Vùng 2 Hải quân thắp lửa truyền thống bằng những 'câu chuyện thời hoa lửa'

Ngày 19.12, tại xã Long Sơn (TP.HCM), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức hội thi tuyên truyền "câu chuyện thời hoa lửa" năm 2025. Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 – 22.12.2025).

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ trong 7 đội thi từ đơn vị trực thuộc Vùng đã cùng tham gia. Các đội thi đã truyền tải sinh động những câu chuyện xúc động của các nhân chứng lịch sử và nhiệm vụ tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng như: hình ảnh cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại Rào Trăng 3; Tiểu đội 1, Trung đội Ký Con, Trung đoàn Bình Giã thời kháng chiến chống Mỹ.

Một số tiết mục đặc biệt tại hội thi ẢNH: VĂN HÙNG

Câu chuyện các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Đoàn Văn Dỹ và Tàu 69; Trần Văn Phương tại đảo Gạc Ma; Vũ Quang Chương; Nguyễn Văn Trỗi; Vũ Huy Lễ và Tàu HQ-505 thông qua nhiều hình thức biểu diễn hấp dẫn, giàu cảm xúc.

Có những cuộc đời đã hóa thành dáng hình đất nước, những tuổi thanh xuân rực cháy như đóa hoa lửa, góp phần làm nên độc lập, tự do cho dân tộc. Những câu chuyện và ký ức oanh liệt của các nhân chứng lịch sử chính là di sản thiêng liêng cần được lưu giữ, phát huy.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân khẳng định: Đây là hoạt động văn hóa – tinh thần ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân phát biểu tại hội thi ẢNH: VĂN HÙNG

Qua lời ca, tiếng hát, điệu múa và hoạt cảnh sinh động, "câu chuyện thời hoa lửa" – thời kỳ chiến tranh gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc – đã được tái hiện chân thực, xúc động. Các tiết mục thể hiện rõ tinh thần tiếp nối truyền thống, quyết tâm của thế hệ hôm nay trong giữ gìn, phát huy giá trị cao đẹp mà cha anh dày công vun đắp.

Các đại biểu cùng ban giám khảo và đại diện các đội thi chụp hình lưu niệm ẢNH: VĂN HÙNG

"Hội thi không chỉ là sân chơi bổ ích sau những giờ huấn luyện căng thẳng, mà còn nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", đại tá Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải A cho Lữ đoàn 171; giải B cho Lữ đoàn 125 và Trung tâm Huấn luyện; giải C cho Lữ đoàn 167, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật; giải khuyến khích cho Lữ đoàn 681 và Trung đoàn 251.



