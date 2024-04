Theo The Guardian, Vương quốc Anh đã ban hành luật mới yêu cầu tất cả thiết bị thông minh phải đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật tối thiểu, đơn cử là mật khẩu mặc định, như một cách để bảo vệ người tiêu dùng khỏi nạn tấn công mạng và hack trực tuyến.

Theo luật mới, các hãng sản xuất điện thoại, TV, chuông cửa thông minh và các thiết bị khác có kết nối internet phải đảm bảo thiết bị của họ không sử dụng mật khẩu có độ phức tạp kém như 'admin' hoặc '12345'. Người dùng cũng sẽ được nhắc nhở thay đổi mật khẩu mặc định khi thiết lập thiết bị.

Ngoài ra, các nhà sản xuất thiết bị cũng phải cung cấp thông tin liên hệ để người dùng có thể báo cáo lỗi và sự cố bảo mật, đồng thời phải minh bạch về thời gian cập nhật bảo mật cho thiết bị của họ.

Vương quốc Anh cấm thiết bị sử dụng mật khẩu yếu CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vương quốc Anh Jonathan Berry cho biết: "Luật mới này là một bước quan trọng trong việc bảo vệ người tiêu dùng khỏi tội phạm mạng. Khi cuộc sống ngày càng phụ thuộc vào các thiết bị được kết nối mạng, chúng ta cần đảm bảo các thiết bị này được bảo vệ khỏi những kẻ tấn công".

Các nhà sản xuất thiết bị vi phạm luật mới có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt, trong đó có cả việc đóng phạt bằng tiền.

Luật mới được hoan nghênh bởi các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng như Which?. Giám đốc chính sách và vận động Rocio Concha của Which? cho biết: "Luật mới là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ người tiêu dùng khỏi tội phạm mạng. Chúng tôi kêu gọi các nhà sản xuất thiết bị thông minh tuân thủ luật này một cách nghiêm túc và đảm bảo các sản phẩm của họ được thiết kế và bảo mật an toàn".

Ngoài ra, chính phủ Anh cũng đang thực hiện một số biện pháp khác để bảo vệ người tiêu dùng khỏi tội phạm mạng, trong đó có việc nâng cao nhận thức về an ninh mạng và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong việc bảo vệ hệ thống mạng của họ.