SGK không chỉ cần hiểu và ghi nhớ, mà còn là "chất liệu" quan trọng giúp HS hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực mà các em cần có trong cuộc sống; cách tiếp cận kiến thức linh hoạt, phát huy năng lực và sự sáng tạo, hứng thú học tập của học sinh.

Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống được tin yêu lựa chọn ẢNH: NXBGDVN

Cô Nguyễn Nguyệt Nga, giáo viên môn ngữ văn Trường THPT Việt Đức (Hà Nội), được biết đến không chỉ là người dẫn dắt học sinh đạt thành tích cao, mà còn là người truyền cảm hứng, khơi dậy đam mê học Ngữ văn và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đã chia sẻ: SGK và tài liệu tham khảo của NXBGDVN trên nền tảng số gợi mở cho học sinh tự đặt câu hỏi, thậm chí tự thiết kế đề thi,… nhờ đó các em sẽ có cái nhìn phong phú, đa dạng và yêu thích môn học hơn.

Tiếp tục giảm giá SGK, cung ứng đầy đủ, kịp thời

PGS-TS Nguyễn Văn Tùng, Thành viên Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), chia sẻ: "Khi đón nhận thông tin Bộ GD-ĐT lựa chọn bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống", NXBGDVN coi đây là một vinh dự to lớn, khẳng định chất lượng và uy tín của bộ sách đã được vun đắp bởi trí tuệ tập thể. Đồng thời, chúng tôi xác định đây là một trọng trách lớn lao trước Bộ GD-ĐT, trước toàn ngành Giáo dục và hàng triệu học sinh, phụ huynh trên cả nước".

Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống được tin yêu lựa chọn ẢNH: NXBGDVN

Theo ông Tùng, ngay khi Bộ GD-ĐT công bố quyết định, toàn hệ thống NXBGDVN đã chuyển sang trạng thái làm việc khẩn trương, bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị chỉnh sửa nội dung ở một số đầu sách có sự điều chỉnh của Chương trình, xúc tiến kế hoạch đấu thầu in ấn, xây dựng phương án tập huấn giáo viên và tổ chức cung ứng SGK trên phạm vi toàn quốc. Với tôn chỉ xuyên suốt là SGK mang tính phục vụ, không mang tính lợi nhuận, vấn đề chi phí và giá thành luôn được NXBGDVN đặt lên hàng đầu, nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

Lãnh đạo NXBGDVN cam kết tập trung chỉ đạo toàn hệ thống tiếp tục tối ưu hóa quy trình sản xuất, triệt để tiết giảm chi phí nhằm nỗ lực tiếp tục giảm giá SGK từ năm học tới 2026 - 2027.

PGS. Nguyễn Văn Tùng còn cho biết, NXBGDVN đã sẵn sàng các phương án để tổ chức tập huấn cho giáo viên toàn quốc sử dụng SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" một cách đầy đủ, kỹ lưỡng nhất, cũng như cam kết tổ chức cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời để sách đến tay giáo viên và học sinh trước thềm năm học mới.