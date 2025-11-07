Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Vượt TP.HCM, Bắc Ninh xuất khẩu đứng đầu cả nước

Đan Thanh
Đan Thanh
07/11/2025 16:58 GMT+7

Tính chung 10 tháng năm 2025, Bắc Ninh chính thức vượt TP.HCM, vươn lên vị trí dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu với 76,44 tỉ USD, chiếm 19,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Theo thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 10, xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 42 tỉ USD, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Lũy kế hết tháng 10, kim ngạch xuất khẩu đạt 391 tỉ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng hóa có trị giá xuất khẩu cao nhất với 87,3 tỉ USD, tăng 47,9% so với cùng kỳ năm trước.

Vượt TP.HCM, Bắc Ninh xuất khẩu đứng đầu cả nước - Ảnh 1.

10 tháng năm 2025, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng tới 47,9% so với cùng kỳ năm trước

ẢNH: ĐAN THANH

Xét theo khía cạnh tỉnh, thành phố, điểm đáng chú ý là tính chung 10 tháng, Bắc Ninh đã chính thức vượt TP.HCM, vươn lên dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu, với 76,44 tỉ USD, chiếm 19,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. So với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của địa phương này tăng tới 30,6%.

Tính riêng tháng 10, xuất khẩu hàng hóa của Bắc Ninh đạt hơn 9,4 tỉ USD, chiếm gần 22,4% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Với TP.HCM, trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ghi nhận đạt gần 7,66 tỉ USD. Lũy kế 10 tháng năm 2025, TP.HCM thu về 76,34 tỉ USD, xuống vị trí thứ 2 trong top các địa phương xuất khẩu dẫn đầu.

Trước đó, tính tới hết tháng 9, TP.HCM vẫn nằm ở vị trí thứ nhất với kim ngạch xuất khẩu 68,65 tỉ USD; Bắc Ninh xếp thứ hai với 67,03 tỉ USD.

10 tháng năm 2025, ngoài Bắc Ninh, TP.HCM, các địa phương trong top 5 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước lần lượt là: TP.Hải Phòng (30,05 tỉ USD); Phú Thọ (29,68 tỉ USD) và Đồng Nai (28,75 tỉ USD).

Ở chiều ngược lại, 10 tháng qua, vẫn còn nhiều địa phương có kim ngạch xuất khẩu khá khiêm tốn, dưới 100 triệu USD. 4 địa phương có kim ngạch xuất khẩu thấp nhất cả nước gồm: Cao Bằng (42,3 triệu USD); Lai Châu (24,2 triệu USD); Sơn La (20,5 triệu USD); Điện Biên (5,5 triệu USD).

