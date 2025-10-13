VWS Hướng về người dân vùng bão lũ

Chiều 6.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ bị thiệt hại bởi bão lũ. Sự xuất hiện của ông David Dương tại buổi lễ này gây ấn tượng mạnh. Bởi vừa trở về Việt Nam, ông đã đến ngay điểm tiếp nhận cứu trợ để trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn.

Ông David Dương chia sẻ: "Số tiền 500 triệu đồng tuy không lớn, nhưng đó là tấm lòng và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Đó cũng là tâm nguyện suốt đời của tôi". Gửi lời nhắn tới bà con vùng bão lũ, ông David Dương mong muốn mọi người giữ gìn sức khỏe, vững tinh thần, mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh. Ông nói: "Thiên tai có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, nhưng điều quý giá là đồng bào vùng thiên tai không bao giờ đơn độc. Luôn có những tấm lòng, những bàn tay sẵn sàng sẻ chia và giúp nhau đứng dậy". Đó là lời nhắn nhủ mộc mạc, giản dị nhưng chứa đựng một thông điệp đầy nhân văn về tình người trong hoạn nạn.

Hành động ủng hộ đồng bào vùng bão lũ lần này không phải là điều hiếm hoi mà là một phần trong hành trình thiện nguyện gần 20 năm mà VWS bền bỉ theo đuổi. Kể từ khi đầu tư và hoạt động tại Việt Nam, VWS đã luôn đồng hành cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trong nhiều chương trình xã hội có ý nghĩa, như các quỹ Vì người nghèo, Vì biển đảo quê hương, Học bổng Nguyễn Hữu Thọ,… Doanh nghiệp này cũng thường xuyên hỗ trợ xây nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh nghèo, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí,… cho người dân khó khăn ở nhiều địa phương.

Không chỉ dừng lại trong nước, tại Hoa Kỳ, Công ty CWS và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt – Mỹ do ông làm Chủ tịch cũng thường xuyên hưởng ứng lời kêu gọi từ các cơ quan đại diện Việt Nam để quyên góp hỗ trợ đồng bào mỗi khi có thiên tai, hiểm họa xảy ra. Hành trình thiện nguyện của ông David Dương không có biên giới, bởi trong trái tim người doanh nhân này, sợi dây gắn kết với quê hương luôn vẹn nguyên. Ông luôn tâm niệm rằng doanh nghiệp không chỉ là nơi tạo ra lợi nhuận mà còn là một phần trách nhiệm đối với xã hội. Khi cộng đồng gặp khó khăn, doanh nghiệp cần có mặt, góp phần san sẻ, nâng đỡ những phận người yếu thế. "Chúng tôi luôn tin rằng, sự thịnh vượng của doanh nghiệp phải đi cùng sự an lành của xã hội. Đó là cách để lan tỏa tinh thần 'tương thân tương ái', một truyền thống tốt đẹp của người Việt mà VWS luôn trân trọng và gìn giữ", ông nhấn mạnh.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trao thư cảm ơn cho ông David Dương, Tổng giám đốc Công ty VWS. ẢNH: VWS

Bão rồi sẽ tan, nước rồi sẽ rút, nhưng tình người sẽ còn ở lại. Trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, những nghĩa cử ấm áp như hành động của ông David Dương và VWS là ngọn lửa sưởi ấm lòng người, giúp họ vững bước đứng lên sau cơn hoạn nạn. Đó cũng là minh chứng sống động rằng sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp luôn gắn liền với trách nhiệm đối với xã hội, với quê hương, đất nước.

Những đóng góp bền bỉ và thầm lặng ấy đã tạo nên một hình ảnh đẹp về doanh nhân David Dương, một người con Việt Nam xa xứ nhưng trái tim luôn hướng về Tổ quốc. Và chính từ những tấm lòng như thế, niềm tin vào tình người, vào sức mạnh cộng đồng sẽ tiếp tục lan tỏa, giúp bao mảnh đời vượt qua giông bão.