Vũng Tàu: Chồng bịa chuyện bị bắt cóc, gọi vợ đòi tiền chuộc

Ngày 15.2, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu) đã làm việc với ông V. (45 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) để điều tra, xử lý việc báo tin giả bị bắt cóc đòi tiền chuộc.

Nguồn tin Thanh Niên cho biết, ông V. làm nghề lái xe ôm ở TP.Vũng Tàu có vay nợ của nhiều người với tổng số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Chủ nợ đòi tiền nhiều lần, nhưng ông V. không có khả năng trả.

Ngày 14.2, ông V. nhận chở khách từ TP.Vũng Tàu đi TP.Long Khánh (Đồng Nai). Ông V. và người khách này có quen biết từ trước.

Hình minh họa ẢNH: NGUYỄN LONG

Khi chở khách về tới TP.Long Khánh, trời tối và lạnh nên ông V. xin ở lại nhà người này. Tại đây, thấy nhà ở trong vùng nông thôn vắng vẻ, ông V. nảy sinh ý định báo tin bị bắt cóc cho gia đình để yêu cầu đòi tiền chuộc.

Sau đó, ông V. ra phía sau nhà, giả giọng người khác, gọi cho vợ mình nói "đã bắt giữ ông V., yêu cầu đòi 60 triệu đồng tiền chuộc".

Vợ ông V. lo sợ chồng đang gặp nguy hiểm nên trình báo công an. Trong đêm 14.2, Công an TP.Vũng Tàu phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào cuộc điều tra.

Sau đó Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với lực lượng Công an H.Long Thành, Công an TP.Long Khánh và Công an tỉnh Đồng Nai cùng vào cuộc điều tra, truy tìm tung tích ông V.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm ra nơi "con tin" đang bị "giam giữ", là căn nhà của người khách mà ông V. đang xin ở lại qua đêm.

Làm việc với cơ quan công an, ông V. cho biết bản thân bị đòi nợ nhưng không có khả năng trả. Để có tiền, ông V. tự dựng chuyện bị bắt cóc, đòi tiền chuộc để vợ mình chuyển tiền trả nợ.