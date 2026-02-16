Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Vươn mình mạnh mẽ cùng đất nước - Sức xuân mới của trường đại học Quốc tế

Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
16/02/2026 08:00 GMT+7

Khi sắc mai, sắc đào bắt đầu hé nở, báo hiệu mùa xuân mới đang đến gần, không khí tươi sáng ấy cũng lan tỏa trong từng giảng đường của Trường đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM (IU). Năm qua, IU tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trường đại học tiên phong của cả nước trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và hội nhập quốc tế.

Vươn mình mạnh mẽ cùng đất nước - Sức xuân mới của trường đại học Quốc tế - Ảnh 1.

Sinh viên Trường đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM

Ảnh: HCMIU

Được thành lập vào năm 2003 với tầm nhìn trở thành "ngôi trường quốc tế của người Việt Nam", IU đã phát triển mạnh mẽ, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, năng động, hướng đến những chuẩn mực quốc tế cao nhất. Trong năm vừa qua, nhà trường ghi dấu nhiều thành tích nổi bật: Các chương trình đào tạo được kiểm định bởi các tổ chức uy tín như: ABET, ASIIN; đội ngũ giảng viên công bố hàng trăm bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế danh mục ISI/Scopus với nhiều giải thưởng trong và ngoài nước... Sinh viên nhà trường cũng tiếp tục đạt giải cao tại các cuộc thi học thuật và khởi nghiệp trong nước lẫn quốc tế.

Một thành tựu đáng chú ý là sự mở rộng mạnh mẽ của các chương trình liên kết quốc tế. Với 21 chương trình liên kết đào tạo, 20 năm đồng hành cùng Đại học West of England và nhiều đại học danh tiếng khác trên thế giới, IU đã tạo điều kiện cho hàng nghìn sinh viên Việt Nam tiếp cận tri thức toàn cầu ngay tại quê nhà. Các mô hình đào tạo 2+2, 4+0 hay các chương trình trao đổi ngắn hạn đã góp phần đưa IU trở thành điểm đến lý tưởng cho thế hệ trẻ khao khát hội nhập.

Chương trình trao đổi sinh viên được Trường đại học Quốc tế (ĐHQT) đưa vào vận hành từ năm 2010 đến nay, IU đã đón hơn 700 lượt sinh viên quốc tế (SVQT) từ các trường đại học uy tín trên thế giới đến tham gia chương trình trao đổi lấy tín chỉ và chương trình đào tạo do trường ĐHQT cấp bằng. Việc tiếp nhận SV từ các trường đại học uy tín trên thế giới như Đại học Quốc gia Singapore (hạng 8 thế giới theo QS Rankings 2025), Đại học Carlos III de Madrid (Tây Ban Nha - xếp hạng 301 thế giới theo QS Rankings 2025), Đại học Nam Đan Mạch (Đan Mạch - xếp hạng 303 thế giới theo QS Rankings 2025), Đại học Adelaide (thuộc nhóm Group of 8 của Úc)… cùng các trường đại học lâu đời tại châu Âu đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của xu hướng quốc tế hóa đang diễn ra ngày càng hiệu quả và sâu rộng. SVQT với đa dạng quốc tịch như: Đức, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào… đã tạo ra môi trường học tập sôi động, giàu bản sắc văn hóa và thúc đẩy nhiều hoạt động kết nối đa quốc gia. Bên cạnh đó, trường ĐHQT còn tập trung phát triển các mô hình tiếp nhận SVQT khác nhau như chương trình thực tập tại phòng thí nghiệm và chương trình giao lưu văn hóa.

Bước sang năm mới, IU xác định chiến lược phát triển theo hướng đổi mới toàn diện, lấy chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học làm trọng tâm. Nhà trường đang xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo - nơi sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp có thể kết nối, chia sẻ ý tưởng và ươm mầm những sản phẩm có giá trị thực tiễn. Những dự án khoa học công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, kỹ thuật, kinh tế - quản trị tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, IU cũng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, trở thành trường đại học mang tầm khu vực, nơi đào tạo nên những công dân toàn cầu giàu tri thức, bản lĩnh và lòng tự hào dân tộc. Trên hành trình ấy, IU không chỉ đồng hành cùng sự đổi mới của giáo dục đại học Việt Nam, mà còn góp phần đưa trí tuệ Việt vươn ra thế giới.

Bình luận (0)

