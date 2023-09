Vương Lực Hoành quỳ gối cảm ơn khán giả sau ồn ào đời tư

Vương Lực Hoành trở lại sân khấu âm nhạc Đài Loan với hai buổi biểu diễn vào cuối tuần qua ET TODAY

Theo ET Today, Vương Lực Hoành vừa tổ chức concert One: Leehom Wang tại Taipei Arena ở Đài Bắc (Đài Loan) trong hai ngày 9 và 10.9 vừa qua. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của nam ca sĩ 7X kể từ khi vướng ồn ào xoay quanh cuộc chiến ly hôn giữa anh và vợ cũ Lý Tịnh Lôi kéo dài từ cuối năm 2021. Tái xuất sau sóng gió đời tư, ngôi sao 47 tuổi chiêu đãi khán giả nhiều ca khúc nổi tiếng: All The Thing You Never Knew, Still In Love With You, Forever Love…



Không khí của đêm diễn hôm 9.9 được đẩy lên cao trào khi Vương Lực Hoành biểu diễn Kiss Goodbye sau đó quỳ gối, cúi đầu trên sân khấu khoảng một phút cuối tiết mục để cảm ơn người hâm mộ đã có mặt tại sự kiện. Cũng trong concert, giọng ca đình đám xứ Đài bộc bạch: "Tôi không phải là người hoàn hảo. Tôi cũng có nhiều khuyết điểm, sai sót nhưng bản thân đã rất nỗ lực hoàn thiện. Mong các bạn có thể tha thứ cho tôi". Sohu cho biết giọng ca này còn nhắc đến những ồn ào trong thời gian qua: "Những gì đã xảy ra gần đây, các bạn thậm chí còn biết về chúng nhiều hơn cả tôi. Tôi chỉ biết mình đã làm gì sau khi đọc tin tức. Kỳ thực, sự thật không nặng nề đến thế".

Nam ca sĩ quỳ gối cảm ơn khán giả vẫn ủng hộ mình sao ồn ào đời tư ET TODAY

Vương Lực Hoành cũng gửi lời cảm ơn đến bố mẹ khi luôn theo dõi, ủng hộ những buổi biểu diễn của mình. Anh cũng tri ân những người đã ở bên mình trong giai đoạn khó khăn: "Tôi muốn cảm ơn nhiều cộng sự và rất nhiều bạn bè đã đến dự. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi, đây thực sự là một sự khích lệ lớn lao". Giọng ca U.50 chia sẻ chính người hâm mộ, gia đình, bạn bè trở thành động lực để anh đứng dậy sau biến cố. Sao nam bày tỏ: "Cuộc sống này giống như một đấu trường, bạn không biết điều gì sẽ xảy ra trước mắt mình. Nhưng một chiến binh không có quyền lựa chọn. Chính các bạn đã tiếp thêm dũng khí cho tôi. Tôi sẽ chiến đấu vì âm nhạc tôi yêu thích và những người yêu mến tôi, ngay cả khi đó là một cuộc chiến đơn độc".

Trước khi trở lại sân khấu ở Đài Loan, Vương Lực Hoành đã biểu diễn ở Las Vegas (Mỹ) vào tháng 1 và ở Bangkok (Thái Lan) vào tháng 6 vừa qua.

Vương Lực Hoành dần trở lại với nghệ thuật sau ồn ào ly hôn INSTAGRAM NV

Vương Lực Hoành sinh năm 1976, hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1990 và là một trong những ngôi sao thành công nhất của làng nhạc Đài Loan cũng như Hoa ngữ. Tuy nhiên, ồn ào đời tư khiến danh tiếng và sự nghiệp của nam ca sĩ đình đám này ảnh hưởng nghiêm trọng. Sóng gió của sao nam bắt đầu vào tháng 12.2021, khi anh thông báo ly hôn Lý Tịnh Lôi sau 8 năm chung sống và có ba con chung. Hai ngày sau, người đẹp họ Lý lập tức đăng đàn tố sao nam 7X ngoại tình, qua lại với gái mại dâm, quan hệ với cả hai giới, đối xử tệ bạc với cô… Từ cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ, anh và vợ cũ công khai đối đầu nhau với những màn đấu tố nảy lửa trên mạng xã hội và cuộc chiến căng thẳng tại tòa. Ồn ào ly hôn khiến Vương Lực Hoành phải tạm dừng hoạt động một thời gian. Mãi đến đầu năm nay, ngôi sao này mới tái xuất.