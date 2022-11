Vượt BTS và BlackPink, IVE trở thành nghệ sĩ dẫn đầu Kpop 2022

Vừa qua, hãng truyền thông Joy News 24 đã thực hiện cuộc khảo sát xếp hạng các bộ phim truyền hình, điện ảnh, diễn viên, ca sĩ và các chương trình giải trí thành công nhất năm 2022. Được biết, 200 chuyên gia trong ngành bao gồm nhân viên công ty giải trí, phát thanh viên, nhà sản xuất, phóng viên… đã tham gia cuộc khảo sát này.

Theo đó, dù chỉ mới ra mắt được khoảng 1 năm nhưng nhóm nhạc nữ IVE đã chứng minh được vị thế đáng gờm của mình khi sở hữu đến 3 ca khúc hit liên tiếp bao gồm Eleven, Love dive và After like. Với hơn 47 phiếu bầu, IVE xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký và được bình chọn là Nghệ sĩ của năm.

Theo các chuyên gia, ca khúc chủ đề thuộc đĩa đơn thứ 2 của IVE - Love dive đã mang về nhiều thành tích đáng nể khi có mặt trong bảng xếp hạng Billboard Global Excl. US suốt 29 tuần liên tiếp. Trong khi đó, sản phẩm âm nhạc mới nhất After like có 9 tuần liên tiếp yên vị trên bảng xếp hạng uy tín này. Ở thị trường trong nước, IVE cũng khuấy đảo các trang phát nhạc trực tuyến khi liên tục dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc suốt một thời gian dài, lên đến 47 tuần. Đồng thời, bản hit After like đã mang về cho nhóm nhạc 6 thành viên 14 cúp chiến thắng, đưa IVE trở thành nghệ sĩ có nhiều kỷ lục quán quân nhất trong các chương trình âm nhạc 2022.

Vị trí sau IVE chính là nhóm nhạc nam toàn cầu BTS với 38 phiếu bầu. Nữ ca sĩ solo hàng đầu Kpop IU nhận được 36 phiếu bầu và xếp thứ 3. Họ tiếp tục giữ vững phong độ của mình sau khi lần lượt giành được hạng 1 và 2 vào năm ngoái.





“Hoàng tử nhạc Trot” Lim Young Woong nhận được 31 phiếu bầu và đứng thứ 4. Năm nay, sự nghiệp của Lim Young Woong tiếp tục bùng nổ với những thành tích ấn tượng. Anh cũng đang hoạt động tích cực với vai trò ca sĩ hát nhạc phim của nhiều dự án truyền hình khác nhau. Trong khi đó, nhóm nhạc nữ đình đám BlackPink xếp thứ 5 với 25 phiếu bầu. Sau màn tái xuất với Born pink, BlackPink tấn công thị trường âm nhạc toàn cầu khi trở thành nữ nghệ sĩ Kpop đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Hiện cả 4 thành viên đều đang tập trung thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về “tân binh khủng long” NewJeans, Stray Kids, NCT, (G)i-dle, Nayeon (TWICE)...

Chưa dừng lại ở đó, IVE tiếp tục dẫn đầu danh sách Bài hát của năm 2022 thông qua ca khúc Love dive với 62/214 phiếu bầu, chiếm gần 1/3 số lượt bình chọn. Theo truyền thông Hàn, Love dive là bài hát đã thật sự đưa IVE trở thành “cường quốc âm nhạc mới” của Kpop. Bản hit này đứng vững ở vị trí quán quân trên bảng xếp hạng ngay từ khi phát hành vào tháng 4 cho đến tháng 11.

Theo sau Love dive là ca khúc Attention của NewJeans với 30 phiếu bầu. Bài hát mang phong cách mạnh mẽ Tomboy của (G)i-dle nhận được 21 phiếu và đứng ở vị trí thứ 3. Các vị trí còn lại thuộc về Pink venom (BlackPink), Hype boy (NewJeans), After like (IVE), At that moment (WSG Wannabe), Feel my rhythm (Red Velvet), Still life (Big Bang)...