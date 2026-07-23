Vương miện 3 tỉ kiểm định toàn kim cương giả: Đơn vị tài trợ nói gì?

Những ngày qua, đoạn clip mang vương miện đi kiểm định của tài khoản TikTok D.V gây xôn xao mạng xã hội. Kèm theo bài đăng, người này cho biết vụ việc xảy ra cách đây 3 năm. Thời điểm đó, vì để có chứng cứ họp với ban tổ chức, cô đã phải đi kiểm định nhiều nơi để xin giấy. Tuy nhiên, người đăng bài cũng cho biết không chỗ nào dám cấp giấy kiểm định.

“Mình đăng lên là để mọi người không phải bị lừa giống như mình ở thời điểm đó. Còn nếu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, mình sẵn sàng hỗ trợ”, người này chia sẻ thêm.

Hình ảnh chiếc vương miện Miss Business Global 2023 (giữa) đang gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua Ảnh: Q.P.P.Q cung cấp

Hiện tại, theo ghi nhận của chúng tôi, 2 đoạn clip kiểm định vương miện được đăng tải thu hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng TikTok, cho thấy sự quan tâm của dư luận về vụ việc. Cư dân mạng cũng bàn luận sôi nổi về ồn ào này.

Có ý kiến cho rằng chủ tài khoản D.V can đảm khi dám nói lên sự thật, đồng thời đặt vấn đề với ban tổ chức về giá trị thật của vương miện. Bên cạnh đó, cũng có người nhận ra đây là chiếc vương miện của cuộc thi Miss Business Global 2023, từ đó không khỏi thắc mắc về trách nhiệm của đơn vị tổ chức và nhà tài trợ vương miện liên quan đến vụ ồn ào lần này.

Đơn vị tài trợ vương miện nói gì?

Sau khi liên hệ với phía ban tổ chức để hỏi về ồn ào “vương miện 3 tỉ đồng kiểm định toàn kim cương giả”, chúng tôi cũng đặt vấn đề với phía đơn vị tài trợ vương miện. Chia sẻ với Thanh Niên, người đại diện của đơn vị này cho biết về tính pháp lý, đoạn clip đang lan truyền không chứng minh được địa điểm trong clip có phải là nơi được phép giám định đá quý hay không. “Hiện tại, chúng tôi không biết đơn vị giám định đó là ai nên không có gì phải lên tiếng”, người này chia sẻ.

Trước đó, đoạn clip chiếc vương miện được mang đi kiểm định thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội Ảnh: Chụp màn hình

Người đại diện cũng nói thêm sẽ tuân thủ hợp đồng tài trợ đã ký với đơn vị tổ chức cuộc thi. Nếu có điều gì liên quan đến hợp đồng, họ sẽ sẵn sàng làm rõ. “Trước khi sản phẩm xuất xưởng đều đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và đều đính kèm chứng thư giám định đá quý”, người này khẳng định thêm.

Đơn vị tài trợ cho biết sản phẩm khi được tài trợ đều có sự kiện công bố và có clip công bố chất liệu rõ ràng. Vụ việc vừa qua ảnh hưởng nhiều, nhưng phía thương hiệu nói “vàng thật không sợ lửa”.

“Nếu như clip nói rõ cửa hàng nào, chúng tôi sẽ tới hỏi rằng dựa vào đâu để chứng nhận và có chức năng kiểm định hay không. Bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể lên tiếng vì mọi thứ chưa rõ ràng”, phía đơn vị tài trợ bày tỏ.

Với dư luận, từ vụ việc này, các cuộc thi sắc đẹp cần minh bạch hơn khi truyền thông về giá trị giải thưởng, đặc biệt với những con số lớn có thể tạo ra kỳ vọng và cách hiểu khác nhau trong công chúng. Bởi cuối cùng, một chiếc vương miện có thể được xem là biểu tượng. Nhưng khi giá trị của nó được công bố bằng một con số cụ thể, công chúng hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi: con số đó được tính như thế nào?