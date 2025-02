WAAP Championship 2025 tại Việt Nam quy tụ nhiều golfer tài năng

Giải lần này tiếp tục khẳng định đẳng cấp chuyên môn hấp dẫn khi thu hút hai đấu thủ đang đứng trong tốp 10 bảng golf nghiệp dư thế giới (WAGR), gồm Rianne Malixi của Philippines (đứng thứ tư) và Soomin Oh của Hàn Quốc (đứng thứ 10).

Khi mở rộng thứ bậc WAGR, sân đấu sẽ có tổng cộng bảy gương mặt thuộc tốp 50 và 17 tên tuổi trong tốp 100 - tất cả đều có khả năng cạnh tranh cho chức vô dịch WAAP Championship. Giải đấu này do R&A và Liên đoàn Golf châu Á – Thái Bình Dương phát triển nhằm nuôi dưỡng tài năng cũng như mang lại cơ hội cho các VĐV nghiệp dư nữ tài năng của khu vực đến với đấu trường quốc tế.

Tài năng golf của Việt Nam Lê Chúc An ẢNH: THE R&A

Năm 2024, nữ golfer Philippines Malixi đã làm nên kỳ tích, trở thành người thứ hai trong lịch sử chinh phục cả hai giải uy tín cao tại Mỹ trong cùng năm, gồm Girls' Junior Amateur và Women's Amateur. Người đầu tiên lập chiến tích này là Eun Jeong Seong (Hàn Quốc) hồi 2016.

Ở tuổi 17, Malixi đã chuẩn bị cho lần tranh tài thứ năm của mình bằng cách ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành golfer nữ thứ hai, sau nhà vô địch major Michelle Wie West, tranh tài tại Philippines Open - một giải thuộc Asian Tour, giải đấu golf nam chuyên nghiệp hạng nhất châu Á. Dù chỉ thiếu chút nữa để vượt qua vòng cắt loại ở Giải Philippine Open tháng 1 với các vòng 75 và 72 gậy, nhưng đó là minh chứng cho tinh thần thép của cô.

Với vị thế chủ nhà, nền golf nữ Việt Nam có sáu đại diện để tiếp tục cọ xát và cải thiện thành tích WAAP Championship. Kỳ đấu thứ bảy này ghi nhận ba tài năng Việt Nam – Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân, Anna Le đang tiến bộ đáng kể từ sau lần tham dự khóa tập huấn đầu tiên của Học viện WAAP, tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12.2024.

Nữ golfer Philippines Rianne Malixi

ẢNH: THE R&A

"Tôi xem đây là nhiệm vụ đặc biệt và sẽ chuyên tâm chuẩn bị để đạt kết quả tốt nhất cũng như học hỏi thật nhiều vì giải vô địch này quy tụ nhiều tài năng nghiệp dư hàng đầu thế giới. Tôi nghĩ sự kiện cũng là cơ hội quảng bá thêm đất nước, con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế", Chúc An phấn khởi bày tỏ trước thềm WAAP Championship 2025.

Lần đầu được dự WAAP Championship 2025, Nguyễn Vũ Hoàng Anh chia sẻ: "Sự hiện diện của giải ở Việt Nam khẳng định nước ta sở hữu hạ tầng golf xứng tầm thế giới. Tôi cảm thấy tự hào khi góp mặt tại một giải đấu lớn như vậy và vì thế tôi đã cố gắng tập luyện chăm chỉ và sẽ thi đấu hết mình".

Trong danh sách tranh WAAP Championship 2025, Nguyễn Bảo Châu, 12 tuổi của đoàn Việt Nam là đấu thủ trẻ nhất trong khi Nadene Gole của Úc cao tuổi nhất (56 tuổi). Năm ngoái, Gole thắng giải nữ lão tướng do R&A tổ chức (R&A Women's Senior Amateur Championship) và trở thành đại diện Úc đầu tiên đăng quang trong lịch sử giải nữ lão tướng Mỹ (US Senior Women's Amateur). Hồi 2022, Gole cũng góp mặt trong đội hình Úc đăng quang tại Women's Senior Team Championship do APGC chủ trì ở Malaysia.