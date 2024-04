Vượt thử thách ‘1 chọi 400’, 4 sinh viên rinh học bổng Anh quốc 1 tỉ đồng

Thước đo mới khẳng định năng lực

"Săn Học bổng" với nhiều bạn trẻ Việt giờ đây không chỉ đơn thuần là tìm kiếm sự hỗ trợ về tài chính, mà học bổng ở đâu, học ngành gì… cũng là những yếu tố được giới trẻ cân đối gắt gao để theo đuổi. Do đó, đây trở thành một cách để chứng tỏ bản lĩnh và năng lực.

Bên cạnh các học bổng theo hình thức need-based (hỗ trợ theo nhu cầu), đa phần các học bổng lớn đều chú trọng tới merit-based (hỗ trợ dựa trên năng lực). Đặc biệt, những học bổng hỗ trợ toàn phần đến từ môi trường giáo dục của các nước phát triển luôn đòi hỏi học sinh càng phải thể hiện bản thân một cách ấn tượng, bứt phá giới hạn.

Điển hình là 4 tân quán quân Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh của Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV), đã giành được suất học bổng toàn phần với trị giá lên đến 1 tỉ đồng. 4 quán quân không chỉ bản lĩnh vượt qua hàng trăm ứng cử viên ưu tú khác, mà còn có hành trình truyền cảm hứng ý nghĩa.

Các quán quân học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh là những cá nhân ưu tú nhất, điển hình của một thế hệ thủ lĩnh toàn năng

Hành trình "vượt định kiến" của 4 quán quân



Bạn Nguyễn Minh Trang đến từ trường Chuyên Amsterdam Hà Nội đã xuất sắc giành học bổng với câu chuyện đầy cảm hứng. Vượt qua định kiến giới , Trang chỉ thực sự cảm thấy được là chính mình trong mái tóc ngắn, và lăn xả cùng trái bóng màu cam trong môn thể thao tưởng chừng là của các nam sinh.

Trong 3 năm học cấp Ba, Trang giữ vững thành tích học tập xuất sắc với điểm tổng kết trung bình môn đều trên 9,3, điểm thi IELTS 7.5, và là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Bất chấp việc bị gãy xương và chấn thương dây chằng 6 tháng trước mùa giải, Trang vẫn quyết tâm đạt được ba huy chương vàng và hai huy chương bạc tại Giải bóng rổ Hà Nội.

Trong tương lai, cô sinh viên tóc ngắn Minh Trang lựa chọn theo đuổi ngành Ứng dụng sáng tạo đương đại để được thỏa sức thể hiện cá tính. Em muốn truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn gái khác trên hành trình tìm ra lý tưởng cho riêng mình, như câu nói và phương châm Trang luôn hướng tới: "empower women unbound by society's constraints" (Tạm dịch: "trao quyền cho những phụ nữ được cởi bỏ khỏi ràng buộc của xã hội").

Hình ảnh của bạn Minh Trang trong buổi lễ trao học bổng

Bạn Nguyễn Linh Đan đến từ trường Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An luôn khát khao chinh phục những bậc thang cao nhất. Từ việc thử sức mình trong các hoạt động tình nguyện, các cuộc thi tranh biện, mô hình mô phỏng Liên Hiệp Quốc (MUN), với kỳ tích mới khi chinh phục học bổng 100% ngành Kinh doanh quốc tế của BUV, cô gái đến từ Nghệ An một lần nữa cho thấy, chỉ cần bạn dám ước mơ, không có thành công nào là giới hạn.

Sự chủ động, tự tin của Linh Đan là một điểm cộng để cô ghi điểm và trở thành chủ nhân của Học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh danh giá.

Linh Đan chụp ảnh kỷ niệm cùng cùng gia đình trong ngày đặc biệt

Với Phạm An Khanh, giám khảo nhớ đến cô là một người trẻ "đa-zi-năng", tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa với những con số ấn tượng: Gây quỹ 2 tỉ đồng cho tổ chức "Mental State of Children Ecosystem", tham gia và tổ chức gần 10 sự kiện âm nhạc ở Hà Nội với con số khán giả tổng cộng lên tới vài nghìn người… Những con số biết nói trên trên đã khẳng định tinh thần bứt phá giới hạn của An Khanh. Sắp tới, mọi người sẽ biết đến An Khanh là một tân sinh viên ngành "Kinh tế Quản lý" với định hướng phát triển bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.

An Khanh đại diện cho các Quán quân học bổng năm 2024 phát biểu trong buổi lễ

Là chàng trai duy nhất trong số 4 quán quân Học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh, Thiều Gia Minh (trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội) mang trong mình thiên khiếu nghệ thuật khi đạt giải ba Piano thành phố Hà Nội, đồng thời là Chủ tịch câu lạc bộ tiếng Anh ba năm trung học, phụ trách thiết kế và truyền thông cho sự kiện Vietnamese Mania Championship… cùng thành tích học tập ấn tượng. Nhưng Gia Minh khiến nhiều người ngạc nhiên khi chia sẻ bạn là một người đam mê chơi game.Gia Minh trăn trở khi game - một bộ môn rèn luyện phản ứng nhanh, tinh thần đồng đội, khả năng lên chiến lược - vẫn bị phần đông người lớn cho là "trò vô bổ". Bạn ước mơ về một tương lai khi ngành công nghiệp game được đầu tư và phát triển đúng mức để cạnh tranh sòng phẳng với khu vực và thế giới.

Học bổng toàn phần của BUV trong ngành học Games Art (Đồ họa Game) được Gia Minh xem như cơ hội quý báu để thỏa mãn đam mê, hiện thực hóa giấc mơ.

Gia Minh hào hứng khoe thành tích của mình sau buổi lễ

Với những kỹ năng và kiến thức được trang bị từ môi trường mới, tin chắc hành trình của 4 quán quân Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh nói riêng và các tân sinh viên thế hệ dẫn đầu tại BUV nói chung sẽ tiếp tục được chắp cánh rực rỡ.