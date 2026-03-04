Vườn bắp lạ ở ngoại ô TP.HCM: Khách tự tay bẻ bắp mang về

Không rào chắn, không thu vé vào cổng, ai thích trái nào có thể tự chọn, tự bẻ rồi tính tiền sau. Vườn bắp "mở" trên tuyến đường Dương Công Khi (ấp 40, xã Bà Điểm, TP.HCM) ấy lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười.

Chủ vườn là vợ chồng ông Nguyễn Văn Rẻn (68 tuổi) và bà Hồ Thị Gái. Ở cái tuổi nhiều người đã nghỉ ngơi, ông bà vẫn ngày ngày ra ruộng chăm bắp trên diện tích hơn 2.000 m2. Với họ, lao động không chỉ để mưu sinh mà còn là niềm vui tuổi già.

Cần cù lao động là bí quyết sống khỏe



Bước chân vào vườn bắp xanh mướt, chúng tôi gặp ông chủ vườn với bí quyết sống khỏe. Ông cười hiền: "Tôi làm rẫy từ nhỏ nên quen rồi, không làm là thấy nhột tay, chịu không nổi. Giờ lớn tuổi, mình chọn trồng bắp vì nó đỡ cực hơn các loại hoa màu khác, lại không phải phun xịt thuốc men gì, vừa sạch cho mình ăn, vừa an toàn cho khách".

Ông Nguyễn Văn Rẻn hái bắp tại vườn bán cho khách ANH: TRẦN KHA

Dù con cái đều đã trưởng thành, có công việc ổn định và nhiều lần can ngăn vì lo lắng cho sức khỏe cha mẹ, nhưng ông bà vẫn quyết tâm bám trụ với nghề nông. Với họ, việc tự tay cuốc đất, gieo hạt, bón phân không chỉ là để kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình mà còn là cách để rèn luyện thân thể. Bà Gái tâm sự, dù mang căn bệnh tiểu đường hơn 10 năm nay, nhưng chính nhờ việc "ra vô" chăm sóc vườn tược, vận động thường xuyên mà bà vẫn giữ được sự dẻo dai, tinh thần lạc quan.

"Tụi nhỏ không cho làm, biểu bán bò, nghỉ rẫy để hưởng già. Nhưng mình còn sức thì còn làm, không muốn dựa dẫm hoàn toàn vào con cái. Lao động là niềm vui, là cái 'nghề' đã ngấm vào máu thịt rồi", bà Gái bộc bạch.

Trải nghiệm tự tay bẻ bắp thu hút thực khách

Điều đặc biệt khiến vườn bắp của ông Rẻn luôn tấp nập khách ra vào chính là mô hình vườn "mở". Ngoài việc hái bắp bán, ông bà sẵn lòng để khách tự xuống ruộng, lựa chọn những trái ưng ý và tự tay bẻ bắp mang về.

Cánh đồng bắp nhà ông Rẻn và người thân nằm liền kề ở xã Bà Điểm ẢNH: TRẦN KHA

Chị Lan, một khách quen của vườn, chia sẻ: "Biết tiếng vườn bắp ông Rẻn sạch và ngọt nên cuối tuần nào tôi cũng ghé. Thích nhất là được xuống tận ruộng, bẻ những trái bắp còn nóng hổi nhựa sống. Cảm giác bẻ bắp tại vườn rất thú vị, bắp mang về chỉ cần thêm chút muối khi nấu là ngọt lịm, không cần đường hay hóa chất gì".

ẢNH: TRẦN KHA

ẢNH: TRẦN KHA

Sau khi bẻ bắp ông Rẻn chất lên xe rùa, đẩy ra khu vực ven đường nhựa để vợ và người thân bán ẢNH: TRẦN KHA

Chính sự chân chất, thật thà của đôi vợ chồng già cùng chất lượng bắp "hái tại cây" đã tạo nên niềm tin tuyệt đối cho khách hàng. Có những ngày cao điểm, khách đến đông nghịt, ông bà bán được cả chục triệu đồng tiền bắp chỉ trong vài buổi chiều.

Gói ghém hồn quê giữa phố thị

Vườn bắp không chỉ có bắp tươi ăn hàng ngày. Vào mỗi dịp tết, ông bà còn kỳ công trồng bắp chậu, bắp cảnh để phục vụ nhu cầu chưng tết của người dân. Với kinh nghiệm hàng chục năm trong nghề, bắp của ông bà luôn đạt chất lượng cao, trái đều, hạt chắc, râu bắp khô đen vừa độ chín sau đúng 70 ngày canh tác.

Bà Gái cùng người thân lựa bắp bán cho khách ẢNH: TRẦN KHA

Khách quen của vợ chồng ông Rẻn có người đi ô tô đến mua ẢNH: TRẦN KHA

Khách đến mua bắp của người bán cạnh gia đình ông bà Rẻn. Vì bắp bẻ cây nên "gian hàng" nào cũng hút khách. ẢNH: TRẦN KHA

Rời vườn bắp khi bóng chiều đã ngả, hình ảnh ông Rẻn đẩy chiếc xe rùa chở bắp đầy ắp, bà Gái tất bật cân cho khách giữa tiếng cười nói rộn ràng. Hạnh phúc của tuổi già đôi khi đơn giản chỉ là sự cần cù lao động, là được nhìn thấy thành quả từ bàn tay mình và nhận lại sự tin yêu từ những người xung quanh.