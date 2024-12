Vượt nhiều khó khăn trong năm 2024, TKV dự kiến lãi 6.230 tỉ đồng

Đảm cung cấp than cho sản xuất điện

Đó là thông tin lãnh đạo TKV chia sẻ tại buổi làm việc giữa tập đoàn với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh chiều 13.12 về kết quả, tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2024; mục tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc TKV, năm 2024 tập đoàn phải đối mặt, vượt qua rất nhiều khó khăn. Trong đó, TKV đảm bảo đáp ứng đủ than cho các nhà máy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng là thách thức, tạo áp lực lớn cho TKV trong năm năm 2024 khi sản lượng than sản xuất trong nước giảm so với các năm gần đây; các nhà máy nhiệt điện nhận than không ổn định; điều kiện địa chất khai thác xuất hiện nhiều bất lợi làm giảm sản lượng than khai thác so với dự án và kế hoạch.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc TKV, thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

TKV gặp nhiều vướng mắc trong công tác cấp phép thăm dò, khai thác; công tác tuyển dụng thợ lò khó khăn. Thời tiết biến đổi bất thường, đặc biệt là cơn bão số 3 (Yagi) gây ra nhiều khó khăn cho việc tổ chức sản xuất, các đơn vị gánh chịu thiệt hại nặng nề.

Cũng theo Tổng giám đốc TKV, với tinh thần "Kỷ luật và đồng tâm", tập thể ban lãnh đạo và người lao động toàn tập đoàn đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt khó, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Năm 2024, TKV dự kiến than sản xuất 36,7 triệu tấn; than tiêu thụ 46,73 triệu tấn; trong đó than cho sản xuất điện 39,46 triệu tấn; sản xuất điện 9,5 triệu Kwh. Cả năm 2024, TKV đạt doanh thu 167.250 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước tại Quảng Ninh 17.650 tỉ đồng; lợi nhuận dự kiến 6.230 tỉ đồng.

Theo đó, TKV đã đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; đặc biệt đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện.

Cũng theo ông Vũ Anh Tuấn, trong năm 2025, TKV xây dựng kế hoạch tiêu thụ 50 triệu tấn than, trong đó than cấp cho sản xuất điện 42 triệu tấn, sản xuất than sạch trong nước 36,8 triệu tấn, doanh thu 172.800 tỉ đồng, lợi nhuận 3.400 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 17.150 tỉ đồng.

Kiến nghị Quảng Ninh tháo gỡ nhiều vướng mắc

Cũng tại buổi làm việc, ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐTV TKV, đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các sở, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tập đoàn và các đơn vị trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện; tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo giải quyết việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch HĐTV TKV cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đồng hành cùng TKV báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trong cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản; giải quyết, tháo gỡ khó khăn về triển khai các dự án, thủ tục quản lý đất đai; điều chỉnh tăng giá bán than trong nước cho sản xuất điện trong năm 2025 để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của TKV; xây dựng nhà ở cho công nhân để thu hút lao động.

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ghi nhận ngành than đóng góp 18% vào tăng trưởng kinh tế và góp phần tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần cho sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo

Ông Vũ Đại Thắng đề nghị TKV thẳng thắn nhìn nhận vào những tồn tại, hạn chế trong hoạt động phối hợp giữa tỉnh và ngành than trong thời gian qua, để có thay đổi cơ bản trong cách làm, đảm bảo hoạt động phối hợp ngày càng hiệu quả, thực chất.

Ghi nhận các nội dung đề xuất của TKV, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định sẽ chỉ đạo, giao trách nhiệm cho UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ tổng thể.

Ông Vũ Đạị Thắng cũng đề nghị TKV đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp phục vụ các dự án đầu tư.