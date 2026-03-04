Vương Sở Nhiên là đại sứ thương hiệu mới của Dior, vị thế Jisoo có 'lung lay'?

Vào lúc 21 giờ 45 ngày 3.3 (theo giờ địa phương), ngay trước khi buổi trình diễn bắt đầu, Dior đồng loạt phát đi thông báo bổ nhiệm Vương Sở Nhiên. Việc bỏ qua giai đoạn thử nghiệm hay danh xưng bạn thân thương hiệu như thông lệ khiến giới chuyên môn gọi đây là màn bổ nhiệm đặc biệt, bởi không cần qua thời gian quan sát.

Dior bổ sung gương mặt mới, Jisoo sẽ ra sao?

Thông báo này được liên kết chặt chẽ với show diễn Thu Đông 2026 của Dior. Vương Sở Nhiên xuất hiện với tư cách đại sứ và tham gia livestream tại sự kiện, qua đó gia tăng hiệu ứng truyền thông cho thương hiệu. Dior nhấn mạnh nữ diễn viên có khả năng thể hiện trọn vẹn tinh thần thanh lịch quyến rũ của nhà mốt, đồng thời cho rằng khí chất lạnh lùng cùng phong thái đẳng cấp của cô phù hợp với ngôn ngữ thiết kế của hãng.

Phong thái lạnh lùng và cá tính riêng biệt được xem là yếu tố giúp Vương Sở Nhiên lọt vào "mắt xanh" của Dior Ảnh: Weibo Vương Sở Nhiên

Sở hữu chiều cao 1,72 m cùng nền tảng 7 năm học múa cổ truyền, Vương Sở Nhiên gây ấn tượng với thần thái và vóc dáng nổi bật. Trong lịch trình tại Paris, cô liên tục xuất hiện với nhiều tạo hình khác nhau, cho thấy khả năng biến hóa đa dạng trước ống kính.

Từ phim ảnh đến khoảnh khắc đời thường, mỗi lần lộ diện trước công chúng, Vương Sở Nhiên đều ghi điểm với phong cách mang đậm dấu ấn cá nhân Ảnh: Weibo Vương Sở Nhiên

Nữ diễn viên ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ thành công của bộ phim truyền hình ăn khách Còn ra thể thống gì nữa?, cùng màn trình diễn Hạ Hoa Thần đầy ấn tượng tại đêm hội giao thừa 2026 tại Trung Quốc. Những hoạt động này góp phần đưa tên tuổi và giá trị thương mại của cô thăng hạng đáng kể.

Tuy nhiên, việc Vương Sở Nhiên được Dior công bố làm đại sứ cũng khiến không ít người hâm mộ đặt câu hỏi liệu vị thế hiện tại của Jisoo tại Dior có bị thay đổi hay không. Trên thực tế, Jisoo được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu của Dior từ năm 2021 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt mang tính biểu tượng của nhà mốt Pháp tại thị trường châu Á. Cô thường xuyên xuất hiện tại các show diễn lớn ở Paris, góp mặt trong nhiều chiến dịch quảng bá quan trọng của cả mảng thời trang lẫn làm đẹp, đồng thời được truyền thông quốc tế đánh giá cao về sức ảnh hưởng.

Nữ diễn viên được mệnh danh là "mỹ nhân đẹp nhất lứa tiểu hoa đán" Ảnh: Weibo Vương Sở Nhiên

Trong chiến lược của các thương hiệu xa xỉ, việc sở hữu nhiều đại sứ ở các khu vực và phân khúc khác nhau là điều phổ biến. Mỗi gương mặt sẽ đại diện cho một thị trường, một nhóm khách hàng hoặc một định vị hình ảnh riêng. Vì vậy, việc bổ sung Vương Sở Nhiên vào đội ngũ đại sứ được xem là bước đi nhằm mở rộng tầm phủ sóng tại thị trường Trung Quốc, thay vì thay thế hay làm suy giảm vai trò của Jisoo.

Dù Vương Sở Nhiên gia nhập đội ngũ đại sứ, nhưng Jisoo vẫn được xem là gương mặt chủ lực của Dior trên phạm vi toàn cầu Ảnh: Instagram sooyaaa_

Giới quan sát cho rằng động thái này phản ánh chiến lược đa dạng hóa hình ảnh của Dior trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ tại châu Á. Trong khi Vương Sở Nhiên đang nổi lên như một gương mặt triển vọng tại Trung Quốc, Jisoo vẫn giữ vị thế vững chắc với tư cách đại sứ toàn cầu, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và sức hút ổn định trên thị trường quốc tế.

Do đó, thay vì sự lung lay, đây có thể được nhìn nhận như một bước mở rộng đội hình đại sứ của Dior, nơi mỗi ngôi sao đóng một vai trò riêng trong chiến lược phát triển dài hạn của thương hiệu.