VUS đạt chứng nhận trung tâm đào tạo vàng năm thứ 6 liên tiếp từ Cambridge

"Gold Preparation Centre" là hạn mức đối tác cao cấp do Nhà xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge (Cambridge University Press & Assessment) trao danh hiệu. Việc duy trì thành tích 6 năm liên tiếp là không chỉ khẳng định năng lực đáp ứng đủ các tiêu chuẩn học thuật khắt khe, mà còn minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa VUS và Cambridge. Cột mốc này tiếp tục củng cố cam kết của hệ thống trong việc duy trì chất lượng giảng dạy vượt trội, tạo bệ phóng vững chắc giúp hàng triệu học viên vươn ra thế giới.

Ông Nguyễn Khắc Dũng (bên phải) đại diện Cambridge trao chứng nhận Trung tâm Đào tạo Vàng cho đại diện VUS

Đối với học sinh, chứng chỉ Cambridge có ý nghĩa quan trọng, chứng minh các em đạt tiêu chuẩn quốc tế, được nhiều tổ chức, trường học và trường đại học trong và ngoài nước Việt Nam công nhận. Đại diện Cambridge - ông Nguyễn Khắc Dũng (Giám đốc Dịch vụ khách hàng khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar) trực tiếp trao chứng nhận Vàng cho đại diện VUS trong khuôn khổ Lễ vinh danh các học viên VUS đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Ông Dũng chia sẻ: "Tại Cambridge, chúng tôi tâm niệm rằng giá trị thực sự của việc học tiếng Anh vượt xa những con số trên bài thi; đó là hành trình trang bị cho thế hệ trẻ sự tự tin và tinh thần học hỏi trọn đời. Một lộ trình Cambridge chuẩn mực được thiết kế không chỉ để phát triển ngôn ngữ, mà còn mài giũa tư duy logic và kỹ năng chủ động hội nhập toàn cầu. Việc VUS duy trì xuất sắc các tiêu chuẩn khắt khe nhất của chúng tôi về chất lượng chuyên môn và năng lực giảng dạy để giữ vững danh hiệu Trung tâm Vàng 6 năm liên tiếp là một thành tựu vô cùng ấn tượng. Xin chúc mừng VUS, và chúc các em học viên sẽ luôn giữ vững đam mê để chinh phục những nấc thang học thuật cao hơn".

Cũng chia sẻ về cột mốc tự hào này, ông Steven Happel - Quản lý chuyên môn cấp cao VUS cho biết "Thành tựu này là kết quả của một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm mang đến môi trường giáo dục chuẩn quốc tế. Việc giữ vững danh hiệu Trung tâm Vàng trong suốt 6 năm liền chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho chất lượng đào tạo xuất sắc và vị thế tiên phong của VUS".

Ông Steven cũng nhấn mạnh "Hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Việc chinh phục tiếng Anh không chỉ dừng lại ở điểm số, mà là chiếc chìa khóa mở ra thế giới quan rộng lớn và những cơ hội tương lai không giới hạn. Chứng nhận Vàng từ Cambridge là động lực to lớn để đội ngũ VUS tiếp tục sứ mệnh đồng hành cùng thế hệ trẻ. Chúng tôi tự hào khi được chứng kiến từng bước đi vững chắc của các em, từ những chứng chỉ đầu đời cho đến khi tự tin chắp cánh du học và thăng tiến trong sự nghiệp".

Ông Steven Happel - Quản lý chuyên môn cấp cao đại diện VUS phát biểu tại buổi lễ vinh danh các học viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Cùng chung niềm vui với sự kiện đón nhận chứng nhận Vàng, cũng trong ngày 5.4, VUS đã vinh danh 2.705 học viên xuất sắc chinh phục các chứng chỉ Anh ngữ quốc tế Cambridge. Lễ trao chứng chỉ không chỉ tôn vinh nỗ lực học tập bền bỉ của các em, mà còn là dịp để gia đình và nhà trường cùng nhìn lại hành trình trưởng thành đầy tự hào của các học viên.



Không khí buổi lễ phát chứng chỉ diễn ra tốt đẹp

Nhìn con tự tin cùng các bạn bước lên bục vinh danh, chị Thu Trang phụ huynh bé Minh Quân (học tại VUS Nguyễn Thị Minh Khai) đã xúc động chia sẻ: "Nhìn thấy con hào hứng cầm trên tay chứng chỉ Cambridge, tôi cảm thấy rất tự hào. Hành trình học tiếng Anh của con đôi lúc cũng khó khăn, nhưng nhờ sự tận tình và phương pháp giảng dạy đa dạng của các thầy cô tại VUS, con không chỉ tiến bộ về mặt ngôn ngữ mà còn dạn dĩ, tự tin hơn rất nhiều. Chứng chỉ này chắc chắn là bước đệm đầu đời quan trọng để con tiếp tục cố gắng trên con đường học tập sắp tới".

Nối tiếp không khí rộn ràng của những ngày đầu tháng 4, VUS sẽ tiếp tục tổ chức các chuỗi sự kiện vinh danh hàng ngàn học viên xuất sắc khác trên toàn hệ thống, hiện thực hóa sứ mệnh đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam tự tin hội nhập toàn cầu.

