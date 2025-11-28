Vươn xa với khối ngành chính sách khi Việt Nam tiến vào kỷ nguyên vươn mình

Sẵn sàng cho bối cảnh mới

Sau hàng loạt các nghị quyết nổi bật, nhất là việc sắp xếp lại địa giới hành chính và các cơ quan của Đảng, Chính phủ, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao và tới năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Bối cảnh này đặt ra không ít thách thức và một trong số đó chính là yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu đó, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (LKYSPP) thuộc NUS đang mở rộng tuyển sinh ứng viên Việt Nam - những người mong muốn tham gia lĩnh vực chính sách, quản trị công và quan hệ quốc tế.

Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, trực thuộc Đại học Quốc gia Singapore, chuyên đào tạo sau đại học về chính sách công, quản lý công và quan hệ quốc tế

Bà Kartini Binte Abdul Rahman, Phó giám đốc cấp cao phụ trách phát triển chuyên môn và đối ngoại của LKYSPP, cho biết: Trường hiện đào tạo ba chương trình thạc sĩ gồm: Quản trị công (MPA), Chính sách công (MPP) và Quan hệ quốc tế (MIA). Cả ba chương trình đều chú trọng phát triển tư duy phản biện, cung cấp khung lý thuyết phục vụ hoạch định chính sách và rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, hợp tác và ra quyết định dựa trên bằng chứng (evidence-based policy).

Tọa lạc trong khuôn viên lịch sử Bukit Timah, Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu được xây dựng trên nền đất nguyên bản của Đại học Quốc gia Singapore, trước đây từng được biết đến với tên gọi Cao đẳng Raffles

Chương trình học kéo dài 1 - 2 năm, theo hình thức học tập trung tại lớp. Sau khi tốt nghiệp, học viên được kỳ vọng có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo trong khu vực công hoặc tư, đồng thời đóng góp thiết thực cho sự phát triển xã hội.

Bà Kartini cho biết thêm, sinh viên tốt nghiệp LKYSPP không nhất thiết phải làm việc trong chính phủ. Khoảng 40% cựu sinh viên làm việc trong cơ quan nhà nước, 30% trong các tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu, trường đại học, và 30% còn lại trong khu vực tư nhân, bao gồm các tập đoàn quốc tế như: Google, HSBC hay Bloomberg.

Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu là một trong những trường chính sách công đa dạng nhất thế giới, chào đón sinh viên đến từ hơn 20 quốc gia mỗi năm

Sự đa dạng cơ hội làm việc này tới từ chương trình đào tạo của LKYSPP. Bởi, học viên sẽ học không chỉ dừng ở lý thuyết mà còn qua nhiều bài học tình huống (case study), và các dự án thực tế nhằm trang bị cho học viên năng lực giải quyết vấn đề trong bối cảnh toàn cầu. Ngoài ra, các bạn sẽ luôn được tiếp cận nguồn tri thức cập nhật mới đồng thời có thể tìm hiểu chuyên sâu các lĩnh vực cụ thể hơn như kinh tế, chính trị và chính sách xã hội…

"Chúng tôi đào tạo theo góc nhìn châu Á song vẫn duy trì môi trường học tập quốc tế", bà Kartini nói. "Trường là đơn vị hiếm hoi trên thế giới nơi công dân nước sở tại chiếm thiểu số khi chỉ khoảng 15 - 20% là người Singapore, còn lại là công dân các nước Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á và khoảng 10% tới từ những khu vực khác như châu Âu và châu Mỹ. Điều này tạo điều kiện cho mọi người học hỏi từ chính bạn bè cùng lớp".

Cam kết đóng góp dịch vụ công

Theo bà Kartini, mỗi chương trình thạc sĩ tại LKYSPP có yêu cầu đầu vào riêng.

MPP và MIA hướng đến những người ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Ứng viên MPP thường có 3 - 5 năm kinh nghiệm, còn MIA yêu cầu khoảng 1 - 2 năm, song sinh viên mới tốt nghiệp cũng có thể ứng tuyển.

MPA phù hợp với người đã có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và từng giữ vị trí quản lý hoặc lãnh đạo.

Tựu trung lại, theo bà Kartini, LKYSPP xét tuyển ứng viên dựa trên ba yếu tố: năng lực học tập, kinh nghiệm làm việc và cam kết đóng góp cho dịch vụ công.

"Chúng tôi không yêu cầu ứng viên phải làm trong cơ quan nhà nước, nhưng họ cần thể hiện mong muốn tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng, không chỉ theo đuổi lợi ích cá nhân", bà Kartini nhấn mạnh.

Ngoài ra, trường cũng đang đào tạo tiến sĩ ngành chính sách công với thời lượng kéo dài 4 năm, tập trung vào nghiên cứu học thuật.

Toàn cảnh từ trên cao của khuôn viên Bukit Timah

Theo bảng xếp hạng QS 2026, ĐH Quốc gia Singapore là trường ĐH hàng đầu châu Á và xếp thứ 8 trên thế giới. ĐH này đào tạo đa ngành với nhiều trường, khoa thành viên, hiện có 34.388 người học - 26% trong số đó là sinh viên quốc tế, theo THE. Học phí khóa thạc sĩ ở LKYSPP dao động từ 35.310 - 109.312 SGD (718 triệu - 2.2 tỉ đồng) và trường có nhiều suất học bổng lên tới toàn phần cho người Việt dựa trên thành tích học thuật.