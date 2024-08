Vượt mặt đạo diễn, Ryan Reynolds can thiệp vào phim của vợ?

Trong khi vợ chồng Ryan Reynolds và Blake Lively ra mặt ủng hộ nhau khi hai bộ phim họ đóng vai chính cùng ra rạp mùa hè này thì tiết lộ của ngôi sao phim It Ends With Us gây ra sự chia rẽ.

Blake Lively đăng ảnh hôn Deadpool và quảng bá cho phim của Ryan Reynolds INSTAGRAM NV

Blake Lively xác nhận rằng Ryan Reynolds đã viết một cảnh quan trọng cho bộ phim It Ends With Us mặc dù anh không tham gia vào dự án. Tài tử nổi tiếng đóng vai chính cùng Hugh Jackman trong phim Deadpool & Wolverine. Cả hai bộ phim này đều đang gây tiếng vang với doanh thu và sức ảnh hưởng trên toàn thế giới.



Tiết lộ của Blake làm dấy lên lo ngại rằng việc chồng cô tham gia vào phim của vợ có thể sẽ làm chệch hướng thông điệp của bộ phim. Sau buổi họp báo, nhiều người chỉ trích nữ chính dường như đã "tô hồng" chủ đề bạo lực gia đình và cho rằng cô đã nói về nó như một bộ phim hài lãng mạn.

It Ends With Us được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản vào năm 2016 và đến năm 2022 trở thành hit trên TikTok. Diễn viên kiêm nhà làm phim Justin Baldoni đã mua bản quyền chuyển thể tác phẩm bán chạy này và mời Blake Lively vào vai chính.

Blake Lively và Justin Baldoni trong phim It Ends With Us SONY PICTURES RELEASING

Trên trang cá nhân có hơn 3,6 triệu người theo dõi, nhà làm phim kiêm diễn viên 40 tuổi đăng ảnh diễn xuất cùng Blake Lively nhưng không gắn thẻ vợ của Ryan Reynolds; trong khi ngôi sao Gossip Girl đã hủy theo dõi anh dù cô vẫn tích cực quảng bá tác phẩm điện ảnh mới.

Tờ Newsweek cho biết trong khi Justin khen ngợi Blake trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Entertainment Tonight thì điều kỳ lạ là các diễn viên chính của phim không xuất hiện chung tại các sự kiện quảng bá trước khi phim ra rạp. Thông thường, dàn diễn viên chính và nhất là cặp đôi nam, nữ diễn viên chính sẽ cùng nhau đi quảng bá phim. Tuy nhiên Justin và Blake không có ảnh chụp chung hoặc bất kỳ clip phỏng vấn chung nào.

Sau khi tin đồn mâu thuẫn lan rộng, Justin đã thuê Melissa Nathan, cựu quản lý khủng hoảng của Johnny Depp với nhiệm vụ "cứu" cả bộ phim và các ngôi sao khỏi những chỉ trích trên mạng xã hội. Điều này tạo thêm căn cứ vững chắc hơn cho tin đồn bất hòa giữa nữ chính và đạo diễn phim.

Blake và Justin được cho là có xung đột trong quá trình làm hậu kỳ, quảng bá phim và các bình luận của cô trên mạng xã hội

NEWSWEEK

Blake Lively đã có nhiều năm tận hưởng danh tiếng là một "cô gái vàng" của Hollywood. Diễn viên 36 tuổi nổi tiếng với Gossip Girl vàThe Age of Adaline, là biểu tượng thời trang, bạn thân của Taylor Swift và có người chồng là ngôi sao hạng A, Ryan Reynolds.



Trong các hoạt động quảng bá phim mới, cô đề cập đến nhãn hiệu chăm sóc tóc của cô, những bộ trang phục rực rỡ cô mặc trong phim và những lựa chọn âm nhạc thịnh hành. Sự tương phản giữa giọng điệu phỏng vấn của nữ chính và chủ đề của bộ phim làm gia tăng phản ứng dữ dội của người hâm mộ.