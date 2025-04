Vườn quốc gia U Minh Hạ nhiều lần tự in vé dịch vụ câu cá?

Ngày 4.4, PV Thanh Niên thu thập được nhiều vé dịch vụ câu cá do Vườn quốc gia U Minh Hạ (H.Trần Văn Thời, Cà Mau) phát hành. Thời điểm in vé là cuối năm 2023, đầu năm 2024 và cuối năm 2024. Thông tin này trái ngược hoàn toàn với các báo cáo số 21/BC-VQG ngày 5.2.2025 và số 30/BC-VQG ngày 13.2.2025) của Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Vé câu cá dịch vụ do Vườn quốc gia U Minh Hạ tự in, thời điểm cuối năm 2023, đầu năm 2024 và cuối năm 2024 ẢNH: GIA BÁCH

Theo báo cáo, Vườn quốc gia U Minh Hạ khẳng định chỉ thực hiện việc in và phát hành 1.600 vé tạm thu từ ngày 16.11.2024 đến hết ngày 11.12.2024, do chưa kịp đăng ký phát hành vé điện tử. Trong số này, 1.534 vé đã được sử dụng, 66 vé chưa sử dụng đã bị hủy và lưu trữ tại đơn vị. Đến ngày 12.12.2024, đơn vị chính thức sử dụng vé điện tử và ngừng phát hành vé tự in.

Tuy nhiên, theo tài liệu của PV Thanh Niên có được thì thực tế vé tự in xuất hiện vào cuối năm 2023, đầu năm 2024 và cả cuối năm 2024.

Số tiền Vườn quốc gia U Minh Hạ thu được từ việc bán vé câu cá từ ngày 16.11đến ngày 31.12.2024 là 732 triệu đồng, tương ứng 2.440 vé (bao gồm 1.534 vé tự in và 906 vé phát sinh sau khi có vé điện tử). Tổng số tiền thu được từ dịch vụ bán vé câu cá trong năm 2024 hơn 1,2 tỉ đồng (riêng quý 4/2024 thu 732 triệu đồng).

Sau khi sự việc xảy ra, ngành thuế tỉnh Cà Mau xác định, việc Vườn quốc gia U Minh Hạ tự in, phát hành vé thu phí dịch vụ giải trí khi chưa được cơ quan thuế chấp thuận là trái với quy định tại khoản 5, Điều 4 và khoản 9, Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, hoạt động này vi phạm quy định về quản lý hóa đơn điện tử theo luật Quản lý thuế, bởi từ tháng 7.2022, hóa đơn giấy đã bị bãi bỏ trên toàn quốc.

Ngày 7.2, Cục Thuế tỉnh Cà Mau đã làm việc với lãnh đạo Vườn quốc gia U Minh Hạ, yêu cầu đơn vị này hủy toàn bộ số vé tự in chưa sử dụng và xác minh, xử lý sai phạm theo quy định pháp luật.

Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cũng đã có văn bản khẳng định việc tự in vé dịch vụ câu cá của Vườn quốc gia U Minh Hạ là không đúng quy định hiện hành.

Được biết, ngày 1.4 vừa qua, Chi cục Thuế khu vực XX có mời đại diện Vườn quốc gia U Minh Hạ đến ký biên bản vi phạm hành chính liên quan đến việc tự in và sử dụng vé dịch vụ giải trí câu cá.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, làm rõ những dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc in ấn, phát hành và sử dụng vé dịch vụ câu cá tại Vườn quốc gia U Minh Hạ.