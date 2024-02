VUNGOC&SON kể kỷ niệm làm show trong mưa bão ở Hội An

Hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng thừa nhận đây là thời điểm khó khăn với ngành thời trang NVCC

Những ngày giáp tết, chủ nhân thương hiệu VUNGOC&SON nhìn lại hành trình một năm vừa qua và cảm thấy tự hào khi có thể tổ chức những show diễn thời trang quy mô, mới lạ giữa thời buổi kinh tế khó khăn. Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng cố gắng giữ vững tinh thần để vượt qua mọi khó khăn.

Chia sẻ với Thanh Niên, chủ nhân thương hiệu VUNGOC&SON cho biết: "Với kim chỉ nam "Đam mê sẽ là con đường dẫn tới thành công", đó chính là động lực để chúng tôi luôn phấn đấu vượt qua những thử thách để thành công. Những show diễn quy mô mà chúng tôi và ê kíp đặt ra hàng năm cũng là những bài toán khó để chúng tôi vượt qua, có nhiều lúc chúng tôi suy nghĩ rằng nhờ những khó khăn ở thời điểm hiện tại đã giúp cả hai có thêm nhiều động lực phấn đấu và biến những điều không thể thành có thể".

Hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng thường khiến mọi người trầm trồ bởi những show diễn thời trang hoành tráng NVCC

Vì lựa chọn những địa điểm trình diễn khá độc đáo như phố cổ Hội An hay Bảo tàng TP.HCM nên Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng không tránh khỏi việc đối mặt với những thử thách.

"Với hơn 8 năm và 12 show diễn cá nhân, ngoài sự may mắn và thuận lợi thì có nhiều sự cố trở thành kỷ niệm không bao giờ quên đối với chúng tôi. Trong lần đầu tiên thực hiện dự án Vùng trời bình yên, toàn bộ ê kíp hơn 30 người bay từ Sài Gòn về Hội An để chuẩn bị cho show diễn thì thời tiết chuyển mưa lớn và có bão từ chiều tối đến sáng hôm sau. Cả ê kíp rất xuống tinh thần nhưng 4 giờ sáng Hoa hậu Giáng My vẫn trang điểm để chuẩn bị chụp ảnh. Chúng tôi bảo với mọi người rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ tạo ra những khoảnh khắc nghệ thuật đẹp nhất nên đã quyết định đổi concept và thực hiện bộ hình trong mưa. Trong suốt 12 tiếng giữa trời mưa bão, chúng tôi cùng mọi người đã tạo nên một bộ hình thời trang mãn nhãn và lãng mạn", Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng kể lại.

Những sự cố tương tự như thế cùng với những sáng tạo nghệ thuật còn khiến cả hai nhà thiết kế đau đầu vì kinh phí vượt mức dự tính ban đầu. Dẫu vậy, chủ nhân show diễn Phương đông rực rỡ tin rằng những thử thách giúp cả hai trưởng thành và có thêm nhiều kinh nghiệm để giải quyết vấn đề cho các show diễn tiếp theo.

Nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và người bạn đồng hành cho biết: "Thiệt hại về kinh tế là điều không thể tránh khỏi nhưng chúng tôi sẽ không để áp lực đánh gục. Chúng tôi tin rằng mọi thứ diễn ra trong cuộc sống luôn công bằng và có lý do của nó. Điều quan trọng là giữ vững tinh thần truyền tải năng lượng đó cho ê kíp của mình để mọi người cùng chúng tôi vượt qua thử thách".