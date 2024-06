Vượt sóng gió để vào đất liền 'vượt vũ môn'

6 giờ 30 ngày 26.6, 24 học sinh cùng thầy cô có mặt ở bến đò Đầu Voi (xã đảo Thạnh An) để vượt sóng gió bắt đầu cho hành trình "vượt vũ môn". Đây là lứa học sinh thứ 6 của Trường THCS - THPT Thạnh An (H.Cần Giờ) tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Giáo viên giải đáp thắc mắc của các em về môn thi

PHÚC KHA

Sau khoảng 30 phút di chuyển, đoàn cập bến đò TT.Cần Thạnh, thầy và trò mất khoảng 1 giờ đồng hồ đi xe băng qua đường Rừng Sác mới đến Trường THCS Bình Khánh - nơi lưu trú trong suốt những ngày thi. Nhà trường cử 4 giáo viên hỗ trợ đưa rước học sinh đi thi, chăm lo chỗ ngủ, ăn uống và giúp đỡ các em khi cần thiết.

Hành trang đi thi của học sinh xã đảo ngoài ba lô, sách vở còn thêm quần áo, chăn mền, vật dụng sinh hoạt cá nhân, thậm chí là cá khô, mì tôm để sử dụng cho những ngày ở lại khu tạm trú.

Đến trường, các em cùng thầy cô nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp phòng học để làm chỗ ngủ nghỉ. Bàn ghế chồng lên, xếp gọn vào một góc tường. 2 phòng học được trưng dụng, nam 1 phòng, nữ 1 phòng. Các em tận dụng những chiếc bàn dài xếp thành giường, tấm đệm mỏng được trải phía trên.

Giáo viên chăm lo ăn uống cho học sinh PHÚC KHA

Sau những giờ thi, buổi tối các học sinh lựa chọn cho mình một góc để ngồi ôn tập lại kiến thức và hỏi thầy cô những điều còn lăn tăn… Đúng 22 giờ, thầy cô nhắc nhở các em đi vệ sinh cá nhân và đi ngủ. 5 giờ, chuông báo thức vang lên, không ai bảo ai, mỗi người tự giác ngồi dậy, sắp xếp gọn gàng chỗ ngủ rồi đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo và tập trung ăn sáng. 6 giờ, 24 học sinh di chuyển qua địa điểm thi, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, tự tin.

Chị Trần Thị Hà My, giáo viên của Trường THCS - THPT Thạnh An, cho biết để hỗ trợ, động viên thí sinh tham gia dự thi, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thạnh An phối hợp với nhà hảo tâm và thầy cô của trường tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi" cho 24 học sinh. Chương trình trao tặng 24 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng và nhu yếu phẩm như: tập, viết, mì, xúc xích… Hội khuyến học của xã cũng gửi mỗi em 300.000 đồng. Trước đó, nhà trường cũng lập danh sách thí sinh tham dự kỳ thi để xin kinh phí từ UBND H.Cần Giờ hỗ trợ chi phí ôn thi, tiền đò, xe di chuyển.

Nơi nghỉ ngơi của học sinh xã đảo tại Trường THCS Bình Khánh PHÚC KHA

"Trước khi di chuyển vào đất liền dự thi, tôi dặn dò các em chuẩn bị áo quần kỹ lưỡng, mang theo vật dụng cá nhân cần thiết và giấy tờ liên quan. Cha mẹ của các em gửi gắm nhờ thầy cô quan tâm, giúp đỡ. Đi thi không có cha mẹ bên cạnh nên những ngày diễn ra kỳ thi, thầy cô chăm lo từ miếng ăn đến giấc ngủ cho các em. Tất cả đều mong muốn học sinh có tinh thần thoải mái để tham dự kỳ thi thật tốt. Bạn bè, thầy cô, gia đình đặt niềm tin vào các em", chị Hà My nói.

Chị Hà My chia sẻ thêm: "24 bạn tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm nay thật sự rất giỏi. Nhiều bạn tưởng chừng phải dang dở việc học nhưng sau đó vượt qua khó khăn để hoàn thành 12 năm học. Đặc biệt, 4 bạn nhà ở ấp đảo Thiềng Liềng rất kiên trì, siêng năng vượt sóng, vượt gió theo đuổi con chữ và quyết tâm đậu tốt nghiệp, đỗ đại học, cao đẳng. Tôi mong rằng sau kỳ thi này, các bạn dù có làm gì thì hãy lựa chọn cho bản thân định hướng đúng đắn, cố gắng cho đến tận cùng chứ đừng bỏ lỡ giữa chừng".

Sự vất vả, khó nghèo đã cản bước chặng đường học của biết bao học sinh ở xã đảo duy nhất tại TP.HCM. Vì thế, 24 em của xã đảo Thạnh An mang theo niềm tin, sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô, vào đất liền tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 với quyết tâm có kết quả thật tốt xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng để mở ra chương mới của cuộc đời, để mong ngày mai tươi sáng hơn.