Vương miện 3 tỉ kiểm định toàn kim cương giả: Chủ nhân sẵn sàng đưa vụ việc ra pháp luật

Nhiều đơn vị từ chối kiểm định vương miện

Những ngày qua, đoạn video ghi lại cảnh chiếc vương miện 3 tỉ đồng của người đẹp Nguyễn Thị Thảo (nghệ danh Nguyễn Thị Diệu Vân) được mang đi kiểm định và cho kết quả là đá tổng hợp thông thường, không phải kim cương thật thu hút sự chú ý.

Trước làn sóng tranh luận, chủ nhân đoạn video là Nguyễn Thị Diệu Vân chính thức lên tiếng. Diệu Vân cho hay mình từng đăng quang Miss Business Global 2023, nhưng sau đó bị ban tổ chức thu hồi danh hiệu với lý do không hoàn thành trách nhiệm và thiếu hợp tác. Theo Diệu Vân, sau khi đăng quang, cô không nhận được bất kỳ hoạt động hay cơ hội làm việc nào từ ban tổ chức. Thậm chí, mỗi khi muốn tham gia sự kiện, cô còn được yêu cầu tự bỏ tiền chi trả, điều khiến cô cảm thấy bức xúc.

Nguyễn Thị Diệu Vân sẵn sàng cung cấp bằng chứng cho cơ quan chức năng Ảnh: M.H

Khi mâu thuẫn xảy ra cách đây 3 năm, Diệu Vân được một nhà tài trợ khuyên nên đi kiểm định vương miện trước khi đối chất với ban tổ chức. Cô cho biết thời điểm đó không phải cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý nào cũng đồng ý kiểm định chiếc vương miện. Ngay cả khi chấp nhận thực hiện, nhiều đơn vị kiểm định cũng từ chối cấp văn bản xác nhận kết quả. Người đẹp 9x khẳng định mình không dùng video này nhằm mục đích "đánh bóng tên tuổi" mà chỉ muốn lấy lại danh dự cho chính mình. Cô sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng, đồng thời hy vọng sẽ không còn ai rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Trước đó, đại diện ban tổ chức khẳng định giá trị 3 tỉ đồng không đồng nghĩa với việc chiếc vương miện được làm hoàn toàn từ kim cương hoặc vàng thật. Theo lý giải, giá trị của một vật phẩm có thể bao gồm nhiều yếu tố như thiết kế, ý tưởng, công sức chế tác, tay nghề nghệ nhân và tên tuổi của người thực hiện.

Theo thông tin từ ban tổ chức, chi phí hỗ trợ nhà tài trợ chế tác ba chiếc vương miện năm 2023 là khoảng 200 triệu đồng, có sao kê chi trả cho đơn vị thiết kế. Ban tổ chức cho rằng đây là khoản chi phí lớn đối với một cuộc thi và những chiếc vương miện sau khi hoàn thiện đã đáp ứng yêu cầu về mặt thẩm mỹ, biểu tượng.

Đại diện ban tổ chức cũng nhấn mạnh rằng đơn vị chưa từng tuyên bố chiếc vương miện được đính kim cương hay làm hoàn toàn bằng vàng thật. Phía ban tổ chức cho rằng câu chuyện không nên chỉ xoay quanh việc chiếc vương miện được làm bằng chất liệu gì hay có giá bao nhiêu. Theo quan điểm của đơn vị này, giá trị lớn nhất của một danh hiệu nằm ở người sở hữu nó.