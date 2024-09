Waterpoint - Nơi con có tuổi thơ trọn vẹn

Theo khảo sát của UNICEF, trẻ em Hà Lan được đánh giá hạnh phúc nhất thế giới. Không áp lực cạnh tranh điểm số, dành nhiều thời gian bên con, cho con tự do vui đùa dưới trời mưa, đạp xe đến trường hay ghé thăm bạn bè sau giờ học… là những bí quyết mà bố mẹ Hà Lan áp dụng để tạo nên những đứa trẻ hạnh phúc.

John Dewey - nhà giáo, triết gia, nhà cải cách và tư tưởng lớn người Mỹ cho rằng, "giáo dục không chỉ để chuẩn bị cho cuộc sống, mà giáo dục chính là cuộc sống". Theo Dewey, việc học không dừng lại ở trường lớp, mà chính quá trình thực hành, đời sống cộng đồng sẽ mang lại cho trẻ em những trải nghiệm thực tế, phát triển nhân cách ngay từ thơ bé.

Chính vì vậy, các bậc phụ huynh ngày nay khi chọn chốn an cư không chỉ yêu cầu sự tiện nghi, sang trọng mà còn là môi trường cho con phát triển toàn diện. Trong đó, không gian sống xanh, cộng đồng xung quanh và các tiện ích về trường học, chăm sóc sức khỏe… được đặt lên hàng đầu. Đây cũng là những yếu tố được chú trọng xuyên suốt hành trình kiến tạo khu đô thị Waterpoint. Từ thiên nhiên trong lành, mảng xanh rộng khắp, tiện ích đa sắc màu đến các hoạt động gắn kết, Waterpoint tạo điều kiện lý tưởng để mỗi cư dân nhí sống trọn tuổi thơ.

Thế giới tuổi thơ đúng nghĩa của cư dân nhí Waterpoint

Khi thiên nhiên là "kho học liệu" quý giá

Khác với những đại đô thị "bê tông hóa", Waterpoint mở ra không gian sống êm đềm với 5,8km đường sông bao bọc và hơn 65ha mảng xanh đan cài. Chốn an trú đong đầy hơi thở thiên nhiên là "kho học liệu" quý giá, để trẻ phát triển toàn diện các chỉ số từ IQ (thông minh), AQ (vượt khó), CQ (sáng tạo) đến EQ (cảm xúc).

Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, mỗi gia tăng 10 μg/m³ PM2.5 (hạt bụi mịn) có thể làm giảm IQ của trẻ em khoảng 2-3 điểm. Còn nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Tâm lý học Môi trường (Journal of Environmental Psychology) chỉ ra, trẻ em tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, không gian xanh có xu hướng cải thiện khả năng tập trung, kết quả học tập và sức khỏe tinh thần.

Bên cạnh những lý do được chứng minh bởi khoa học, thiên nhiên khơi gợi nguồn cảm hứng bất tận, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và sáng tạo của trẻ. Những giờ phút thỏa sức chạy chân trần trên thảm cỏ xanh mướt đuổi theo cánh diều rực rỡ ở công viên Central Park, hít hà mùi vị của cơn mưa đầu mùa hay nhìn ngắm thế giới tự nhiên không ngừng chuyển động mỗi ngày… sẽ kích thích sự tìm tòi, ham học hỏi và khám phá vạn vật xung quanh.

Dưới những tán xanh, cư dân nhí Waterpoint luôn tìm thấy niềm vui từ các hoạt động ngoài trời tại khu vui chơi đa sắc màu trước nhà, tổ hợp thể dục thể thao Country Club rộng đến 3ha. Waterpoint quy tụ đầy đủ các sân chơi để bé tập luyện bộ môn mình yêu thích, tạo dựng thói quen vận động từ hồ bơi, sân bóng đá, sân bóng rổ, sân tennis, đường đạp xe, đường chạy bộ… Những em bé Waterpoint có thể da sẽ rám nắng hay áo quần đôi khi lấm bẩn, nhưng luôn là những em bé khỏe khoắn, nhanh nhẹn và rạng ngời niềm vui khi sống trọn tuổi thơ của mình.

Các hoạt động dành riêng cho trẻ tạo sân chơi bổ ích

Không dừng lại ở ý nghĩa vui chơi giải trí, các hoạt động cộng đồng, giải đấu thể thao… còn tạo điều kiện để trẻ rèn kỹ năng sống, làm việc đội nhóm, gắn kết bạn bè. Những người hàng xóm văn minh, chú bảo vệ thân thiện hay người bạn nhỏ con gặp trên đường đi học, trong lối dạo công viên… đều là những chân dung đặc biệt để con học cách ứng xử, sẻ chia, ươm mầm tính cách.

Hệ thống giáo dục chuẩn mực

Hướng đến mô hình khu đô thị tích hợp, đáp ứng đầy đủ 5 trụ cột thiết yếu gồm Sống - Học tập - Làm việc - Mua sắm - Giải trí, Waterpoint được đầu tư hệ thống tiện ích hoàn chỉnh. Trong đó, chủ đầu tư dành đến 25ha quỹ đất phát triển tiện ích giáo dục liên cấp từ mầm non đến Đại học theo tiêu chuẩn quốc tế, thiết lập hệ thống giáo dục toàn diện dành cho cư dân Waterpoint nói riêng và người dân khu vực.

Mảnh ghép đầu tiên - trường Nội trú Song ngữ Quốc tế EMASI Plus đã đi vào hoạt động từ tháng 8 năm nay, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình hoàn thiện khu đô thị. Với diện tích lên đến 6ha, đào tạo 1.800 học sinh, EMASI Plus là trường nội trú quy mô hàng đầu phía Tây TP.HCM.

Trường Nội trú Song ngữ Quốc tế EMASI Plus

Chia sẻ về lý do chọn Waterpoint, đại diện EMASI Plus cho biết, Waterpoint là đô thị quy mô lớn, hạ tầng hoàn thiện. Ngoài không gian đủ rộng để xây dựng trường chuẩn quốc tế, khu đô thị còn tọa lạc vị trí tiếp giáp TP.HCM, kết nối giao thông thuận lợi. Đặc biệt, chuỗi tiện ích đa dạng cùng cộng đồng cư dân văn minh cũng là những yếu tố để EMASI Plus lựa chọn khu căn hộ tọa lạc bên trong đô thị làm cơ sở nội trú cho học sinh, để các em học tập và trưởng thành trong một môi trường an toàn, tiện nghi và giàu cảm hứng.

Tuổi thơ của con là quãng thời gian đầy ý nghĩa đối với cả bố mẹ và con trẻ. Về Waterpoint cho con sống trọn tuổi thơ lấp lánh sắc màu. Nơi mỗi ngày trôi qua là một ngày đúng nghĩa khi ông bà viên mãn chứng kiến từng cột mốc quan trọng của thế hệ tương lai; khi bố mẹ an tâm nhìn con trưởng thành hạnh phúc và những đứa trẻ được thỏa sức tô vẽ thế giới của riêng mình.