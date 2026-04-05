Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vượt nửa vòng trái đất tiếp lửa học trò, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi tự hào với tinh thần TLU
Video Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Vượt nửa vòng trái đất tiếp lửa học trò, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi tự hào với tinh thần TLU

Võ Hiếu - Nguyễn Anh
05/04/2026 22:54 GMT+7

Trận chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 - cúp THACO đã khép lại với một kịch bản đầy nuối tiếc cho Trường ĐH Thủy Lợi khi để thua đại diện Trường ĐH Quốc gia Malaysia trên chấm luân lưu đầy may rủi. Dù không thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch, nhưng các cầu thủ áo đỏ vẫn là những người chiến thắng trong trái tim người hâm mộ. Ngay trên khán đài sân bóng Trường ĐH Nha Trang, sự xuất hiện đặc biệt của GS.TS Nguyễn Trung Việt ( Hiệu trưởng trường ĐH Thủy lợi) sau chuyến bay dài 28 tiếng đồng hồ chính là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần và ngọn lửa đam mê bất diệt của sinh viên Thủy Lợi.

Tin liên quan

Trường ĐH quốc gia Malaysia đăng quang ngôi vương TNSV quốc tế 2026 sau loạt luân lưu nghẹt thở

Vượt qua ĐH Thủy Lợi trong loạt sút luân lưu nghẹt thở với tỉ số 7-6, Trường ĐH Quốc gia Malaysia đã chính thức đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026. Lễ bế mạc tại Nha Trang không chỉ vinh danh những tập thể ưu tú mà còn là nhịp cầu hữu nghị giữa sinh viên các nước Đông Nam Á, khép lại một hành trình rực rỡ của khát vọng tuổi trẻ dưới màu xanh hòa bình của biển trời phố biển.

TNSV quốc tế 5.4: Ngôi vương gọi tên Trường ĐH quốc gia Malaysia

Highlight The National University of Malaysia 1-1 (Penalty Shoot-out 8-7) Thuy Loi University | TNIFST2026 THACO Cup

Khám phá thêm chủ đề

giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế TNIFST 2026 TNSV THACO Báo Thanh Niên Cúp THACO Trường ĐH Thủy lợi TLU
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận