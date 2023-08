Vùng da mắt có xứng đáng để đầu tư một bước dưỡng chuyên biệt?

Tại sao chăm sóc vùng da mắt lại quan trọng?

Vùng da quanh mắt là nơi xuất hiện lão hóa sớm nhất. Nguyên nhân là do vùng da này mỏng và nhạy cảm hơn so với các bộ phận khác, chỉ bằng khoảng 1/9 độ dày các phần còn lại của da.

Vùng da mắt không có tuyến nhờn và tuyến mồ hôi, do đó da rất dễ bị khô ráp, thiếu ẩm. Ngoài ra, hoạt động đóng mở mắt liên tục cũng góp phần đẩy nhanh quá trình hình thành nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác, do đó càng gây ra dấu hiệu lão hóa sớm. Vì thế, nếu làn da vùng này không được đúng cách, những tác động từ môi trường có thể khiến da trở nên mỏng manh và nhanh chóng nhăn nheo hơn.

Vậy chăm sóc vùng da mắt như thế nào đúng cách?

Chăm sóc vùng da mắt đúng cách cần thực hiện các bước sau:

Vệ sinh nhẹ nhàng với vùng da mắt bằng nước tẩy trang và sữa rửa mặt.

Sử dụng sản phẩm chăm sóc da vùng mắt phù hợp với tình trạng và nhu cầu của bạn, như kem dưỡng, serum, kem chống nắng.

Massage vùng da mắt thường xuyên để kích thích tuần hoàn máu và giảm căng thẳng.

Chăm sóc da vùng mắt từ nguyên liệu tự nhiên như dưa chuột, trà xanh, khoai tây, dầu dừa.

Thay đổi chế độ ăn uống hàng ngày bổ sung vitamin C, E, A và các chất chống ô xy hóa.

Thực hiện lối sống lành mạnh như ngủ đủ giấc, uống đủ nước, hạn chế rượu bia, thuốc lá.

Lựa chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng da

Chống lão hóa và làm sáng

Chống lão hóa vùng mắt là điều mọi tín đồ làm đẹp nên tìm hiểu và cân nhắc. Kem mắt chống lão hóa thuộc nhóm các sản phẩm hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da từ bên ngoài. Có nhiều cách chọn kem dưỡng mắt chống lão hóa, nhưng bạn nên ưu tiên các hoạt chất được nghiên cứu rõ ràng như retinol, axit hyaluronic và ceramides. Bạn cũng nên chọn kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh và sâu, phù hợp với nhu cầu của vùng da mắt.

Kem dưỡng mắt Rejuvaskin với thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện mang đi

Kem dưỡng mắt ngừa nếp nhăn, lão hóa Rejuvaskin Retinoid Eye Cream chứa 3 loại retinol bao gồm: hydroxypinacolone retinoate, bakuchiol và vitaphira hoạt động cùng nhau để làm săn chắc da từ sâu bên trong. Trong đó, thành phần bakuchiol chứa các chất hỗ trợ kích thích tái tạo tế bào, sản sinh collagen, trả lại vẻ ngoài săn chắc và đẩy lùi sự xuất hiện của nếp nhăn. Kết cấu kem đặc mịn đem đến cảm giác tươi mát ngay khi thoa lên. Dòng sản phẩm Rejuvaskin Retinoid Eye Cream giúp nuôi dưỡng chuyên sâu và tăng cường độ đàn hồi cho vùng da dưới mắt sáng mịn màng, rạng rỡ.

Giảm thâm quầng mắt

Đôi mắt thâm quầng sẽ khiến bạn trông thật mệt mỏi, uể oải và trông già hơn so với tuổi. Mắt đã quá nhiều áp lực ban ngày với ánh sáng xanh từ màn hình laptop, điện thoại… Mắt lại chẳng được nghỉ ngơi vì những đêm khó ngủ hay bận rộn với công việc đêm khuya. Vùng da mắt khá mỏng manh, luôn cần được chăm sóc nhẹ nhàng bằng những giải pháp chuyên biệt riêng cho mắt.

Tinh chất sáng da giảm thâm mắt Obagi Clinical Vitamin C Eye Brightener kết hợp hai thành phần quyền năng vitamin C và phức hợp Kinetin+ độc quyền, cùng với công nghệ Soft Focus làm mờ thâm, cải thiện vẻ ngoài của nếp nhăn và vết chân chim vùng mắt. Trong đó, Vitamin C dạng THDA thẩm thấu vào da tốt hơn các dạng C tan trong nước. Phù hợp cho vùng da mắt mỏng manh, cần hoạt chất nhẹ dịu nhất nhưng đảm bảo độ hiệu quả.

Đánh tan bọng mắt

Bọng mắt là hiện tượng tích tụ những lớp mỡ ở mí trên và dưới, làm phồng da. Chúng làm ảnh hưởng đến diện mạo đôi mắt, làm khuôn mặt kém tươi tắn hơn. Một số nguyên nhân gây bọng mắt thường gặp là do thiếu ngủ, tuổi tác, ăn uống không đủ chất,... Khi nhận thấy tình trạng bọng mắt đang hình thành, bạn có thể sử dụng kem dưỡng chuyên biệt dành riêng cho vùng mắt để điều trị.

Kem giảm bọng mắt Murad Renewing Eye Cream được sáng tạo dựa trên công thức độc đáo và công nghệ chống lão hóa hiện đại của Murad với các thành phần thiên nhiên, lành tính. Sự phối hợp tuyệt vời với các thành phần như retinol, peptide có khả năng kích hoạt sản xuất collagen, giảm nếp nhăn sâu vùng mắt một cách hiệu quả. Đặc biệt, sự kết hợp hoàn hảo của phức hợp Eye Brightening Complex giúp chăm sóc vùng da mắt hàng ngày, hạn chế sự xuất hiện của các vết thâm quầng và bọng mắt. Để sở hữu một làn da thách thức thời gian, hãy thử ngay Retinol Youth Renewal Night Cream và Renewing Eye Cream.

Lời kết

Đôi mắt là một phần tạo nên sự quyến rũ của phụ nữ. Vậy nên, hãy bổ sung thêm bước dưỡng da mắt để giảm thiểu tối đa khuyết điểm vùng mắt. Hy vọng bài viết này sẽ mang đến cho bạn những gợi ý hữu ích để chăm sóc và phòng ngừa lão hóa cho cửa sổ tâm hồn của mình.