Vượt nửa vòng trái đất tiếp lửa học trò, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi tự hào với tinh thần TLU

Trận chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 - cúp THACO đã khép lại với một kịch bản đầy nuối tiếc cho Trường ĐH Thủy Lợi khi để thua đại diện Trường ĐH Quốc gia Malaysia trên chấm luân lưu đầy may rủi. Dù không thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch, nhưng các cầu thủ áo đỏ vẫn là những người chiến thắng trong trái tim người hâm mộ. Ngay trên khán đài sân bóng Trường ĐH Nha Trang, sự xuất hiện đặc biệt của GS.TS Nguyễn Trung Việt ( Hiệu trưởng trường ĐH Thủy lợi) sau chuyến bay dài 28 tiếng đồng hồ chính là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần và ngọn lửa đam mê bất diệt của sinh viên Thủy Lợi.