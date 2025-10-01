Vững vàng trước rủi ro với hệ sinh thái bảo vệ toàn diện từ Phú Hưng Life

Thấu hiểu điều này, Phú Hưng Life đã phát triển hệ sinh thái bảo vệ toàn diện, gồm ba sản phẩm bảo hiểm bán kèm được thiết kế linh hoạt: Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo, Bảo hiểm Tai nạn Toàn diện và Bảo hiểm Hỗ trợ chi phí Nằm viện và Phẫu thuật. Ba sản phẩm này không chỉ bổ trợ cho nhau mà còn tạo nên một ‘lá chắn’ vững chắc, giúp khách hàng xây dựng kế hoạch bảo vệ cá nhân hóa theo nhu cầu, giảm thiểu rủi ro tài chính khi sự cố bất ngờ xảy đến.

‘Tấm khiên’ trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Thực tế, Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng kép về sức khỏe: vừa phải phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, vừa phải ứng phó với sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh không lây nhiễm. Các bệnh như ung thư, tim mạch, tiểu đường hay rối loạn tâm thần hiện là nguyên nhân gây ra tới 84% tổng số ca tử vong. Trong đó, riêng bệnh tim mạch chiếm 31% và ung thư chiếm 19%.

Đáng lo ngại, nhiều căn bệnh chỉ phát hiện ở giai đoạn muộn, khi chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Điều này khiến không ít người bệnh buộc phải từ bỏ cơ hội điều trị vì áp lực tài chính quá lớn.

Tiếp thêm niềm tin để khách hàng mạnh mẽ khi đối diện với tình huống khó khăn, Phú Hưng Life mang đến giải pháp Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo với nhiều quyền lợi toàn diện.

Sản phẩm có danh mục bảo vệ lên tới 72 bệnh hiểm nghèo thường gặp, bao gồm cả giai đoạn đầu, giai đoạn sau và các bệnh ung thư giai đoạn sau theo giới tính. Quyền lợi bảo hiểm lên đến 425% số tiền bảo hiểm. Đây là nguồn lực thiết thực giúp khách hàng có thể tiếp cận cơ hội điều trị kịp thời, giảm gánh nặng tài chính cho cả gia đình.

Chu toàn sức khỏe và an tâm vui sống bên người thân với Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Ảnh: Phú Hưng Life

Vững vàng trước tai nạn bất ngờ

Không chỉ bệnh hiểm nghèo, những tai nạn trong cuộc sống hằng ngày như va chạm giao thông, sự cố tại nơi công cộng, v.v..cũng có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tinh thần và tài chính. Vì vậy, một giải pháp với phạm vi bảo vệ rộng trước rủi ro tai nạn thường gặp sẽ giúp bạn an tâm hơn trước những tình huống khó lường.

Với Bảo hiểm Tai nạn Toàn diện từ Phú Hưng Life, bạn không còn bị động trước những sự cố như rủi ro thương tật hay tử vong do tai nạn. Sản phẩm cung cấp quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn lên đến 300% số tiền bảo hiểm, quyền lợi thương tật do tai nạn cũng được chi trả linh hoạt theo tỷ lệ dựa trên mức độ thương tật lên đến 100% số tiền bảo hiểm.

Tai nạn không còn đồng nghĩa với khủng hoảng. Khách hàng có thể tự tin khám phá cuộc sống, trải nghiệm những điều mới mẻ, và tận hưởng từng khoảnh khắc bên người thân.

Tự tin khám phá cuộc sống và tận hưởng trải nghiệm khi có Bảo hiểm Tai nạn Toàn diện. Ảnh: Phú Hưng Life

San sẻ gánh nặng khi nằm viện hoặc phẫu thuật

Một lần nhập viện hay ca phẫu thuật kéo dài có thể đảo lộn hoàn toàn cuộc sống. Bệnh nhân không chỉ chịu áp lực chi phí điều trị, mà còn phải đối diện với việc gián đoạn thu nhập, ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống gia đình.

‘Trong một lần gặp tai nạn bất ngờ, tôi phải nằm viện gần một tháng để phẫu thuật và tập vật lý trị liệu phục hồi, chi phí điều trị lên đến 100 triệu đồng. Nhưng đau đầu hơn là công việc kinh doanh bị trì hoãn, tôi mất gần như trọn thu nhập tháng đó và đình trệ một số hợp đồng dang dở’ - Anh Hải Đăng (35 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

Câu chuyện như anh Hải Đăng là không hiếm. Từ nhu cầu thực tế, Phú Hưng Life ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Hỗ trợ chi phí Nằm viện và Phẫu thuật giúp khách hàng có thêm một điểm tựa về tài chính, giảm thiểu áp lực chi phí để tập trung vào việc hồi phục. Cụ thể, công ty sẽ chi trả quyền lợi nằm viện là 100% số tiền bảo hiểm/ngày nằm viện, chi trả thêm 200% số tiền bảo hiểm/ngày khi nằm viện tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU). Ngoài ra, nếu khách hàng nằm viện từ 15 ngày trở lên trong cùng một đợt nằm viện, công ty sẽ chi trả thêm quyền lợi Chăm sóc y tá lên đến 1.000% số tiền bảo hiểm.

Đối với các ca phẫu thuật, khách hàng có thể được chi trả từ 10 đến 20 lần số tiền bảo hiểm, căn cứ vào loại phẫu thuật tương ứng theo Danh sách Phẫu thuật và tỷ lệ chi trả, đảm bảo quyền lợi linh hoạt và phù hợp với từng tình huống.

Với cơ chế chi trả không phụ thuộc hóa đơn viện phí, sản phẩm giúp khách hàng linh hoạt sử dụng khoản hỗ trợ để bù đắp thu nhập bị mất, trang trải chi phí điều trị và an tâm tập trung hồi phục.

Bảo hiểm Hỗ trợ chi phí Nằm viện và Phẫu thuật san sẻ gánh nặng điều trị cho khách hàng. Ảnh: Phú Hưng Life

Linh hoạt thiết kế giải pháp cá nhân hóa theo nhu cầu

Điểm đặc biệt của hệ sinh thái này là khả năng kết hợp linh hoạt nhiều sản phẩm bán kèm trong cùng một hợp đồng bảo hiểm. Không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ cá nhân, hệ sinh thái của Phú Hưng Life còn mở rộng phạm vi cho cả gia đình - vợ, chồng, con cái - để mọi thành viên đều được bảo vệ toàn diện.

Bộ ba sản phẩm kiến tạo an tâm toàn diện cho sức khỏe và tài chính của gia đình. Ảnh: Phú Hưng Life

Không để rủi ro xảy ra khi bạn chưa sẵn sàng. Sự chuẩn bị hôm nay sẽ trở thành món quà vô giá cho bạn và những người thân yêu. Với bộ ba sản phẩm bán kèm gồm: Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo, Bảo hiểm Tai nạn Toàn diện, Bảo hiểm Hỗ trợ chi phí Nằm viện và Phẫu thuật, Phú Hưng Life luôn đồng hành cùng bạn, chia sẻ kịp thời gánh nặng tài chính khi rủi ro xảy đến. Đây không chỉ là giải pháp bảo vệ, mà còn là lời cam kết mang đến sự an tâm cho mỗi gia đình Việt.