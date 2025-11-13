Vượt mưa lũ lịch sử, EVNNPC đảm bảo cung cấp điện, đặt mục tiêu về đích sớm

Điện thương phẩm tăng, tổn thất điện năng thấp kỷ lục

Tháng 10, hệ thống điện miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 10 gây hư hại tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; và hoàn lưu bão số 11 gây ngập lụt diện rộng ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.

EVNNPC chỉ đạo các đơn vị huy động hàng nghìn nhân lực cùng vật tư, thiết bị để khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Trong tháng 10, EVNNPC đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống nhân dân ở 17 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Ngoài ra, công đoàn EVNNPC đã kịp thời thăm hỏi động viên và hỗ trợ hàng tỉ đồng cho các đơn vị, các gia đình cán bộ công nhân viên bị thiệt hại.

Bất chấp thiên tai, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPC vẫn đạt kết quả ấn tượng, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. Sản lượng điện thương phẩm đạt 9,19 tỉ kWh, tăng 8,96% so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, chỉ tiêu tổn thất điện năng được duy trì ở mức 3,57% trong tháng 10 và 3,54% lũy kế 10 tháng, giảm 0,19% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,46% so với kế hoạch.

Các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục chuyển biến tích cực. Tháng 10, EVNNPC tiếp nhận, giải quyết cấp điện mới cho 26.465 khách hàng, trong đó có 226 khách hàng trung áp. Trong 10 tháng vừa qua, toàn Tổng công ty đã cấp điện cho 256.393 khách hàng, bao gồm 2.602 khách hàng trung áp; thời gian giải quyết đều được rút ngắn, thấp hơn quy định của EVN và so với cùng kỳ năm trước.

Đẩy mạnh triển khai dự án lưu trữ điện sạch

Trong tháng 10, EVNNPC đẩy mạnh triển khai dự án hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) nhằm cân bằng phụ tải, giảm quá tải, tăng khả năng tích hợp năng lượng tái tạo, cải thiện chất lượng điện năng và hiện đại hóa lưới điện phân phối.

Tổng công ty phối hợp các chuyên gia tính toán, thiết kế, hoàn thiện yêu cầu kỹ thuật và chỉ đạo các công ty điện lực lập phương án đầu tu, đến nay đã hoàn thiện phương án đầu tư sơ bộ cho 47 trạm thuộc 8 đơn vị, tổng công suất dự kiến 305 MW, sẵn sàng lắp đặt các hệ thống BESS công suất 5MW/10MWh và 10MW/20MWh.

EVNNPC khởi công 20 dự án 110 kV, lũy kế khởi công 55/76 dự án, đạt 72,3% kế hoạch điều chỉnh và bằng 128% so với cùng kỳ (55/43 dự án); đóng điện 3 dự án, lũy kế đóng điện 57/101 dự án, đạt 56,4% kế hoạch điều chỉnh và bằng 129,5% so với cùng kỳ (57/44 dự án).

Trong 2 tháng cuối năm, EVNNPC tiếp tục tập trung cao độ bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, tăng cường an toàn lao động và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ dự án trung thế và các công trình trọng điểm, điều chỉnh phương thức vận hành hạn chế quá tải giờ cao điểm; tiếp tục ứng dụng AI trong kiểm tra, phát hiện khiếm khuyết, chuẩn hóa số liệu trên phần mềm PMIS, nâng cao quản lý kỹ thuật tại các đơn vị sau sáp nhập.

Về kinh doanh điện năng, EVNNPC phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2025, xây dựng kế hoạch 2026 - 2030, triển khai thí điểm giá điện 2 thành phần, kiểm thử phần mềm sản xuất kinh doanh dịch vụ điện lực, chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai ứng dụng (App) chăm sóc khách hàng và tổng đài chăm sóc khách hàng dùng chung trong EVN.

Bên cạnh đó, EVNNPC tiếp tục triển khai các hoạt động tri ân và an sinh xã hội như: Tuần lễ hồng EVN; Thắp sáng đường quê, sửa chữa điện miễn phí cho hộ nghèo; tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.