VWS diễn tập phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất

Tình huống sát với thực tế

Với tình huống giả định xảy ra sự cố hóa chất rò rỉ, khi công nhân VWS đang vận hành hệ thống bơm để bơm hóa chất vào các đường ống thì van bị sự cố, hóa chất rò rỉ ra bên ngoài. Trong quá trình đó, hóa chất văng trúng người lao động. May mắn, người lao động có trang bị đầy đủ các trang phục bảo hộ lao động nên giảm được tác động của hóa chất lên cơ thể.

Ngay khi nhận được báo cáo, chỉ huy đội ứng phó sự cố của VWS đã điều động các đội phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố, y tế và bảo vệ để cứu người bị nạn và triển khai đội hình ứng phó sự cố hóa chất.

Đội y tế và đội chữa cháy chuyên ngành tiếp cận hiện trường, dùng cáng đưa nạn nhân, thực hiện sơ cấp cứu, hồi tỉnh và chở nạn nhân đến trạm y tế gần nhất. Đồng thời, đội ứng phó sự cố hóa chất chia làm 4 nhóm, thực hiện đúng các thao tác và quy trình xử lý sự cố đến khi đảm bảo khu vực đã an toàn.

Đội ứng phó sự cố của VWS diễn tập ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất T.L

Sau khi hoàn thành diễn tập ứng phó sự cố hóa chất, VWS tiếp tục diễn tập tình huống giả định ứng phó sự cố tràn dầu. Tại VWS có các xe trung chuyển nhiên liệu. Trong quá trình tiếp nhiên liệu cho các xe chở nước thì súng bơm dầu gặp sự cố, dầu chảy tràn ra bên ngoài, van trên xe chở dầu cũng không khóa được. Nguyên nhân có thể do bị kẹt hoặc tài xế mất bình tĩnh nên làm hư van, vì vậy lượng dầu chảy ra liên tục.

Khi phát hiện dầu tràn, các tài xế ngay lập tức báo cho đội ứng phó sự cố của VWS. Đội ứng phó sự cố của nhà máy đã điều động toàn bộ lực lượng đến hỗ trợ. Đội vật tư mang vật tư đến, các tài xế dùng phao quây chặn mép cống để dầu không bị tràn xuống, đội ứng phó dùng cát tạo thành vòng quây ngăn dầu tràn ra bên ngoài. Đội vệ sinh tiếp tục thu gom hiện trường.

Sau 2 tiếng, buổi diễn tập công tác phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường tràn dầu, hóa chất đã kết thúc. Việc xử lý khắc phục dầu tràn diễn ra theo đúng trình tự các bước,, đó là sau khi ngăn chặn bằng cát và giẻ lau, bông hút dầu được rải xuống khu vực dầu. Đây là loại bông chuyên dụng có chức năng hút dầu, phần dầu còn lại sẽ dùng giấy thấm để làm sạch, sau đó thu gom vào các thùng có nắp đậy rồi di chuyển vào các khoang chứa tại khu vực kho lưu trữ chất thải nguy hại.

Đội ứng phó sự cố của VWS dùng bao cát tạo thành vòng quây ngăn dầu tràn ra bên ngoài khi diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu T.L

Đặt an toàn lên hàng đầu

Chịu trách nhiệm hướng dẫn buổi diễn tập, TS Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên gia trong lĩnh vực ứng phó sự cố của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực 2 (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, chương trình diễn tập xử lý sự cố tràn hóa chất, tràn dầu tuân thủ theo quy định của luật Hóa chất 2007, Nghị định 113 và Nghị định 82. Theo đó, quy định pháp luật yêu cầu các doanh nghiệp diễn tập xử lý hóa chất định kỳ hằng năm.

Thông qua buổi diễn tập, người lao động hiểu được tầm quan trọng của việc ứng phó sự cố, từ đó không chủ quan trong quá trình làm việc. Tất cả quy trình phải tuân thủ theo đúng các quy tắc do nhà máy ban hành.

Đồng thời, buổi diễn tập giúp người lao động hiểu rằng, khi làm việc có các yếu tố nguy hại như hóa chất, cần phải sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động theo tiêu chí đúng và đủ. Không chỉ nắm vững các thông tin hóa chất đang sử dụng, người lao động còn phải biết ứng phó với các tình huống không may xảy ra, khắc phục hậu quả.

Đưa người bị hóa chất văng trúng người trong buổi diễn tập đi sơ cấp cứu và đưa đến cơ sở y tế T.L

"Buổi diễn tập mong muốn ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe và tính mạng những người làm việc trực tiếp tại nhà máy, hạn chế ảnh hưởng môi trường cũng như tài sản của nhà máy", bà Hà nói.

Anh Đỗ Minh Quang, nhân viên Phòng An toàn lao động VWS cho biết: "Đây là lần đầu tiên VWS tổ chức diễn tập phòng chống và phản ứng nhanh với các tình huống xảy ra rủi ro sự cố hóa chất, tràn dầu. Đối với bộ phận an toàn cũng như các bộ phận khác đều đặt vấn đề an toàn là trên hết. Hằng năm, VWS đều có các buổi diễn tập và thuê chuyên gia đánh giá rủi ro, một phần giúp người lao động yên tâm trong quá trình làm việc, một phần nâng cao nhận thức về tính quan trọng của công việc đang làm".