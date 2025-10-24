Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vướng mắc hoàn thuế, kiến nghị xây dựng cơ chế hoàn tự động

Đan Thanh
Đan Thanh
24/10/2025 11:07 GMT+7

VCCI kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xây dựng cơ chế hoàn thuế giá trị gia tăng tự động đối với các hồ sơ hợp lệ, không có dấu hiệu gian lận.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị giải quyết các vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng.

Tạm nộp thuế cả chục nghìn tỉ, ảnh hưởng lớn đến dòng tiền

Sau hơn 3 tháng luật Thuế giá trị gia tăng 2024 có hiệu lực, VCCI tiếp nhận nhiều phản ánh từ các hiệp hội, ngành hàng như thủy sản, cà phê, hồ tiêu, chăn nuôi, gỗ và lâm sản… về những vướng mắc lớn đang phát sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tiền, năng lực cạnh tranh, khả năng duy trì chuỗi cung ứng và thị phần xuất khẩu.

Nhức nhối hoàn thuế, kiến nghị xây dựng cơ chế hoàn tự động - Ảnh 1.

Ngành cà phê phải tạm nộp gần 10.000 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng mỗi năm

ẢNH: ĐAN THANH

Theo luật Thuế giá trị gia tăng 2024, các sản phẩm "chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường" bị áp thuế suất 5%.

Tuy nhiên, trên thực tế, các sản phẩm nông nghiệp như cà phê, tiêu, điều, tôm, cá, gỗ nguyên liệu… chủ yếu chỉ trải qua các công đoạn sơ chế như bóc vỏ, phơi, xát, sấy… không làm phát sinh giá trị gia tăng thực chất. 

VCCI cho rằng, việc áp thuế giá trị gia tăng 5% cho nhóm hàng hóa nêu trên là chưa phù hợp với bản chất của thuế giá trị gia tăng - vốn chỉ đánh vào phần giá trị tăng thêm trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, cơ chế "thu trước - hoàn sau" đang khiến các doanh nghiệp phải ứng trước một lượng vốn rất lớn cho nghĩa vụ thuế, trong khi lợi nhuận biên ở các ngành hàng này rất thấp (chỉ từ 1 - 3%).

Ví dụ, ngành cà phê phải tạm nộp gần 10.000 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng mỗi năm. Điều này làm tăng giá thành xuất khẩu, khiến hàng Việt Nam mất lợi thế cạnh tranh so với Brazil, Indonesia, Ấn Độ..., nơi hàng nông sản thô được miễn hoặc áp thuế 0%.

Nhấn mạnh thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng phức tạp, chứa đựng nhiều rủi ro pháp lý, VCCI cho biết, nhiều doanh nghiệp phản ánh việc hoàn thuế bị kéo dài nhiều tháng, thậm chí bị từ chối vì lý do nằm ngoài khả năng kiểm soát của họ.

Đặc biệt, quy định mới tại luật Thuế giá trị gia tăng 2024 yêu cầu bên bán phải "kê khai và nộp thuế" thì doanh nghiệp mới được hoàn thuế. VCCI cho rằng, quy định này bất hợp lý vì chuyển giao trách nhiệm của bên bán sang bên mua - người đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Kiến nghị hoàn thuế tự động đối với hồ sơ hợp lệ

VCCI kiến nghị cần khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến phạm vi chịu thuế giá trị gia tăng đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế thông thường.

Xem xét khôi phục (hoặc khôi phục có thời hạn) quy định "không phải kê khai, tính thuế" đối với các sản phẩm nông nghiệp sơ chế như từng được áp dụng tại Nghị định 209/2013/NĐ-CP.

Nhức nhối hoàn thuế, kiến nghị xây dựng cơ chế hoàn tự động - Ảnh 2.

Doanh nghiệp ngành chế biến gỗ đang gặp nhiều vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng

ẢNH: ĐAN THANH

Đơn vị này cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xây dựng cơ chế hoàn thuế tự động đối với các hồ sơ hợp lệ, không có dấu hiệu gian lận, tương tự như mô hình đã được triển khai tại một số quốc gia như Ấn Độ.

Cần phát triển hệ thống dữ liệu điện tử liên thông giữa cơ quan thuế, hải quan và doanh nghiệp để hỗ trợ quá trình xác thực, đối chiếu nhanh chóng, chính xác. 

Ngoài ra, điều chỉnh quy định liên quan đến điều kiện hoàn thuế theo hướng loại bỏ yêu cầu doanh nghiệp chỉ được hoàn thuế khi nhà cung cấp đã kê khai, nộp thuế. Đây là một điều kiện không hợp lý, dẫn đến tình trạng doanh nghiệp bị từ chối hoàn thuế do lỗi của bên thứ ba, mặc dù đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán, lưu trữ chứng từ và kê khai hợp lệ.

"Trách nhiệm quản lý nghĩa vụ thuế của người bán phải thuộc về cơ quan thuế, không thể chuyển giao rủi ro cho người mua", VCCI nhấn mạnh.

Tin liên quan

Doanh nghiệp gạo bị 'nợ' hoàn thuế VAT cả trăm tỉ đồng

Doanh nghiệp gạo bị 'nợ' hoàn thuế VAT cả trăm tỉ đồng

Các hiệp hội ngành hàng tiếp tục chỉ ra nhiều bất cập liên quan tới vấn đề thuế VAT tại hội nghị 'Thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025' do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ở TP.HCM ngày 12.8.

Khám phá thêm chủ đề

Hoàn thuế hoàn thuế giá trị gia tăng VCCI Bộ Tài chính cơ chế hoàn thuế tự động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận